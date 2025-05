Ilyen még nem volt, de most lesz: hotel aulájában küzdenek a sportág legjobbjai

A selejtezőket május 23-án és 24-én a Ledong Fitness – National Fitness Center (Csiho Branch) létesítményében rendezik, míg a döntők május 25-én egy igazán különleges helyszínen, a Kunho International Hotel előcsarnokában zajlanak majd. Ez az első alkalom a teqball történetében, hogy hotel aulájában ad otthont egy ilyen jelentőségű eseménynek, így a nézők minden eddiginél közelebbről követhetik az labdameneteket.

A férfi egyéniben a veretlen világelső és címvédő, a romániai Györgydeák Apor a legnagyobb esélyes, ám komoly kihívók várnak rá.

A 48 fős mezőnyben ott lesz a szerb ezüstérmes Nikola Mitro és rutinos honfitársa, Bogdan Marojevics is. A magyar színeket többek között a férfi párosban világbajnoki címet nyert Katz Balázs képviseli, aki egyéniben is szeretne nagyot alkotni. Mellette Cséri Soma, Dombai Gergő és Csábi Milán is versenybe száll – utóbbi mindössze 17 éves, de már most a sportág nagy ígérete.A legutóbbi vb-n Vietnamban négy kategóriában is aranyérmet szerző thai csapat is erős nevekkel képviseli magát ebben a kategóriában: az egy év kihagyás után visszatérő Uthen Kukheaw, a „teqball szerzetes” Pornthep Wapisiri, valamint a férfi páros világbajnoka, Jirati Chanliang, aki mindössze másodszor indul egyéniben.

A férfi párosok között Bányik Csaba és Katz Balázs, a jelenlegi világelsők és 2023-ban világbajnok magyar páros újra asztalhoz lép, idén először a TWS sorozatban, és természetesen az aranyérem a céljuk.

A thai címvédők, Sorrasak Thaosiri és Chanliang is ott lesznek, akárcsak a háromszoros világbajnok szerb duó. A Györgydeák és Marek Pokwap kettős, a FITEQ legrangosabb sorozatában még nem szerzett aranyérmet, így első győzelmükért utaznak Kínába.

Külön figyelmet érdemel a fiatal titánokat felvonultató magyar–lengyel páros: Stefan Orlowski (16) és Csabi Milán (17) korukat meghazudtoló játékkal már most felkeltették a szakma figyelmét.

A vegyes párosban az egyik legnagyobb rivalizálás újraéledhet: Bányik Csaba és Ács Krisztina, többszörös világkupa győztesek, az elmúlt két év világbajnokaival ismét megküzdhetnek, ha a thai Phakpong Dejaroen és Suphawadi Wongkhamchan párossal találkoznak, akár már a döntő előtt, hiszen kiemelés a Teqball World Series-en nem jár egyetlen versenyzőnek, párosnak sem. Az ázsiaiak a jinani állomáson aratott győzelmükkel megelőzték a magyarokat a világranglistán, így a Dezhou-i találkozás visszavágó is lehet egyben.

Emellett új párosításban indul a romániai Barabási Kinga (többszörös világbajnoki bronzérmes), aki klubtársával, a lengyel Marek Pokwap oldalán (Györgydeák helyett, mivel egy játékos két kategóriában indulhat) próbál bizonyítani – Pokwap már több, alacsonyabban rangsorolt sorozat címét begyűjtötte 2025-ben. A kínai játékosok fejlődését jól mutatja, hogy Jun Ming Zhang a 64. a világranglistán, ő ezúttal Fu Lei Gong oldalán próbál majd meglepetést okozni.

A házigazda Kína 30 versenyzőt nevezett a három kategóriába, köztük a férfi egyéniben Mao Jungcsing (WR 92.), férfi párosban Csang, Szun duó (WR 47.), valamint vegyes párosban szintén Csün Ming Csang – mindannyian a hazai teqball fejlődésének élharcosai.

A töcsoui állomás nemcsak a világranglista pontgyűjtés szempontjából fontos, hanem a sportág ázsiai térhódítása miatt is. A magyar játékosok ismét főszereplők lehetnek, és minden esélyük megvan arra, hogy dobogóra álljanak – akár mindhárom kategóriában.

A viadal döntőit vasárnap élőben követheti nyomon az Indexen.

(Borítókép: Larry Fei / Teqball)