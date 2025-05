A magyar válogatottra is hatással van az olimpiai sportág körüli belviszály

Tavaly nyár óta rendkívül feszült a hangulat a Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség (MOBSSz) háza táján, több nagy egyesület is szembefordult az új elnökkel, továbbá az őt támogató új elnökséggel. Az újonnan beléptetett klubok színre lépését követően pedig perek sora indult az elhatalmasodó viszály nyomán, most tehát a bíróságon a sor, hogy igazat adjon az egyik félnek. A szövetségen belül lezajlott események a magyar felnőtt válogatott életére is hatással vannak, amire szeptemberben nagy kihívás vár az A csoportos Európa-bajnokságon.

A baseball az Egyesült Államokban hatalmas népszerűségnek örvend, a legismertebb major ligák (NFL, NBA, NHL) között az MLB kifejezetten magas nézettségi számokat generál a tengerentúlon. A sportág (és annak változatai, köztük a softball) idehaza gyerekcipőben jár, ettől függetlenül a magyarok értek már el szép eredményeket, legyen szó az utánpótlásszintről vagy a felnőttmezőnyről.

A baseballt ráadásul visszavették a 2028-as, Los Angeles-i nyári olimpia programjába (azt, hogy Brisbane-ben is lesz-e 2032-ben, még nem lehet tudni, de a lobbitevékenység már beindult a színfalak mögött). Ez pedig világszinten további lökést adhat a népszerűségéhez, nem mellesleg így az állami finanszírozás tekintetében is új polcra került.

Most viszont sajnálatosan nem arról hallottunk, milyen fejlődésen ment keresztül a magyar baseball az elmúlt években, helyette a honi szakszövetségen belüli kőkemény vitákról értesültünk. A nézeteltérések miatt egészen odáig fajultak az események, hogy az idei magyar bajnokságba összesen két csapat, a Jánossomorja és az Óbuda nevezett.

Két évvel ezelőtt kezdtek el gyülekezni a baljós árnyak

Most menjünk vissza kicsit az időben. A magyar baseball kettészakadása 2023 elején vette kezdetét. Információink szerint a felnőttcsapatok egy része akkoriban elhagyta a MOBSSz versenyrendszerét, és külön ligát indított, miután elegük lett Morua Roberto „erősen autokrata elnökségi stílusából”.

A helyzet szerintük nem javult a tavaly júniusi tisztújításig, ezért változást sürgettek a szövetség élén. A hivatalban lévő Morua Roberto az első tisztújításon ugyanúgy kilenc szavazatot kapott, mint a másik elnökjelölt, Oggné Gál Mária, ezért újra ki kellett írni a közgyűlést. Június elsején Berkó Lajos, a sportért felelős államtitkárság kabinetfőnöke beszédet mondott, amit a hallgatóság úgy értelmezett, hogy politikai nyomásgyakorlást történt, miután Berkó a következő mondattal zárta le a gondolatmenetét: „A jelenlegi elnökség támogatása garancia lenne a további jó együttműködésre, és arra, hogy nem ismétlődnek meg a korábbi gondok.”

„A szavazás után egyeztettünk Robertóval, jeleztük, hogy felőlünk maradhat elnök, csak kértük, hogy a héttagú elnökségben a legnagyobb klubok kapjanak négy helyet. Illetve kértük, hogy induljon ellene fegyelmi eljárás, miután korábban egy mérkőzésen tettlegesen lépett fel az egyik csapattársával szemben. Erre nemet mondtak, majd a megismételt közgyűlés előtt öt klubot vettek fel a szövetségbe, de még így is többségben lettek volna a változást támogatók, mert a fejlemények, különösen az öt klub felvétele miatt többen elpártoltak tőlük. Ezért technikai okokra hivatkozva lefújták a gyűlést fél órával a kezdés előtt. Ott voltunk, nem állt elő semmilyen technikai probléma” – nyilatkozta az Indexnek Makó Gábor, az Ózdi Baseball és Softball SE vezetője.

Egy lendülettel felvettek 14 új egyesületet a szövetségbe, majd a bíróság felfüggesztette a friss elnökséget

A következő döntés még jobban kiverte náluk a biztosítékot. Június 30-án a leköszönő elnökség – két nappal a mandátuma lejárta előtt – 14 olyan új tagszervezetet vett fel a MOBSSz-ba, ami a tagfelvételi kérelem benyújtásakor semmilyen baseball- vagy softballtevékenységet nem végzett (a linkre kattintva tekinthetők meg a felvett egyesületek a második napirendi ponthoz görgetve). Elhangzott, hogy ezek a klubok a Baseball Five-ot akarják űzni, erről is lesz még szó a későbbiekben. Ezt azért is furcsállták többen, mert

az elmúlt öt évben mindössze egyetlen új taggal bővült a szövetség, tehát szokatlan, hogy egyszerre ilyen sokan akartak csatlakozni.

