Amatőrként világbajnok, a pokol legmélyebb bugyrából kimászva írt sporttörténelmet Kína újdonsült sztárja

Sporttörténelmet írt a kínai Csao Hszin-tung, miután amatőrként megnyerte a 2025-ös sznúker-világbajnokságot, a döntőben a walesi Mark Williamst múlta felül 18–12-re. Azonban a 28 éves sznúkeres pályafutásában ez csak a megkoronázása volt egy eddig is fordulatos másfél évtizednek. Fiatalkorában már azt pedzegették a legjobbak, vajon milyen magasra törhet a kínai játékos, az első sikerek után azonban derékbe tört a karrierje. A sportág legsúlyosabb bundabotrányába nemcsak belekeveredett, de el is tiltották 18 hónapra a versenyzéstől. Innen csak kevesen tudnak visszajönni, neki sikerült.

Igazi bomba meglepetésként érte a világot Csao Hszin-tung hétfő esti győzelme a 2025-ös sznúker-világbajnokságon, akinek a története nem csak a sportágon belül, de az egész sportvilág számára óriási tanulságokat hordoz magában.

A 28 éves játékos ugyanis amatőrként indulva, húsz hónapos eltiltás után térhetett vissza a versenyzéshez tavaly szeptemberben, miután 2023-ban, fogadási csalás vádjával elvették a játékjogát. Ennek ellenére nem kell szépítgetni, Hszin-tung rendesen átgázolt az idei világbajnokság mezőnyén,

ezzel pedig minden idők első kínai játékosa lett, aki megnyerte a sznúker-világbajnokságot.

Már amatőrként is elismerték a legjobbak

Már tizenegy éves korában videók készültek a még gyermek Csaóról, első komolyabb gurítását pedig 2012-ben érte el. A csangcsiakangi, minor besorolású tornán 15 évesen a legjobb 16-ig jutott, és végül a karrierje során öt rangsorolt tornán győzedelmeskedő Stephen Lee parancsolt neki megálljt 4–3-ra.

Az impozáns teljesítménye után szabadkártyásként még néhány ázsiai Tour-versenyen is részt tudott venni, de az év csúcspontja az úgynevezett Triple Crown-tornák (UK Championship, Masters és a világbajnokság) után az egyik legfontosabb verseny, az International Championshipen nyújtott teljesítménye volt, ahol rögtön az első körben kiejtette az egyszeres vb-győztes Ken Dohertyt. Bár a következő találkozón szoros meccsen kiesett, a mezőnyben már egyre többen kezdték felkapni a fejüket a fiatal kínaira, aki szabadkártyásként egyre több fejfájást okozott az ellenfeleinek.

Egy évvel később ugyanezen a tornán ismét nagy skalpot gyűjtött be, 6–1-re lesimázta a nyolcvanas években szupersztárnak számító hatszoros világbajnok Steve Davist, aki az életrajzában a fiatal Ronnie O'Sullivanhez, minden idők egyik legjobb sznúkerjátékosához hasonlította Hszin-tungot.

Szárnypróbálgatás a profik között

A 2015–2016-os szezont keserű szájízzel kezdhette Csao, ugyanis az előző idény végén épphogy lecsúszott a Qualifying School nevű tornán arról, hogy kétéves kártyát szerezzen a Tourra, amivel hivatalosan is profivá válhatott volna. Azonban szép eredményei miatt szabadkártyásként így is lehetősége volt megmutatnia magát néhány rangsorolt versenyen,

majd szinte a semmiből, a 2015-ös IBSF World Snooker Championship ezüstérmeseként az ölébe hullott egy Tour-kártya, miután a győztes Pankaj Advani visszautasította azt. Ezzel hivatalosan is profi lett Csao Hszin-tung.

A következő években szépen fokozatosan szokott hozzá a mezőnyhöz a kínai sznúkeres. Az óriási sikerek akkor még elkerülték, ennek ellenére tehetségét sikerült olykor-olykor megvillantania. A 2019-es Welsh Openen és a 2020-as German Mastersen a negyeddöntőig jutott el, így a 2019–2020-as idényt már a 29. helyen fejezte be az összesített ranglistán. Több sztár, például maga O'Sullivan is elismerte a 23 éves játékosban rejlő hatalmas potenciált.

Első sikerek, majd a sokkoló eltiltás

Az igazi áttörés 2021-ben jött el, amikor már ismert névként, de még így is hatalmas meglepetést okozva nyerte meg a UK Championshipet, így első tornagyőzelme rögtön az egyik Triple Crown-torna volt. A döntőben a későbbi vb-győztest, a belga Luca Brecelt gyűrte le, a sikerrel pedig nemcsak a legjobb tízbe tört be a világranglistán, de hivatalosan is az első számú kínai játékossá lépett elő Hszin-tung.

Két hónappal később már a German Masters döntőjében küzdött pályafutása második rangsorolt címéért. A tornán olyan sztárokat küldött haza mint a háromszoros világbajnok Mark Williams, illetve a címvédő (és szintén vb-győztes) Judd Trump, a fináléban pedig honfitársával, Jen Ping-taóval találkozott. Csao esélyt sem adott ellenfelének, és 9–0-s eredménnyel megszerezte élete második tornagyőzelmét.

