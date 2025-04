Olimpiai bajnokunk belelkesült a budapesti show-műsor hallatán

A hazai vk kedden a női selejtezővel kezdődött el. A nyitónapi selejtező két csoportban zajlott, 35-35 fővel, és mindegyikből az első 18 hely ért továbbjutást: a hét hazai induló közül hatan jutottak tovább az elődöntőbe a budapesti öttusa-világkupa női versenyében.

Az A csoportban az olimpiai bajnok Gulyás Michelle 2., Eszes Noémi 7., a csapatban tavaly világbajnok Bauer Blanka 10. lett. Az elmúlt évben a válogatottal ugyancsak vb-aranyérmes, egyéniben vb-harmadik Erdős Rita viszont nem jutott elődöntőbe, mert az akadálypályán pont nélkül maradt – mindkét csoportban 15 öttusázó nem szerzett pontot ebben a számban... Erdős Rita a 23. helyen futott a célba úgy, hogy a kombinált számban a második legjobb eredményt érte el.

A B csoportban a 2024-ben egyéniben világbajnoki ezüstérmes, csapatban győztes, olimpiai negyedik helyezett Guzi Blanka 1. helyen lépett tovább. Ugyancsak folytathatja szereplését a legjobb 36 között a 7. Mészáros Emma és a 11. Varga Orsolya, számolt be az MTI.

Szerdán a férfiak selejtezőjét és a női elődöntősök rangsoroló vívását rendezik. Csütörtökön lesz a női elődöntő és a férfiak körvívása, majd pénteken a férfiak elődöntője. A budapesti világkupa szombaton a női és férfi döntővel ér véget. A női döntőt az M4 Sport+ közvetíti, másnap a férfiaké a MAX4-en lesz látható. A két csatorna internetes oldalain pedig mindkét finálé követhető lesz. A versenyen való részvétel a nézők részére ingyenes, azonban előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni a magyar szövetség honlapján lehet.

Múlt szerdán az eseményt felvezető sajtótájékoztatóján elhangzott: a rendező magyar szövetség „a legek világkupájára” készül, hatalmas mezőnnyel – 30 ország 180 versenyzője nevezett –, és a sportágban soha nem látott látványos körítéssel: plusz szórakozást jelentő fény- és hangtechnikai elemekkel, illetve DJ-vel. Sok olyan újítással, amelyek a további versenyrendezők számára sportági etalont jelentenek, egyben az öttusát „más dimenzióba helyezik”.

Gulyás Michelle ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: kimondottan szeret itthon versenyezni, és nagyon várta már a budapesti világkupa-állomást is.

„Ilyenkor családtagok, barátok, ismerősök is kijönnek nézni, szurkolni, ami pluszerőt ad. A sok újdonságtól, a show-elemektől pedig csak még jobban belelkesültem” – mondta Gulyás Michelle, aki az új öttusában is meg tudta őrizni meghatározó pozícióját a szakágban. Kairóban a női mezőny legjobb magyar indulójaként végzett negyedik helyen.

Olimpiai bajnokunktól az után érdeklődtünk, hogy a párizsi olimpia után a tusák közé beemelt OCR-akadálypálya az átállás bő fél évében a felkészülés során mennyire vette el a fókuszt a már ismert, rögzült, begyakorolt tusáktól?

Nem mondanám azt, hogy elvette a fókuszt, inkább mind közül ez kapta a legnagyobb figyelmet. Versenyzőktől, edzőktől, valamint a közvéleménytől is. Sportágunk azonban nemcsak emiatt alakul át, hanem a pontszámítás miatt is. A rangsoroló vívás gyakorlatilag teljesen elértéktelenedett, olyan kevés pontkülönbség alakulhat ki. A táblavívás azért már hangsúlyosabb, de még mindig nem lehet nagy különbségre számítani. Ezt azért sajnálom, mert az öttusa egyik tradicionális értéke a vívás, másrészről pedig az egyik erősségem volt, miként sok más magyar öttusázónak is – nyilatkozta már az Indexnek.