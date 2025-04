Az orosz doppingfőnöknő kinézte magának az elnöki széket, de van egy „kis” gond

Veronika Loginova, az Orosz Doppingellenes Szervezet, a továbbra is felfüggesztett RUSADA főigazgatója szerint elérkezett az ideje annak, hogy a WADA ismét a szabályait követő, „szalonképes” szövetségesként tekintsen rájuk, de ha ezt magától nem teszi meg, legkésőbb szeptemberben a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) fogja visszafogadásra késztetni – értesült több forrásból az SzPress Hírszolgálat.

Ennél sokkal inkább meglepő, hogy Loginova a kihívója, sőt a megválasztott utódja lenne Witold Bankának, a WADA 2021-ben megválasztott lengyel elnökének.

Tizenhárom olimpiai érmet buktak el

Idén tíz éve annak, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség felfüggesztette orosz tagszervezetének a működési engedélyét, mert a RUSADA többszöri figyelmeztetés ellenére sem teljesítette a WADA kódexében foglalt előírásokat.

Már a 2014-ben orosz földön megrendezett téli olimpia után számítani lehetett a szankcióra, mert ami Szocsiban történt, annak egyetlen korábbi ötkarikás versenyen sem volt párja.

Bebizonyosodott, hogy az orosz sportolók államilag támogatott, szervezett és fedezett doppingolási programban vettek részt, több versenyzőjüknek még utólag is manipulálták a Szocsiban levett mintáját.

Aztán 2017-ben a WADA az oroszok nyakába borította a számonkérés feketelevesét. A minták megismételt vizsgálata, a nyomozószervek hatékony közreműködése, annál is inkább Grigorij Rodcsenkovnak, a moszkvai doppinglaboratórium Amerikába menekült volt főnökének a teljes kiteregetéssel felérő tanúvallomása együttesen oda vezetett, hogy sorra fosztották meg az oroszokat a 2014-es olimpián nyert érmeiktől.

Így aztán minden idők legdrágább és leginkább korrupt téli olimpiája úgy vonult be a sporttörténelembe, mint az ipari méretű svindlik gyászos végű világversenye.

Amely után az oroszok 13 medált, négy aranyat, nyolc ezüstöt és egy bronzot buktak el.

Többek között ezeknek az eseményeknek a fényében vagy inkább azok árnyékában nevezhető szürreálisnak az a terv, amit Veronika Loginova a napokban ismertetett az orosz állami hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Kiderült, hogy a független UNESCO-szakértő oroszországi doppingfőnök a WADA elnöki székére pályázik, más szóval kihívója lenne a lengyel Witold Bankának.

Úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség jelenlegi vezetőjének jelenleg nincs versenytársa, senki sem akarja összemérni az erejét Bankával ezért a posztért. Úgy gondolom, hogy készen állok a versenyre vele, de erre jelenleg nincs meg a jogi lehetőségem, mert a RUSADA még nem rendelkezik a felfüggesztését megszüntető WADA-tanúsítvánnyal

– mondta Veronika Loginova a TASZSZ orosz hírügynökségnek, amelyre hivatkozva az Inside the Games portál is beszámolót készített.

A bűnhődés évtizede

A WADA mint a doppingellenes küzdelem vezetője először 2015-ben mutatott ajtót orosz tagszövetségének, amit a RUSADA több fórumon is igazságtalannak minősített, a döntést meg is támadta, de nem járt sikerrel. Köszönhette ezt a Szocsiban történteknek, de ugyanúgy az orosz atlétikában elterjedt doppingolás ijesztő mértékének is.

A WADA 2018-ban, mondhatni, kísérletképpen engedett az oroszoknak és az őket támogató lobbinak, majd egy évvel később ismét nem megfelelőnek nyilvánította a RUSADA működését, de hasonlóképpen döntött alapos ellenőrzés után 2023-ban is. A helyzet azóta változatlan.

Loginova nemrégiben kijelentette, hogy az ügynöksége ellen hozott szankciók ügyét a Nemzetközi Sportdöntőbíróság elé fogják vinni. Eközben a főigazgató és a munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy a következő WADA-ellenőrzésnél minden rendben legyen, amire szerinte már most is készen állnak.

Fotó: Anadolu / Getty Images Hungary Valievát is bevetnék az oroszok

Módosítják a sportörvényt, Valievát is bevetnék

„Folyamatban van az Orosz Föderáció sporttörvényének módosítása, sportminisztériumunk és a RUSADA folyamatosan tartja a kapcsolatot. Kidolgoztunk egy olyan szövetségitörvény-tervezetet, amely a WADA véleménye szerint is minden, eddig felmerült problémára megoldást jelenthet. A cél érdekében az Orosz Doppingellenes Ügynökség minden tőle telhetőt megtett és megtesz a hatáskörén belül” – hangsúlyozta Loginova, aki arról is beszámolt, hogy a RUSADA néhány napja doppingellenes fórumot tartott, ahol terítékre kerültek az ifjúsági sportban tapasztalt gondok.

„Három év leforgása alatt, 2022-től 2024-ig 35 doppingvétséget regisztráltak kiskorú sportolóknál, a WADA nyelvén szólva védett személyeknél. Ezek nem megdöbbentő adatok, de álláspontunk ebben az esetben egyértelmű: a doppingellenes oktatást már nagyon fiatalon el kell kezdeni. így tudjuk majd a jövőben a fiatal sportolók által elkövetett doppingszabálysértések statisztikáját lecsökkenteni” – magyarázta a főigazgató, aki emlékeztetett arra, hogy a műkorcsolyázó Kamila Valieva még csak 15 éves volt, amikor pozitív lett a trimetazidintesztje. Ennek következtében megfosztották a pekingi olimpián nyert aranyérmétől, hiába fordult a CAS-hoz.

A RUSADA azt tervezte, hogy – a történtek ellenére is – a jogerősen négy évre eltiltott Valievát is bevonja doppingellenes kampányába mint a rendezvények egyik szereplőjét, ám Loginova elismerte, hogy egyelőre nem sikerült megegyezniük a sportolóval és annak képviselőivel.

(Borítókép: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)