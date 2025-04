Új sportág érkezett Magyarországra, játékosaink már be is mutatkoztak nemzetközi szinten

Kicsivel több mint hat hónapja alakult a Magyar Roundnet Szövetség, amelynek első férfiválogatott-párosa az elmúlt hétvégén mutatkozott be a nemzetközi színtéren. De miről is van szó pontosan?

A roundnet egy dinamikusan fejlődő csapatjáték, amelyet bármilyen terepen játszhatsz: két kétfős csapat, egy hálóra ütött labda és folyamatos mozgás. A sport nemcsak Európában, de a tengerentúlon is egyre nagyobb figyelmet kap, a Nemzetközi Szövetség nem titkolt célja pedig a Világjátékokra való bejutás.

A sportág magyarországi története még friss. A Magyar Roundnet Szövetség 2024 októberében alakult, és azóta töretlen lendülettel dolgozik azon, hogy megismertesse és megszerettesse a sportágat a hazai közönséggel. A cél nemcsak a szabadidős játék népszerűsítése, hanem egy jól felépített versenyrendszer létrehozása is, ahol a tehetséges játékosok szervezett keretek között fejlődhetnek. A szövetség egyre aktívabban van jelen az általános és középiskolákban, egyetemeken, sporteseményeken, többek között elkezdődött a közös munka a Magyar Diáksport Szövetséggel is, így a sportág a fiatal korosztályt könnyen eléri a Diákolimpia országos döntőin.

Fotó: Magyar Roundnet Szövetség

Az inkluzivitása is kiemelt szerepet kap: a roundnet az április 26-i MERI Sportnapon is bemutatkozik, ahol a mozgáskorlátozottak is kipróbálhatják a játékot. A szövetség komoly célokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékossportban is élvezhető és könnyen játszható legyen a roundnet, ismertebb nevén spikeball.

A hazai tornák és kupák megrendezése mellett az elmúlt héten a nemzetközi színtéren is bemutatkozott a sportág hazai képviselete: április 11. és 13. között, Bukarestben rendezték meg a tavasz egyik legnagyobb európai roundnettornáját, ahol a magyar válogatott is jelen volt. A kétnapos versenyt az Európai Roundnet Szövetség és a Román Roundnet Szövetség közösen szervezte, a contender és pro kategóriában közel 300 résztvevővel.

A magyar színeket Ballabás Bence és Varga Ákos képviselték, akik a contender kategóriában léptek pályára:

Nagy élmény volt először külföldi versenyen kipróbálni magunkat. Látszik, hogy hol tart a sportág nemzetközi szinten, de ez csak még jobban motivál bennünket abban, hogy fejlődjünk, és hazai környezetben is építsük tovább a sportot

– mondta Varga Ákos, a válogatott egyik tagja.

A mezőny erős volt, de minden egyes mérkőzésből el tudtunk vinni valamit: egy új mozdulat, ütés, védekezés, fogadás. Ez egy új szint számunkra, és bízunk benne, hogy hamarosan újabb magyar párosok is csatlakoznak hozzánk a nemzetközi mezőnyben, a női és mix kategóriában egyaránt

– tette hozzá Ballabás Bence.

Fotó: Magyar Roundnet Szövetség

Kolozsi Patrik, a Magyar Roundnet Szövetség elnöke is értékelte az első nemzetközi szereplést.

Mérföldkőhöz érkeztünk, mivel most először képviselte magyar csapat a roundnet sportágát nemzetközi szinten. Ez nem kizárólag számunkra, hanem az egész hazai közösség számára inspiráló pillanat. Ez még csak a kezdet – rengeteg lehetőség rejlik ebben a sportágban, és mi azon dolgozunk, hogy itthon is megerősödjön a közösség, az intézményi háttér, és kialakulhasson egy jól működő edukációs és versenyrendszer.

A következő hónapokban a szövetség tovább folytatja a sportág népszerűsítését, új versenyekkel, toborzásokkal és oktatási programokkal. Céljuk, hogy a roundnet rövid időn belül itthon is széles körben ismert és űzött sportággá váljon – mind verseny-, mind szabadidős szinten.