Meghalt Sterbinszky Amália

A Magyar Kézilabda Szövetség közlése szerint Sterbinszkyt dániai otthonából rosszullét miatt szállították koppenhágai kórházba, ahol már nem tudtak segíteni rajta.

Sterbinszky Amália olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes, BEK-győztes kézilabdázó a 20. század legjobb magyar női játékosának választották. A hajdúszoboszlói születésű, átlövő- és irányítóposzton is játszó sportoló pályafutása során a Debreceni Dózsa, a Ferencváros és a Vasas SC csapatában szerepelt. Tizenegy bajnoki címet és kilenc Magyar Népköztársasági Kupát nyert. A Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK) 1982-ben nyerte meg, ezt megelőzően kétszer volt döntős. Ötszörös magyar gólkirály, háromszor választották az év női kézilabdázójának.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Sterbinszky Amália 2019. szeptember 21-én

Később Dániában telepedett le, ahol az IF Helsingör színeiben kétszeres dán bajnok lett, valamint szerepelt a világválogatottban is. Edzőként a dán junior és felnőtt válogatottnál is dolgozott.

A magyar válogatottban 239 mérkőzést játszott. Pályafutása alatt olimpiai bronzérmet, világbajnoki ezüstérmet és három vb-bronzérmet szerzett. 2019-ben róla nevezték el a Vasas SC kézilabdacsarnokát, 2020-ban pedig a 20. század legjobb magyar női kézilabdázójának választották.

Óriási veszteség érte az egyetemes kézilabdázást és a magyar sportot is, hiszen Sterbinszky Amália minden idők egyik legnagyszerűbb magyar kézilabdázója volt, aki egy egész korszakot meghatározott sportágunkban. Őszinte részvétem a családjának, magam is megrendültem a hír hallatán

– mondta Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.

Sterbinszky Amáliát az MKSZ és a Vasas SC – amelynek örökös bajnoka és aranygyűrűse volt – saját halottjának tekinti.