A lépés után 18:10 arányban Tordai Nándor nyert az elnökválasztáson, mind a 14 újonnan felvett klub mellette szavazott július 25-én. Vele szemben Benkő István (Steve Benkő) indult, aki a szentendrei klubot irányítja évek óta. A régiek szerint az új klubokat fel sem lehetett volna venni, mert a Baseball Five nincs is benne a szakszövetség alapszabályában. Úgy gondolják, a Baseball Five csak eszköz a másik fél kezében a hatalmuk megtartása érdekében. Tordait egyébként Morua jelölte elnöknek, a 14 új tag közül sokakkal ő egyeztetett személyesen, másokat pedig a Budapesti Baseball és Softball Szövetség elnöke, Miskolczi Ferenc biztatott arra, hogy adják be tagfelvételi kérelmüket.

Az új elnökség aztán kizárt négy csapatot a versenyrendszerből, miután a Budapest Reds, a Debrecen Tigers, az Érd Aeros és a Szentendre Sleepwalkers játékosai nem jelentek meg a mérkőzéseken. A nevezett egyesületek bejelentették, hogy a kialakult helyzet bírósági rendezéséig nem vesznek részt a bajnokságban. A kizárt klubok mellett további hat másik gárda is aláírta az erről szóló nyilatkozatot.

Akkor egyébként már zajlott két per. Egyrészt megtámadták a 14 új klub felvételéről szóló elnökségi határozatot, illetve az új elnököt és elnökséget megválasztó határozatot. A bíróság a kereset alapján felfüggesztette a közgyűlési határozat végrehajtását (és így az elnököt és a teljes elnökséget) az ügy jogerős elbírálásáig.

A változást követelők szerint október hetedikétől lépett érvénybe a felfüggesztés, az új vezetés szerint azonban csak október 24-től, akkor vette át Tordai a bírósági határozatot. Előtte hatályon kívül helyezték a 14 klubról szóló elnökségi határozatot, majd ezek közül 10 klubot újra felvettek a soraik közé. A törvényszék a 10 klub ismételt felvételéről azt állapította meg, hogy nem volt jogellenes, az Ítélőtábla dönt majd a felperesek fellebbezéséről.

A laikusok számára nehezen követhető jogi hercehurca itt nem ért véget, a négy klub kizárását kimondó határozatot is megtámadták a bíróságon, a határozat végrehajtását aztán felfüggesztette a bíróság, így most papíron a négy kizárt csapat újra tagja a MOBSSz-nak. Ebben az ügyben június elején várható az elsőfokú döntés. A csapatok a versenyrendszerbe azonban nem térhettek vissza, ugyanis a bajnokságokat a kizárásuk után írta ki az elnökség.

A belső feszültségek a tavaly sziporkázó felnőttválogatott lendületét is megtörhetik

Közben a kizárt klubokból kivált játékosok elkezdtek játszani a horvát nemzetközi bajnokságban és a szlovák első osztályban, hogy ne jöjjenek ki teljesen a gyakorlatból. (A horvát ligában minden meccsüket külföldön kell lejátszaniuk, ez rendkívül sok utazással és nagy anyagi megterheléssel jár számukra.)

Egyébként ezek a csapatok adják a gerincét a felnőttválogatottnak, amely a tavalyi Eb-selejtezőn minden ellenfelét „agyonverte”, a szakértők szerint teljes pompájában a nemzeti csapat képes lenne arra, hogy kivívja a bennmaradást az A csoportos Eb-n, amelyre szeptemberben kerül sor. A selejtezőkön az MLB-tapasztalatokkal rendelkező Luis Rodríguez irányította a válogatottat szövetségi kapitányként, a csapat menedzsere pedig Gálné Ogg Mária volt. Őket aztán eltávolították a válogatottól, és Morua Roberto lett a szövetségi kapitány. A játékosok írtak neki egy levelet, miután hallották, hogy volt válogatott edzés, amire nem hívták meg őket. Ebben jelezték, hogy állnak rendelkezésre. A szövetség álláspontja szerint viszont az lehet válogatott, aki részt vesz a magyar versenyrendszerben, amit a másik oldal úgy érzékel, hogy megpróbálják őket rávenni arra, hogy tagozódjanak be az új elnökség alá.

A jelenlegi helyzetben kérdéses, kik szerepelnek majd a válogatottban. Idén júliusban egyébként Jánossomorja rendezi az U12-es B csoportos Európa-bajnokságot, úgy tudjuk, hogy a Debrecen is pályázott volna a torna megrendezésére, a nemzetközi szövetség (World Baseball Softball Confederation, WBSC) kiírásának 100 százalékig megfelelő pályakomplexummal. A változást követelők úgy vélik, hogy a debreceni pályázattal szemben azt a Jánossomorját részesítették előnyben, ahol a pályázat benyújtásakor még egy U12-es torna megrendezéséhez sem volt megfelelő színvonalú pálya, azt állításuk szerint csak a pályázat megnyerése után kezdték el építeni.

Ami pedig a felnőtt magyar bajnokságot illeti, maradt a Jánossomorja és az Óbuda, ők játszanak egymás ellen. Illetve közösen indítottak egy csapatot az osztrák másodosztályban is. A korábban kizárt klubok szerint a már felfüggesztett elnökség ott próbálta gáncsolni őket, ahol csak tudta, amikor eldöntötték, hogy külföldön játszanak, ha itthon nem tudnak.

