Nem jött össze a fordítás, a lehető legkorábban ért véget Révész Bulcsúnak a sznúker-vb

Révész Bulcsú 10–2-es vereséget szenvedett az angol Steven Hallworth ellen, ezzel kiesett a 2025-ös sznúker-világbajnokságról. A magyar játékos rögtön a mérkőzés elején öt frémes hátrányba került – bár utána sikerült tempót váltania, és két játszmát is megnyernie – rutinosabb ellenfele már nem engedte ki kezei közül a győzelmet, így a világbajnokság mellett első profi szezonja is véget ért a 18 éves sznúkeresnek.

Nem indult fényesen Révész Bulcsú első mérkőzése a 2025-ös sznúker-vb-n. A selejtezőszakasz első körében az angol Steven Hallworthszel találkozott, az első kilenc frémet pedig már le is játszották a nap folyamán, kevés magyar sikerrel.

A selejtezőtorna április 7-étől egészen 16-áig tart majd négy körön keresztül, a végén a 128 indulóból pedig csak 16-an lesznek azon szerencsések között, akik a legjobb 16 játékoshoz csatlakozva kialakítják a vb-főtábla teljes mezőnyét. A mérkőzések tíz frémig, azaz tíz nyert játszmáig tartanak.

A mérkőzés 20 órai folytatása sem kezdődött jól a 18 éves profi sznúkeresnek, rögtön az esti etap első játszmájában – ami a mérkőzés tizedik köre volt – első lökése után sorozatot tudott kezdeni Hallworth, és végül 73 ponttal meg is szerezte a nyolcadik egységét az eredményjelzőn (2–8).

A tizenegyedik menet csak lassan pörgött fel, Révész olykor már egy percnél is többet nézegette a pástot, véletlenül sem akart sietség miatt rossz lökést választani. Több mint tíz perc kellett hozzá, de csak belökte első pirosát, majd ellenfele hibája után négy büntetőponttal is gazdagodott a magyar játékos. Azonban nem tudta megragadni a lehetőséget, amit az angol ki is használt, és gyorsan lökött egy tizenegy pontos sorozatot. Utána viszont végletekig kiélezett csata következett, amit a magyar szurkolók bánatára ezúttal is az angol nyert meg. Fájdalmas frém volt ez a magyar játékosnak, utolsó lökése foul lett, ami után ellenfele pont annyi büntetőpontot kapott, ami elég volt a sikerhez (2–9).

A tizenkettedik és utolsó játszmát Révész kezdte jobban, de a hibák itt is kijöttek (három foul ball), emellett egy húszpontos sorozatot is gyorsan meglökött Hallworth, ami után már nem volt visszaút a magyar játékosnak, így ellenfele nemcsak a frémet, de a mérkőzést is megnyerte (2–10).

Ezzel Révész Bulcsúnak véget ért az idei sznúker-vb, illetve az első teljes profi szezonja is. Egy dolog biztos, az elmúlt egy év során rengeteg tapasztalatot szerzett a 18 éves versenyző, amit a következő szezonban könnyen kamatoztathat a rangosabbnál rangosabb versenyeken.

A Révész Bulcsúval tavaly készült exkluzív interjúnkat alább olvashatják.

Sznúker-világbajnokság

Selejtező, 1. kör:

Révész Bulcsú (100.) 2–10 Steven Hallworth

(Ajánlókép: Magyar Snooker Gála Facebook-oldala)