Nem köntörfalazott a körülötte kialakult helyzettel kapcsolatban Ronnie O'Sullivan, a hétszeres világbajnok sznúkerjátékos, aki az elmúlt hónapokban több rangos versenytől is visszalépett mentális egészségére hivatkozva. Az angol versenyző emellett beszélt a kiégéséről, visszavonulásának feltételeiről és a 18 éves magyar tehetségről, Révész Bulcsúról is – akit csak dicsérni tudott.

Őszintén beszélt nehézségeiről Ronnie O'Sullivan, minden idők egyik legjobb sznúkerjátékosa az Eurosport részvételével megrendezett nemzetközi sajtótájékoztatón, amelyen a magyar sajtó képviselői közül egyedül az Index kapott lehetőséget a részvételre. A hétszeres vb-győztes játékos nem finomkodott helyzetével kapcsolatban: az elmúlt hónapokban több rangos tornától visszalépett, amire mentális egészsége adott okot. A kialakult szituáció így érthetően sok újságírót érdekelt.

O'Sullivan Rögtön az elején bevallotta, hogy lassan négy éve képtelen folyamatosan jó teljesítményt nyújtani, ami iszonyú frusztráló számára, hiszen korábban is voltak hullámvölgyei, de azok pár hónapnál tovább sosem tartottak.

„Nem szeretnék úgy visszavonulni, hogy egy rossz periódus alatt hagyom ott az asztalt. Azért adnék még magamnak pár évet, ha lenne még egy hosszabb sikeres sorozatom, akkor sokkal jobb szájízzel gondolkoznék el a visszavonuláson is” – latolgatott a jövőjéről a „Rakéta” becenévre hallgató világsztár.

Az Indexnek is lehetősége volt kérdezni a 49 éves sznúkerestől, és természetes szóba jött hazánk fiatal profi játékosa, Révész Bulcsú is, akivel tavaly lapunknak is volt lehetősége beszélgetni.

Emlékszem Bulcsúra, játszottam már vele Budapesten egy bemutatón, azóta pedig a Touron (a profik versenysorozata – a szerk.) is láttam játszani, és el kell mondjam, hogy nagyon impresszív a játéka. Lehet, amikor először találkoztunk még kicsit izgult, de azóta sokat fejlődött, és egyre jobb játékos lesz

– dicsérte a 18 éves játékost O'Sullivan.

Pár éve eredményei mellett azért került reflektorfénybe, mert úgy nyilatkozott a feltörekvő fiatal játékosokról, hogy „akár fél kézzel is letudná győzni őket”. Erre reagálva elmondta, nem szeretett volna tiszteletlen lenni a jövő nemzedékével, csak szerinte a legtöbben nem tudják megütni azt a szintet, ami ő, vagy éppen a skót John Higgins és a walesi Mark Williams hozott be a sportág világába, amikor 1992-ben profivá váltak.

Kitért arra is, hogy csak az elmúlt három hétben kezdett el újra sznúkerezni, elindítva ezzel a felkészülést az áprilisban elstartoló világbajnokságra. Ennek ellenére nem hajtja az újabb világbajnoki cím vágya.

Engem sosem érdekeltek a trófeák, ha nem sikerül megszereznem a nyolcadik vb-címemet (a már visszavonult Stephen Hendryvel holtversenyben hét-hét győzelemmel rendelkeznek – a szerk.) hát ez van, nem dől össze a világ.

Különösen nehéz kérdésnek gondolta azt, hogy mihez kezd majd visszavonulása után. Legszívesebben a sportágnál maradna, és edzőként tevékenykedne, hiszen még mindig szereti a tornákon való részvételt. Azt azonban azt kiemelte, hogy a végső győzelemre esélyes játékosokat terhelő nyomás bizony egy cseppet sem hiányozna neki.

(Ajánlókép: Richard Sellers, PA Images )