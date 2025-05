MOB-életműdíjat kapott Kemény Dénes, a magyar és az egyetemes vízilabda kiválósága

Az idén 130 éves MOB közgyűlésében 124 hely van betöltve, a május 17-ei eseményen 13 új tagot köszöntöttek a Puskás Arénában, írta napi összefoglalójában a MOB honlapja.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a MOB-bal közös munkát méltatta, egyben köszönetet mondott a szervezetnek az együttműködésért.

„Nemrég úgy fogalmaztam, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal kéz a kézben haladunk előre a magyar sport szolgálatában. Úgy gondolom, erre az összhangra jó példákkal szolgált az elmúlt időszak, legyen szó a sporttörvény módosításainál történt egyeztetésekről vagy épp a Gerevich Aladár-sportösztöndíj megújításáról. Ez a kiváló együttműködés pedig az elkövetkező években az LA10 Program megvalósítása, a hazai versenysport eredményességének biztosítása kapcsán kiemelten fontos lesz, ugyanis sűrű időszak vár ránk. Most újra szeretném megköszönni elnök úrnak, Antal Dénes ügyvezető igazgatónak és a MOB minden tagjának, hogy az együttműködésnek nemcsak a szándéka van meg önökben, hanem a gyakorlati megvalósításban is élen járnak. Bízom benne, hogy ha a magyar sportéletben képesek leszünk egy irányba haladni, akkor az olyan, most még sokak számára távolinak tűnő célokat is elérhetjük, amelyeket az LA10 Programunk kapcsán megfogalmaztunk.”

A sportvezető kitért arra is, hogy a közelmúltban egy hivatalos versenypálya ügyében egyeztettek a gyeplabdasport hazai és nemzetközi képviselőivel.

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja tájékoztatást adott arról, hogy a NOB tizedik elnöke Kirsty Coventry, a szervezet első női és első afrikai vezetője, Thomas Bach mellett a második olimpiai bajnok. Évek óta tagja a NOB vezető testületének. „Személye gyökeres változás, amely egyben a megújulást és a folyamatosságot biztosítja” – mondta a sportdiplomata, aki arról is beszélt, hogy a NOB a közelmúltban véglegesítette a Los Angeles-i olimpia programját.

Gyulay Zsolt MOB-elnök az ünnepi év jegyében sportdiplomáciai és sportszakmai vonatkozásokról, valamint a jövő jelentős eseményeiről is beszélt. „Szeretnénk az idén 130 esztendős MOB-ot méltóképpen megünnepelni, az ünnepségsorozatnak aktív részesei lesznek a MOB-közgyűlés új tagjai is” – jelentette ki. Kitért arra, hogy 17 ország sportvezetőinek részvételével Budapesten tartották a közép- és délkelet-európai országok (Central & South-Eastern European NOCs Meeting, CSEENOCs Group) olimpiai bizottságai vezetőinek találkozóját; részt vettünk az Európai Olimpiai Bizottságok frankfurti közgyűlésén, ahol Piotr Nurowski-díjat vehetett át az olimpiai bajnok taekwondós, Márton Viviana, European Laurel díjat pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, és eldőlt, hogy jövőre nálunk rendezik az EOC közgyűlését.

Jó néhány nemzetközi szövetségben megerősödött a magyar szakemberek pozíciója, újak is bizalmat kaptak, gratulálunk. Gratulálok ahhoz is, hogy köztestületté alakult a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Edzők Társasága – ez nagyon fontos a magyar sport szempontjából!

Gratulált, egyben sok sikert kívánt a rövidpályás úszó-világbajnokság, a junior-műkorcsolya-vb, a vívóvilágkupa és párbajtőr-GP, az öttusa-világkupa, a jelenleg zajló kajak-kenu világkupa, a kerékpáros Tour de Hongrie és a júniusi dzsúdó-világbajnokság rendezéséhez.

„A legutóbbi közgyűlés óta belaktuk az új székházat. A Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi helyzete stabil, büszkék lehetünk arra, hogy 2022 óta a teljes költségvetés 30 százalékát a saját bevételek teszik ki. Szerződést hosszabbítottunk az Szrt-vel, az MVM-mel, a MOL-lal, valamint a MOL–Új Európa Alapítvánnyal; Los Angelesig kíséri a Team Hungary útját az MBH Bank, a Coop és a Masped, valamint folyamatban vannak további tárgyalások is” – mondta a sportvezető.

