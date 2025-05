Néhány New York Knicks-szurkoló isteni jelnek tekinti, hogy Leó pápa – akárcsak a csapat sztárjai, Jalen Brunson, Josh Hart és Mikal Bridges – a Villanova Egyetem egykori hallgatója. Ez a kapcsolat sokak szerint megtörheti az együttes több mint 50 éves bajnoki átkát.

A New York Knicks rajongói különleges jelként értelmezik, hogy Leó pápa, a katolikus egyház feje, ugyanazon az egyetemen végzett, mint a csapat három kulcsjátékosa. Ez a nem mindennapi egybeesés reményt ad a szurkolóknak, hogy végre véget érhet a franchise több mint fél évszázados bajnoki címre várakozása.

A csapat legismertebb szurkolója, Spike Lee filmrendező csütörtökön, a pápai hír megjelenésének napján az Instagramon osztotta meg gondolatait a különös egybeesésről.

A New York Knicks-szurkolóknak: Az ő alma matere a Villanova Egyetem (Brunson, Hart és Bridges NCAA bajnoki gyűrűt nyertek a Villanovával). Micsoda szent áldás! A Knickerbockers meg fogja nyerni a 2024–2025-ös NBA-világbajnokságot. Ez isteni akarat. Isten áldása. És ez a szent igazság

– írta Lee.

Brunson, Hart és Bridges 2016-ban NCAA-bajnokságot (az amerikai egyetemi sportok legmagasabb szintű versenysorozatát) nyertek a Pennsylvania állambeli kosárlabda-nagyhatalomnál. Brunson és Bridges 2018-ban másodszor is bajnokok lettek.

Egyházi vélemények

Robert Hagan tiszteletes, a Villanova férfi kosárlabdacsapatának káplánja – aki a Wildcatset szolgálta, amikor Brunson, Hart és Bridges ott játszottak – a New York Postnak elmondta, hogy nem ért egyet ezzel az elképzeléssel.

Nem így működik a dolog

– mondta nevetve.

Leó pápa, polgári nevén Robert Francis Prevost, elfoglalt menetrendje ellenére igyekszik követni a Villanova kosárlabdacsapatának eredményeit. „Azt hiszem, büszke arra, hogy Wildcat” – mondta Hagan, hozzátéve, hogy amikor találkozott vele, gyakran kommentálta a csapat teljesítményét, innen tudta, hogy követi a tevékenységüket.

Ha igaz, ha nem, motiváció

Peter M. Donohue tiszteletes, a Villanova Egyetem elnöke azonban úgy véli, hogy a pápai Nova–Knicks-kapcsolat még több motivációt adhat a csapatnak a playoff során.

Ki tudja? Jól játszanak. Talán ez még inkább inspirálja majd őket

– nyilatkozta.

A New York Knicks legutóbb 1973-ban nyert NBA-bajnokságot, és azóta csak elvétve jutottak közel a sikerhez. A jelenlegi keret azonban különleges, hiszen három meghatározó játékosuk is ugyanarról az egyetemről érkezett, ahol kétszer is NCAA bajnoki címet nyertek.

A csapat jelenleg a Boston Celtics ellen játszik a keleti konferencia elődöntőjében, és az első mérkőzést már sikerült megnyerniük. A szurkolók reménykednek, hogy a villanovai kapcsolat – most már pápai áldással kiegészülve – végre meghozza a régóta várt sikert.

Ahogyan arról írtunk, Robert Francis Prevost, a katolikus egyház 267. vezetője, aki XIV. Leó néven foglalta el a pápai széket, nagy sportrajongó, gyakran teniszezik, és az élvonalbeli olasz labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő AS Roma a kedvenc csapata, erről itt írtunk bővebben.