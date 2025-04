Magabiztos sikerrel jutott be az Európa-bajnokság döntőjébe Losonczi Dávid

A kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában világbajnoki címvédő Losonczi Dávid remek teljesítménnyel megnyerte elődöntőjét, és bejutott a szombati fináléba a somorjai birkózó Európa-bajnokságon – írja az MTI.

Az ESMTK olimpiai ötödikje a finn Waltteri Latvala elleni magabiztos sikerrel kezdett első felnőtt kontinensviadalán, majd a nyolc között küzdelmes mérkőzésen verte 2–1-re a német Hannes Wagnert. A döntőért a szerbek orosz származású címvédőjével, Alekszandr Komarovval kellett szembeszállnia, akivel a párizsi játékok negyeddöntőjében öldöklő küzdelmet vívott és nyert 2–2-es pontozással, később szerzett ponttal.

Nem adta el magabiztos előnyét Losonczi Dávid

A mérkőzés – melyre Losonczi a fején kötéssel érkezett – kemény állóharccal indult, amiben a magyar volt a kezdeményező, ő kereste a fogást, és hajtotta riválisát. Ezt másfél perc után a bírók is így látták, így a szerbet küldték le parterhelyzetbe (1–0). A lenti helyzetben Komarov mindent megtett, hogy riválisa ne tudja jól összefogni,

ám a zónában Losonczi megtalálta a megfelelő fogást és felállt vele, majd nagy ívben eldobta, amivel 5–0-s előnybe került.

A folytatásban a 24 éves klasszis kötöttfogású nem adott esélyt ellenfelének, hogy pontot csináljon rajta, így megnyugtató előnnyel vonulhatott pihenni.

A második három percben Losonczinak egyetlen feladata maradt, hogy állásból és a borítékolható leküldés után parterből is kivédekezze Komarov indításait. A lenti helyzetre 40 másodperc után került sor (5–1), a szerb azonban nem tudott élni a lehetőséggel, pontosabban úgy tűnt, mintha nem is igazán akarna, ugyanis tíz-tizenöt másodpercig nem fogta össze Losonczit, a bírók pedig ennyi idő után fel is állították a feleket a szőnyegről. Komarovban nem volt átütőerő, az utolsó két percben azonban a magyarnak nagyon figyelnie kellett, hogy ne adjon neki esélyt az akcióra. Losonczi klasszishoz méltóan védekezte ki a meccsből hátralévő időt, és a kötést lekapva,

a népes magyar szurkoló tábornak integetve ünnepelte meg döntőbe jutását.

A szombati aranymérkőzésen Losonczi Dávid visszavághat az olimpiai bajnok bolgár Szemen Novikovnak, akitől Párizsban az elődöntőben kikapott.

A másik két pénteken szőnyegre lépett magyar kötöttfogású versenyző közül a 77 kilogrammban szereplő Lévai Zoltán számára véget ért az Eb, miután az őt a negyeddöntőben legyőző bolgár Aik Mnacakanyan nem jutott fináléba, a nehézsúlyú (130 kilogramm) Vitek Dárius ugyanakkor szombaton délelőtt a vigaszágon folytathatja szereplését, köszönhetően az orosz Szergej Szemjonov elődöntős sikerének.

A 65 kilogrammban szereplő Elekes Enikő 20 óra körül lép majd szőnyegre a bronzéremért.