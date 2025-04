Borzalmas kezdés után ígéretes játékkal mentette a menthetőt Révész Bulcsú a sznúker-vb-n

Nem kezdte jól Révész Bulcsú a 2025-ös sznúker-világbajnokság selejtezőjének első körét, miután 7–2-es hátrányba került az angol Steven Hallworth ellen a mérkőzés első etapjában. Az angol versenyző sorozatban öt nyert frémmel kezdte a találkozót, azonban Révész játéka feljavult, és a következő négy frémből kis híján hármat is megnyert. Folytatás este 20 órától.

Elstartolt a 2025-ös sznúker-világbajnokság, noha egyelőre csak a selejtező köre, de magyar szempontból már rögtön az elején lehetett szurkolni egy honfitársunknak, hiszen a 18 éves Révész Bulcsú már a kvalifikáció első körében csatlakozott a küzdelmekhez.

A világranglistán jelenleg 100. helyen jegyzett magyar tehetségnek nem volt egyszerű dolga, bár az első körben – a jelenleg amatőrként számon tartott, de profik közé ismét bejutó – Steven Hallworth-öt kapta ellenfélként, ha túljut az angolon akkor Anthony Hamilton (63.), a rutinos játékos után pedig Matthew Selt (34.) és vélhetően Jimmy Robertson (31.) várna rá. Mindhárom potenciális ellenfele Hallworth-ön kívül tornagyőztesnek mondhatja magát, bár azt is el kell mondani, hogy ez az ág talán még az egyszerűbb sorsolások közé tartozik.

Az első frémben bő negyedóráig kellett várni, mire bárki is egy kisebb sorozatot tudott volna lökni, azonban először az angol húzott el 23 ponttal, majd miután kissé felszabadult a pást, Révész nyolc, majd pár lökéssel később 24 ponttal válaszolt. A menet végén azonban Hallworth-nek jött ki a lépés, és kezdte el letakarítani a pályát, már csak a kék, rózsaszín és fekete volt hátra, amikor belehibázott.

Ekkor már húsz pont előnye volt a lincolnshire-i sznúkeresnek, így a magyar versenyzőnek büntetőpontot érő hiba kikényszerítésével lett volna esélye a győzelemre, ami tíz perc próbálkozás sem sikerült, így ellenfele behúzta az első frémet, közel 40 percnyi küzdelem után (0–1). A következő két menet sem alakult fényesen, Hallworth előbb egy 50-es, majd egy 66-os brékkel húzta be a frémeket, ezzel hamar 0–3-as állás alakult ki a találkozón.

A negyedik játékban pedig csak egyre nőtt a különbség a két játékos között, nemcsak eredményben, hanem játékilag is. Révész nem találta a lökéseket, ellenfele pedig csak egyre jobb lett, ezúttal egy 86-os brékkel fejezte be a kört, így négyfrémes előnnyel vonulhatott el a szünetre az angol. A szünet után sem alakult fényesebben a találkozó, Hallworth az ötödik menetben amint tudta megragadta a kezdeményezést, így a magyar sznúkeresnek alig volt beleszólása a történésekbe (0–5).

Végül csak kijött a lépés a 18 éves versenyzőnek, a hetedik menetben jól irányította a játékot, így egy 80-as brékkel, összesen 89–0-s pontarányban megszerezte első játékát (1–5).

A következő frémben is megvolt a lendület a magyar játékában, hamar el is húzott egy 51-es sorozattal az angoltól. A menetet végül pár kisebb hiba után is kényelmesen megoldotta Révész, ezzel tovább faragott a hátrányán (2–5).

Hallworth is érezte, nem engedheti felzárkózni ellenfelét, így a hátralévő két játszmát szinte hiba nélkül játszotta végig, ezzel megnyerte az utolsó két kört a mérkőzés délutáni részében (2–7). Nincs könnyű helyzetben a magyar fiú, de még nincs minden veszve sem, láthattunk ígéretes pillanatokat tőle a csupán két nyert frém ellenére is.

Folytatás este 20 órakor.

A selejtezőtorna április 7-étől kezdve egészen 16-áig tart majd négy körön keresztül, a végén a 128 indulóból pedig csak 16-an lesznek azon szerencsések között, akik a legjobb 16 játékoshoz csatlakozva kialakítják a vb-főtábla teljes mezőnyét. A mérkőzések tíz frémig, azaz tíz nyert játszmáig tartanak.

A Révész Bulcsúval tavaly készült exkluzív interjúnkat alább olvashatják.

