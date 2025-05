Berúgta az ajtót a felnőttek között a legendás magyar triatlonos második gyermeke is

Négy magyar állt rajthoz a triatlon-világkupa kínai állomásán. Az 1,5 km úszást, 39,2 km kerékpározást és 10 km futást magába foglaló olimpiai távú viadalon előbb a férfiak, majd nem sokkal később a nők elit versenyére került sor. Dévay Márk jó szokásának megfelelően ezúttal is dominálta az úszást, 17:33 perc után már ki is jöhetett a vízből, nyomában az élete első felnőttvilágkupáján szereplő Kropkó Mártonnal. Kettejükkel csak a francia Igor Dupuis tudta tartani a lépést, mindenki más félperces hátrányban érkezett meg a depóba hozzájuk képest. A közvetlen üldözők között ott volt Bicsák Bence is, írta számolt be a történtekről hírlevelében a magyar szövetség.

Az 1-es rajtszámot viselő ausztrál Luke Schofield és Dévay próbáltak meg közösen megszökni, az utolsó kerékpáros körökre sikerült is tekintélyes előnybe kerülniük. Megannyi világklasszis futó volt a mezőnyben, ezért minden másodpercre szükségük volt. Dévay öt kilométernél még vezetett, ami az őszi-téli sérülése fényében több mint bravúros teljesítménynek számít. Azonban a második körben légzési nehézségei támadtak és a hasa is elkezdett görcsölni, ezért vissza kellett vennie a tempóból, a 18. helyen ért célba az 56 tagú mezőnyben. Nála 24 másodperccel hamarabb, a 13. pozícióban befutva jött be Bicsák Bence.

Az igazi szenzációt azonban a 19 éves Kropkó Márton szolgáltatta, aki futásban 30:26 perces új egyéni csúccsal a bravúros 9. helyet szerezte meg. A győzelem egy hozzá hasonlóan 2005-ös születésű fiatal tehetségé, az amerikai Reese Vannersoné lett izgalmas hajrában.

„Az volt a célom, hogy az úszásban elöl legyek, majd a biciklin nem elbújva, de okosan helyezkedjek, futásban pedig harmincegy perc alatt szerettem volna a tíz kilométert teljesíteni, ez végül 30:26 alatt sikerült, szóval nagyon elégedett vagyok – mondta a verseny után Kropkó Márton. – Sajnos az egész héten nagyon rosszul aludtam és az edzéseken is nagyon magas volt a pulzusom, de próbáltam bízni magamban, mert mindezek ellenére egy nagyon jó edzésblokk van mögöttem. Szerintem egyáltalán nem lógtam ki a mezőnyből annak ellenére sem, hogy a többségnél sokkal fiatalabb vagyok. Külön örülök neki, hogy a kanadai Mathis Beaulieu-t megvertem, hiszen két éve junior vb-3. volt.”

A Kropkó testvéreknek több mint különleges volt ez a szombati nap, hiszen Márton testvére, Kropkó Márta is megmérette magát a hölgyek között, aki a saját versenye előtt egy nagyon hasznosnak bizonyuló ötletet adott neki.

Márti azt tanácsolta, hogy ne kezdjem nyélen a futást, hanem kontrolláljam a tempóm. Ez végül nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen az első kilométert a többiek 2:42-es tempóban futották. Az első időmérő pontnál csak a huszonegyedik voltam, de ezután szépen jöttem fel és elkezdtem egyesével befogni az előttem lévőket – mondta Márton a férfiverseny futó részének dinamikájáról.

Kropkó Márta, aki testközelből élhette át öccse óriási menetét, úgy fogalmazott: különleges érzés, egyben kicsit megható volt számára, hogy testvére is indult a vk-viadalon, az meg különösen, hogy mindketten ilyen jól szerepeltek.

„Alapvetően nem sokszor van olyan, hogy a fiúk indulnak előbb, és utánuk mi, lányok. Egyébként jobban szeretem, ha mi vagyunk hamarabb és akkor utána tudunk szurkolni a fiúknak. Viszont most nagyon felemelő volt látni, hogy Marci mennyire ügyesen ment, ez nekem is plusz erőt és energiát adott.”

Aztán nem sokkal később ő maga is megmutatta fantasztikus képességeit, szinte végig az élmezőnyben úszott, másodikként jött ki a vízből, de elképesztően szoros volt a verseny. A futamot megnyerő orosz Valentina Riasova és a hetedik Ainsley Thorpe között alig 17 másodperc volt a különbség, és Márti is fél percen belül tudott maradni.