Gyulay Zsolt tájékoztatást adott arról is, hogy két EYOF-ot rendeznek idén, a télit Bakurianiban és Batumiban tartották; a 19 fős Team Hungary a rövidpályás gyorskorcsolyázók révén négy éremmel (1 arany, 1 ezüst, 2 bronz) tért haza. Zajlanak a MOB programjai: a Kettőskarrier-programnak közel 150 résztvevője van, és idén tavasszal is nagy sikerrel zajlott a Fiatal Sportvezetők Programja. A Magyar Olimpiai Akadémia eseményei és az olimpiai nevelési, OVEP-programok is mennek folyamatosan; az akadémia élére Gyurta Dánielt választották új elnöknek.

A jövőt érintő olimpiák tekintetében elmondta, hogy Milánó–Cortina témájában elkezdődött az egyeztetés a sportági szakszövetségekkel, Észak-Olaszországban megrendezték a csapatvezetői szemináriumot magyar résztvevőkkel, ezzel párhuzamosan zajlanak a szkopjei EYOF előkészületei is.

Los Angelesszel kapcsolatban ismertette, hogy hét sportparkban rendezik meg az olimpiát, a szervezők kerülték a központosítást. A legnagyobb távolság két helyszín között három óra is lehet. A központi olimpiai falut az UCLA campusán alakítják ki. A MOB kollégái jövő héten utaznak a nyílt napra, de például a kajak-kenu szövetség szakemberei már feltérképezték az edzőtáborozási és szálláslehetőségeket.

A közgyűlés elfogadta a 2026. évi téli olimpiai játékokkal kapcsolatos sportági előrejelzéseket, melyeket Fábián László ismertetett. Elmondta, 6-8 sportág 14-22 sportolójával kalkulál a MOB. Döntöttek a magyar csapat 2026-os nyári ifjúsági olimpiai játékokon való részvételéről, melyre 2026. október 31. és november 13. között – első afrikai olimpiai multisporteseményként – Dakarban kerül sor. Elfogadták a 2025. évi bakuriani téli európai ifjúsági olimpiai fesztivál beszámolóját és a szkopjei nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon részt vevő magyar küldöttség összetételére vonatkozó javaslatot.

Fábián László, a MOB főtitkára ismertette az elnökség 2024-es szakmai beszámolóját, Dávid Imre a felügyelő bizottság beszámolóját, Antal Dénes ügyvezető a 2024. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét, valamint kiegészítő mellékletét, a szervezet idei költségvetését, Fiel Edit a könyvvizsgálói jelentést. „Takarékosan dolgoztunk, de a feladatokat magas szinten végeztük” – mondta Antal Dénes. A közgyűlés a dokumentumokat elfogadta.

A MOB sportolói bizottságának elnöke, Pétervári-Molnár Bendegúz a testület összetételéről, munkájáról, főbb feladatairól adott tájékoztatást. A 2024-es év a MOB etikai bizottsága számára eseménytelenül telt, nem érkezett döntést igénylő beadvány.

Az elnökség javaslatára Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgót, az 1996-os atlantai olimpián részt vett magyar válogatott vezetőjét, Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornászt, a nemzet sportolóját, a Magyar Tornaszövetség elnökét, a MOB elnökségének korábbi tagját és Markovits László olimpikon teniszezőt, a Vasas SC elnökét, a MOB-elnökség korábbi tagját a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjának választották.

Tavaszi közgyűlés lévén elismerések átadására is sor került; a díjakat Schmitt Pál és Gyulay Zsolt adta át.

MOB-Életműdíjban részesült Kemény Dénes, aki három olimpián is aranyéremig vezette a magyar férfivízilabda-válogatottat.

MOB-érdemérmet kapott Kovácshegyi Ferenc, több olimpián részt vevő úszómesteredző, a TF mestertanára, valamint Markovits László és Magyar Zoltán is, utóbbi részére – távolléte miatt – a későbbiekben adják át a díjat.