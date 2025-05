Remek vívás Rabb Krisztiántól, megnyerte a kardozók szöuli Grand Prix-versenyét

A férfiaknál a főtáblán négy magyar vívhatott úgy, hogy mindannyian – a tavalyi olimpián ezüstérmes csapat négy tagja – selejtezőre kényszerültek. A 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-második Szatmári András hibátlan csoportkörrel, Gémesi Csanád egy kieséses asszót nyerve került a 64 közé, míg Rabb Krisztiánnak és a háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Szilágyi Áronnak – aki a párizsi játékok után szeptemberben Achilles-műtéten esett át és most tért vissza a nemzetközi porondra – két-két 15 tusig tartó párharcon kellett túljutnia.

Utóbbi aztán vasárnap, a főtábla első fordulóban fejezte be szereplését, mivel 15-10-re kikapott a 2023-ban Eb-bronzérmes, a március végi Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupán győztes francia Sébastien Patrice-tól. Szatmári, Rabb és Gémesi ugyanakkor sikerrel vette a nyitókört. Előbbi az amerikai Silas Choit, Rabb Krisztián a kanadai Fares Arfát, Gémesi Csanád pedig a dél-koreai Park Dzsunghót győzte le.

A FOLYTATÁS SZATMÁRINAK ÉS GÉMESINEK NEM SIKERÜLT, ELŐBBI AZ OLASZOK KLASSZISÁTÓL, LUCA CURATOLITÓL KAPOTT KI, UTÓBBI PEDIG AZ OLIMPIAI CÍMVÉDŐ O SZANGUKTÓL SZENVEDETT VERESÉGET EGYETLEN TUSSAL.

Rabb Krisztián ugyanakkor ihletett formában folytatta szereplését, előbb a hazai Li Dzsejunt 15:7-re, majd a Párizsban ezüstérmes, tunéziai Faresz Ferdzsanit egészen simán, 15:9-re verte, a nyolc között pedig a szintén dél-koreai Hvang Higunt komoly hátrányból felállva 15:13-ra múlta felült.

Az esti programban a négy között a georgiaiak klasszisa, Sandro Bazadze várt a Vasas kardozójára, aki ismét remekelt és az asszót végig uralva győzött 15:10-re. Rabbot érezhetően feldobta az újabb komoly skalp, a finálé elején robbantott Jean-Philippe Patrice ellen és 6:1-re elhúzott. A folytatásban a francia is felvette a ritmust, de 11:6-nál úgy tűnt, nem tudja megtörni a magyar lendületét, ám innen egyenlített, majd Rabb 14:12-es vezetése után is felállt. A döntő tust azonban egy határozott, mégis türelmes támadással Somlai Béla 23 éves tanítványa vitte be.

A nőknél három magyar szerepelt a versenyen, közülük az egyaránt kétszeres csapatvilágbajnok Szűcs Luca és Pusztai Liza a főtáblán kezdett, míg az egyszeres vb-első Katona Renáta a selejtezőből jutott a 64 közé. Ott mindhárman nyertek az első fordulóban, majd a 32 között Pusztai kikapott a francia Faustine Clapier-től. Szűcs és Katona viszont ezúttal is győzni tudott: előbbi a német Larissa Eiflert verte, utóbbi pedig hatalmas bravúrt bemutatva a párizsi játékok ezüstérmesét, a szintén francia Sara Balzert múlta felül.

A folytatásban aztán egy másik francia, Sarah Noutcha okozta mindkét magyar vesztét, miután Szűcs Lucát a nyolcaddöntőben 15:9-re, Katona Renátát pedig a negyeddöntőben 15:8-ra verte. Katona egy fordulóval korábban az orosz Jevelina Popovát búcsúztatta simán, 15:8-cal, részletezte az MTI.

(Borítókép: MTI)