„Reálisnak tartottam a top tízet, de nem úgy, hogy nagy boly lesz, a verseny alakulását figyelve már meglep, hogy sikerült bejönnöm. Bíztam benne, hogy összejöhet egy kisebb szökés és egy kis létszámú bojjal tudunk elsők között leszállni a kerékpárról. Azonban sajnos annak ellenére, hogy elég jót úsztam és próbáltam a lányokat hajtani, nem nagyon akartak együtt dolgozni, úgyhogy a futás előtt befogtak minket. Az Abu-Dzabi óta eltelt három hónapban anyával teljesen nullára szétszedtük az egész futásom, majd újjáépítettük, összeraktuk. Talán ez a gyümölcs érhetett most be a végén” – mondta a testvéréhez hasonlóan szintén élete legjobbját, 34:47 percet futó fiatal.

Az elmúlt időszakban a sok edzés mellett kicsit stresszesebb időszaka volt az egyetemen is, de az iskolapadban is jól állja a sarat, két hét múlva pedig már Szamarkandban fog újabb világkupaversenyen elindulni. Eredetileg tervben volt neki a pamplonai aquatlon Európa-bajnokság is, de ez utóbbit még átgondolják, mert „három hét versenyzés két ázsiai, olimpiai távú versennyel elég durva lenne.”

A 13. helyen záró Bicsák Bence közben nagyon csalódott az eredmény miatt, de mégis büszke, arra, ahogyan versenyeztem.

„Agresszív voltam és támadtam, ahogy csak tudtam. Ez most nem fizetődött ki, de remélem, hogy legközelebb már sikeres leszek ezzel a taktikával. Kemény volt az úszás, végig az első csoport végén úsztam. Sokat kivett belőlem, hogy ott maradjak, az utolsó háromszáz-négyszáz méteren nagyon szenvedtem, a depóban nem is tudtam tartani velük a lépést. A bringát így két-három emberrel az élmezőny mögött kezdtük meg, mindent megtettem, hogy felérjek, de az első két körrel nagyon kinyírtam magam. Szerencsére a mögöttem érkezőkkel együtt sikerült az elejével összezárni húsz kilométernél, utána már csak arra koncentráltam, hogy a futásra kipihenjem magam. A futás eleje nagyon jól ment, de három-négy kilométernél mint ha kiürültem volna, nem tudtam tovább nyomni, onnantól már csak szenvedés volt, ezért visszacsúsztam. Abu-Dzabi óta nagyon jó edzéseket csináltam, és volt egy versenyem is Portugáliában, ahol sajnos defektet kaptam, pedig fontos lett volna ott pontokat szerezni, ahogyan most itt is minél többet. Jövő hét végén Jokohamában indulok, próbálom összeszedni magam addigra, aztán meglátjuk, hogy a pontok függvényében mennyire kell újratervezni az évem.”

Dévay Márk azt emelte ki az első 2025-ös versenyét követően, hogy tavaly összeszedett sérülésével még februárban is bajlódott, ezért azon túl, hogy végre szerette volna elkezdeni a szezont, nem voltak nagy céljai ezzel a versennyel.

„Apával és Zsombival néhány edzést máshogy csinálunk, kíváncsi voltam, hogy állok. Az úszás rendben volt, szokásomhoz híven vezettem és szétszedtem a mezőnyt. Bringán az elején jól nézett ki a szökés, de később nem volt benne elég erő és utolértek. Ezután még próbálkoztam másodmagammal elmenni, ami szintén bevállalós volt. Futásban az első kör jó volt, de a második körben nehezen ment a levegővétel és a hasam is görcsölt, ezek a dolgok nagyon megfogtak, pedig a lábaim bírták volna még a tempót. Kína egész jó hely, bár a levegő minősége az elmúlt napokban nem volt túl jó, de alapvetően tetszik a chengdui pálya és az aszfalt minősége is kifogástalan, otthonra is ilyen kéne. Bemelegítésnek jó volt a jokohamai WTCS-verseny előtt egy héttel.”

Triatlon, világkupa, Csengtu

Nők: 1. Valentina Riasova (orosz) 1:53:22 óra, 2. Roksana Slupek (lengyel) 1:53:28, 3. Sara Guerrero Manso (spanyol) 1:53:33, ...8. Kropkó Márta 1:53:50

Borítókép: Kropkó Márton (Fotó: Magyar Triatlon Szövetség / Best Ever kommunikáció / Schmidt János)