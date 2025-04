Női válogatottunk közösségi gyűjtést indított, hogy részt vehessen az Európa-bajnokságon

A gyeplabda itthon kevésbé ismert sportág, de nemzetközi szinten évszázados hagyományai vannak, sőt, akármennyire meglepő lehet, a világon az egyik legnézettebb. Ugyanakkor Magyarországon megfelelő pálya sincsen, a rendkívül kevés állami támogatásokról nem is beszélve – női válogatottunk viszont még így is kivívta az Eb-szereplés jogát.

Ferenczi Zsolt, a női gyeplabda-válogatott szövetségi kapitánya nemrégiben a HVG-nek adott terjedelmes interjút, amelyben arról beszélt, hogy 10 millió forintra van szüksége a csapatnak, hogy fedezni tudja a törökországi kiutazás és részvétel költségeit. Ez az összeg a hazai gyeplabdában jelentős összegnek számít, mivel a sportág minimális mértékben részesül állami támogatásban.

A gyeplabda itthon kizárólag amatőr sportként működik, a szövetség kap ugyan állami támogatást, ez azonban csak a legfontosabb költségek fedezésére elég. Ha viszont a válogatott ki akar lépni a nemzetközi porondra, akkor azt a játékosoknak a saját zsebükből kell megoldaniuk. Az állami támogatás az alapvető működési költségeket fedezi, de hogyha nagyobb utazásokra kényszerülünk, akkor matekozni kell, hogyan jövünk ki ebből a dologból

– magyarázta az interjúban Ferenczi. A szövetségi kapitány elmondta, mivel itthon nincs a gyeplabdához szükséges egyetlen műfüves pálya sem, a válogatott a nemzetközi szerepléseket megelőzően a közeli országokban, Szlovákiában, Horvátországban vagy Szlovéniában készül, ha a lehetőségeik engedik.

Fotó: MGYSZ A női gyeplabda-válogatott 2023-ban

A törökországi Európa-bajnoki részvétel egy álom beteljesülése lenne női gyeplabdázóinknak, mivel a csapat hosszabb kihagyás után 2017-ben alakult meg újra, majd a koronavírus keresztbe tett a sportág hazai fejlődésének. Ennek ellenére női gyeplabdázóink most jutottak el oda, hogy szerepelhessenek a III. csoportos Európa-bajnokságon.

Hogy ez mekkora dolgot jelentene a sportág hazai életében, azt jól szemlélteti, hogy 2019-et megelőzően legutóbb 1936-ban vett részt nemzetközi tornán a csapat – emelte ki a szövetségi kapitány.

Annak ellenére, hogy női gyeplabda-válogatottunk itthon kedvezőtlen körülmények között kénytelen készülni, fel tudja venni a versenyt a kedvezőbb helyzetben lévő régiós riválisokkal. A világranglistán összesen 90 ország szerepel, ebből a magyar válogatott az 51–52. hely környékén mozog.

Az olimpián is népszerű a gyeplabda

Ferenczi szerint ennek ellenére nagyon nehéz itthonról szponzort találniuk, mert a sportág ismertsége alacsony, és a hoki szó hallatán mindenki a jégkorongra gondol. Ugyanakkor a gyeplabda a világ egyik legnézettebb sportágának számít, 1908 óta kettő kivételével az összes nyári olimpia versenyszámai között szerepelt, és szinte minden kontinensen vannak meghatározó képviselői Argentínától Dél-Afrikán, Indián vagy Pakisztánon át Németországig és Hollandiáig.

A gyeplabdának Magyarországon is komoly hagyományai vannak, alapító tagjai voltunk a nemzetközi szövetségnek 1924-ben, és a hazai szövetség is ebben az évben alakult meg, így tavaly ünnepelte centenáriumát, amelynek kapcsán egy ünnepi kiadvány is készült – olvasható a HVG-nek adott interjúban.