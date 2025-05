Hatalmas nemzetközi elismerésben részesült Szilágyi Anna sportfotós

Ismét nemzetközi elismerésben részesült Szilágyi Anna sportfotós: a „Bajnok” című képével elnyerte az AIPS Médiadíjat a 30 év alatti fotósok kategóriájában. A rangos díjat a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség rabati kongresszusának előestéjén vehette át, ezzel másodszor is a világ legjobbjai közé került.

Újabb magyar siker született a sportújságírás nemzetközi színterén: Szilágyi Anna elnyerte az AIPS Médiadíját a 30 év alatti fotósok kategóriájában. A fiatal sportfotós a „Bajnok” című képével győzött, és az elismerést a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) rabati kongresszusának előestéjén vette át.

A díjat Mubarak al-Boaini, a katari sportújságíró-szövetség képviselője, valamint Csisztu Zsuzsa, az AIPS alelnöke adta át ünnepélyes keretek között.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége a közösségi oldalán is megemlékezett a rangos elismerésről, kiemelve, hogy Szilágyi Anna nem először érdemelte ki ezt a díjat: már 2021-ben is győzni tudott ugyanebben a kategóriában, így duplázott az AIPS pályázatán – ami önmagában is ritka teljesítmény.

Szilágyi Anna az EPA (European Pressphoto Agency) nemzetközi hírügynökség színeiben pályázott. A „Bajnok” című felvétele már a hazai szakmai körökben is nagy visszhangot váltott ki, most pedig nemzetközi szinten is méltó elismerést kapott.

Az első gálát 2019-ben, Lausanne-ban rendezték. Azóta minden évben más-más ország ad otthont az eseménynek: 2020-ban Budapest, 2021-ben online, 2022-ben Doha, 2023-ban Szöul, 2024-ben pedig Katalóniában rendezték az eseményt.

A magyar sportmédiában több figyelemre méltó siker is született az elmúlt években:

2022-ben Muhi András Pires „Egy mindenkiért” című filmje a legjobb három közé jutott a sportolói portrék kategóriájában.

2023-ban Oláh Kata részesült különdíjban a Keleti Ágnesről szóló filmjéért (Aki legyőzte az időt).

Tavaly tavasszal Koncz Márton harmadik helyezést ért el a fiatal fotósok mezőnyében, de elismerésben részesült Kéri András Dániel és Szalay Attila is.

A díjak elbírálását minden évben egy nemzetközi zsűri végzi, melynek tagja az AIPS Végrehajtó Bizottságának összes tagja, köztük Csisztu Zsuzsa is, aki az elmúlt években aktív szerepet vállalt a magyar sportmédiások nemzetközi képviseletében.