Ezen a hétvégén Kína egyik legnagyobb városában, a kilencmilliós Csinanban rendezik az év egyik legnívósabb teqballtornáját, ahol három kategóriában – női egyéni, férfi egyéni és vegyes páros – csapnak össze a világ legjobbjai. A versenyen 18 ország 74 sportolója vesz részt, köztük több magyar klasszis is, akik eséllyel pályáznak a dobogós helyekre.

A női egyéniben a 2021-es világbajnok, Izsák Anna képviseli Magyarországot, aki 2025-ben már bizonyított: a pécsi Challenger Teqball League-állomáson ezüstérmet szerzett. Ott éppen a román Kinga Barabasitól kapott ki, aki szintén Jinanban indul – tehát akár visszavágásra is lehetősége nyílhat. A mezőny egyébként rendkívül erős, a thaiföldi Jutatip Kuntatong és honfitársa Wongkhamchan számítanak a legnagyobb esélyeseknek.

A férfiak mezőnyében ott lesz a sportág egyik legnagyobb alakja, a négyszeres világbajnok Blázsovics Ádám, valamint a 2023-as páros világbajnok, Katz Balázs is. Mindkét magyar játékos jól ismeri a nemzetközi mezőnyt, és rutinjuk komoly fegyvertény lehet a világ jelenlegi legjobbjai – például a román színekben szereplő, most is favoritnak számító klasszis, Apor Györgydeák vagy a lengyel tehetség, Marek Pokwap – ellen.

Vegyes párosban három magyar érdekeltségű egységnek is drukkolhatunk: Izsák Anna és Sipos Árpád, valamint Dezsény Zsófia és Blázsovics Ádám alkotnak hazai duókat, míg Katz Balázs a dán Mira Faeno Dahlmann oldalán próbál szerencsét. A konkurencia itt is erős, hiszen a címvédő thaiföldi páros, Wongkhamchan–Dejaroen is nevezett, de a román és francia egységek is éremesélyesek.

A kínai közönség számára külön érdekesség, hogy hazai indulók is nagy számban képviseltetik magukat, különösen az egyéni számokban. A magyar játékosok ugyanakkor már többször bizonyították, hogy nem rettennek meg a nemzetközi mezőnytől...

A viadal döntőit vasárnap élőben követheti nyomon az Indexen.