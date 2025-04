Különleges felkérésre mondott igent Trokán Anna és Tihanyi Péter

A Wings for Life World Run jótékonysági futóverseny applikációja idén először magyar nyelven is elérhető, a motiváló szövegeket Trokán Anna és Tihanyi Péter tolmácsolja a felhasználók felé.

A 169 országban egy időben megtartott jótékonysági sportesemény 12. alkalommal tér vissza 2025-ben, a magyar futók központi helyszíne a budapesti Városligetben lesz, az applikáció segítségével viszont bárhol a világban lehet csatlakozni a jó ügyhöz. Az alkalmazásban idén először szólalnak meg magyar nyelven is motiváló szövegek.

Az indulók a nevezési díjjal támogatják a gerincvelő-betegségek kutatását, illetve azokért futnak, akik ezt nem tehetik meg a fizikai állapotuk miatt.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy én lehetek a Wings for Life első női magyar hangja” – mesélte a felkérés kapcsán Trokán Anna színésznő. „Különösen jó érzés részt venni egy ilyen kezdeményezésben, és nagy örömmel tölt el, hogy mostantól a magyar versenyzők is anyanyelvükön élhetik át az eseményt. Így még személyesebb lehet a futás. Én magam is részt vettem a tavalyi eseményen, felejthetetlen élmény, a közösség ereje és a cél nagyon inspiráló. Az idei hanganyag egyszerre motiváló és humoros, tele interjúrészletekkel és vicces megszólalásokkal. Ezek a szövegek a futókat vagy egy nagyon jó, vagy épp egy nehezebb pillanatban találják meg, és pont ettől működnek igazán.”

Tihanyi Péter szintén örömmel fogadta el a felkérést. „Mivel már kétszer is részt vettem a Wings forLife futáson, így nem volt kérdés, hogy vállalom, hogy én legyek a jótékonysági futás applikációjának első férfi magyar hangja. Nagy megtiszteltetés, hogy egy világmárka hangja lehetek, innen is köszönöm a lehetőséget” – mondta el a műsorvezető.

A nevezési díjak 100 százalékát fordítják egy nonprofit alapítvány által menedzselt gerincvelő-kutatására és a sérültek gyógyítására, így a nevezéssel megannyi klinikai vizsgálatot és orvosi projektet támogatnak a résztvevők. Az elmúlt évekhez hasonlóan minden versenyző a saját egyéni távját futja le az applikáció segítségével, jelezték a szervezők.

A versenyhivatalos mobilalkalmazásán a táv beállítása után, az indulást követően 30 perc elteltével egy virtuális követőkocsi veszi üldözőbe a futót.

Mindenki számára akkor ér véget a verseny, amikor a követőkocsi elkapja, a globális futam pedig a világon legtovább futó emberutolérésével zárul.

Idén május 4-én, magyar idő szerint 13 órakor állnak a rajtvonalhoz az összes résztvevő országban, a szervezők frissítővel és futós felszereléssel várják a résztvevőket a városligeti helyszínen.

A budapesti közös futásra ezen a linken keresztül lehet regisztrálni.