Azonban a következő szezon közepén hatalmas balhé ütött ki a profi sznúkervilágban,

ugyanis Csao és Jen Ping-tao ellen is mérkőzések eredményének manipulálása, továbbá tiltott fogadás vádjával eljárás indult, aminek a végén tíz kínai játékost találtak vétkesnek, köztük a fentebb említett két sznúkerest is.

Két játékost teljesen eltiltottak a sporttól, míg Ping-tao ötéves eltiltást kapott a Professzionális Billiárd és Sznúker Szövetségtől (WPBSA). Az egyetlen ember, aki nem vett részt közvetlenül mérkőzés manipulálásában, éppenséggel Csao Hszing-tung volt. Bár a kínai megtett fogadásokat honfitársainak, és segített másoknak a bundázásban, hamar bevallotta bűnösségét, emiatt a legalacsonyabb büntetést szabta ki rá a szövetség a tíz érintett közül, ami egy 18 hónapos eltiltást jelentett.

Visszatért, majd a világ csúcsára ért

Csao kényszerpihenője alatt többször is elmondta a médiának, hogy tisztában van, mekkora hibát követett el, ennek ellenére várnia kellett, leghamarabb a 2025-ös Qualifying Touron vehetett részt, mivel sem Tour-kártyája, sem elnyert pénzdíja nem volt, így ráadásul amatőrként kellett visszaépítenie magát az elitbe.

Két évvel ezelőtt elkövettem egy kis hibát, és most visszatértem. Már tisztán látom, hogy mennyire fontos számomra a sznúker. Vissza akarok térni a sznúkerasztalhoz és trófeákat szerezni. Ezek a hónapok nagyon tanulságosak voltak számomra, ettől csak jobban becsülni kezdtem a sportágat

– mondta visszatérésekor a 28 éves sportoló.

Egy dolog hamar kiderült, nem veszett el a játéktudása a sznúkeresnek. Októberben megnyerte a stockholmi Q Tour Event 3-at, majd nem sokkal később a negyedik állomást is. Sikereinek köszönhetően elindulhatott a korábban már megnyert UK Championship selejtezőjében, amit végül sikerrel vett, a főtáblán azonban a klasszis Shaun Murphy megállította a menetelést.

A lendület nem hagyott alább, decemberben az ötödik, míg 2025 januárjában a hatodik állomását is megnyerte a Q Tournak. Sorozatban négy megnyert amatőr tornával és egyhuzamban 32 megnyert meccsel a háta mögött a versenysorozat európai listájának éllovasa volt, amivel eltiltása után először ismét Tour-kártyához jutott, ráadásul a szezont záró világbajnokság selejtezőjébe is kvalifikálta magát.

A csoda pedig itt kezdődött, hiszen a selejtező sorozat első köréből indulva (ugyanitt kezdett a magyar tehetség, Révész Bulcsú is) négy győzelemmel probléma nélkül főtáblára „lökte” magát, pályafutása során mindössze harmadik alkalommal.

A hit pedig kitartott, az első körben a tavalyi döntőst Jak Jonest (16. kiemelt) 10–4-re, míg a nyolcaddöntőben a 21 éves, a világelső és címvédő Kyren Wilsont is kiejtő Lej Pej-fant (39.) búcsúztatta egy szoros 13–10-es találkozón. A legjobb nyolc között Chris Wakelin (20.) sem okozott gondot neki, és egy 13–5-ös diadallal már az elődöntőben találhatta magát, az ellenfele pedig nem volt más, mint Ronnie O'Sullivan (5.), aki sokáig úgy tűnt, el sem indul mentális egészsége miatt a tornán. A találkozó azonban elmaradt attól a nagy összecsapástól, amit mindenki várt, Hszin-tung végül simán, 17–7-tel lépett át a hétszeres világbajnok zsenin.

A döntőben a hatodik kiemelt Mark Williams várt rá, aki szintén megdolgozott azért, hogy eljusson a fináléig, ugyanis a negyeddöntőben a harmadik kiemelt, négyszeres győztes John Higginst, míg a legjobb négy között a világelső és második kiemelt Judd Trumpot ejtette ki.

A kínai kiválóan kezdte élete legfontosabb meccsét, hamar 9–3-as előnyre tett szert, a vasárnapot pedig 11–6-tal zárta. Másnap megint a kínainak jött jobban a lépés, a 17–8-cal zárt délutáni etap után, így egy frémre került a győzelemtől Csao. Az esti lezárásra kicsit összeszedte magát Williams, sorozatban négy frémet nyert, de innen már nem lehetett elveszíteni a döntőt, Csao Hszin-tung behúzta a vb-címhez szükséges utolsó frémjét, és ezzel megkoronázta a számos tanulságot magával hordozó pályafutását. Győzelme ékes példája annak, hogy a legmélyebb gödörből is fel lehet állni, még ha hibázik is az ember.

Hogy mi lesz a folytatásban? Ez csakis a friss világbajnokon múlik.

(Borítókép: George Wood, Getty Images )