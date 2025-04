Visszatért az alaptáborba az Annapurna csúcsát célba vevő Varga Csaba

Sikeres akklimatizáció után indult el az alaptáborból az Annapurna csúcsa felé Varga Csaba hegymászó. A nagyváradi sportember április 3-án kelt útnak a kettes, majd a hármas tábor felé, az útját lavina és hóvihar is nehezítette. Utóbbi bázist is sikeresen érte el, ahogy a négyes tábort is, de a csúcstámadásnak a megfelelő akklimatizáció hiányában nem vágott neki. A hegymászó visszatért az alaptáborba, és néhány napos pihenő után indulna újra a hegy teteje felé.