A legnagyobb klubok feltételhez kötnék a szavazati jogot a közgyűléseken

„A klubok felvételét illetően a bíróság azt mondta, nem tud hatályon kívül helyezni olyan elnökségi határozatot, amit maga az elnökség helyezett hatályon kívül. Ez nem azt jelenti, hogy az elnökség belátta, hogy hibázott, egyszerűen ki akarták játszani a felfüggesztést, tartalmában újra akarták alkotni az elnökségi határozatot. Az Ítélőtáblán van a fellebbezés, miután a bíróság szerint az elnökség jogszerűen döntött. Azt szeretnénk, hogy Roberto mondjon le a kapitányi posztról, hosszú távon pedig az a cél, hogy a közgyűlésen olyan csapatok szavazhassanak, amelyek ténylegesen baseball- vagy softballtevékenységet végeznek. Ne azok döntsenek a magyar baseballról, akik hirtelen jelentek meg a szövetség közelében! Az új klubokról egyelőre nehéz jó szándékot feltételezni, de nem akarjuk mindenáron kitenni őket, csupán feltételhez kötnénk a szavazati jogot. Ilyen, mondjuk, hogy legalább egy csapattal részt vegyenek a versenyrendszerben, és fejezzék is be a bajnokságot” – fogalmazott Makó Gábor.

Az Ózdi Baseball és Softball SE vezetője azt is nehezményezte, hogy a már említett négy klubot azonnal kizárták a szövetségből. „Vannak szankciós lehetőségek, a szövetségből történő kizárást soha nem alkalmazta még senki. Látni kell, hogy itthon amatőr sport a baseball, négy-hat klubot leszámítva a többiek anyagi nehézségekkel küzdenek, gyakran előfordul, hogy a csapatok a nyári szünet után nem tudnak kiállni, mert eltűnnek az emberek. A klubok azt érezték, hogy a fejük fölött 14 »kamuklubbal« megválasztottak egy új elnököt, és nem akarnak behódolni” – tette hozzá.

Azt is megjegyezte, hogy az év elején rendezték meg az első Baseball Five-teremtornát, amin a Jánossomorján és az Óbudán kívül kívül mindössze két klub jelentkezett, Szigethalomról tíz gyerek, Kőbányáról pedig csupán három gyerek tűnt fel az eseményen. Ezért érzik úgy, hogy a szövetség csak látszatra veszi komolyan a Baseball Five-ot, állítólag az újonnan érkezők ki sem tudták mondani rendesen a sportág nevét a június eleji közgyűlésen.

Időközben Tordai a magyar baseball egyik legismertebb figurájával, Illés Imrével személyes konfliktusba keveredett, előbbi becsületsértés és rágalmazás miatt feljelentést tett utóbbi ellen, miután a csapatok levelet küldtek a nemzetközi szövetségnek az e-mail-címéről. Illés nevetségesnek nevezte Tordai reakcióját, amely szerinte jól mutatja, hogyan próbálja a szövetség megfélemlíteni az embereket. Telefonon utolértük Illést, aki azt mondta: ügyvédje szerint ebben az esetben nem történt becsületsértés és/vagy rágalmazás.

Miután az egyik oldal panaszait meghallgattuk, leültünk beszélgetni Tordai Nándorral és Morua Robertóval.

Kezdésként ismertették, hogy a Baseball Five nem más, mint egy egyszerűsített szabályrendszerű baseballjáték, ami nagyban elősegítheti a játék hazai elterjedését, akár már általános iskolai szinten.

Új elnök: A Baseball Five a sport javát szolgálja

Hozzátették, nem kerülhették meg a tagfelvételi kérelmeket, mert egyfelől ezt mondja ki az alapszabály, másfelől pedig a pályázók megfeleltek a feltételeknek (sportvállalkozás vagy sportklub adhat be ilyen kérelmet a szakszövetséghez). A felperesek szerint akkor lehet felvenni egy új klubot, ha az már gyakorolja a sportot. Tordai szerint ugyanakkor fogalmilag kizárt a versenyrendszerben való részvétel, amíg valaki nem tagja a szövetségnek.

„A Baseball Five a sport javát szolgálja, büszkén vállaljuk, hogy bevezettük a magyar baseballba. Úgy vélem, személyes ellentétek miatt alakultak ki feszültségek a szövetségen belül. Jött a lehetőség, hogy legyenek olyan egyesületek, amely iskolákat, velük együtt gyerekeket tudnak a sportág irányába terelni, így jogszerűnek éreztem, hogy felvegyük őket a szövetségbe. Hogy az időzítés helyes volt, vagy sem, azt alapvetően befolyásolja, hogy a dolognak milyen az optikája. A cél nemes volt részünkről” – állítja az elnök, aki most nem gyakorolhatja a jogköreit.

Morua Roberto itt közbeszúrta, hogy a mozgássérült gyerekeknek a Baseball Five változatos mozgásformát jelent, ami elmondása szerint örömet csempész az életükbe, és ezt a szülők is így látják. Cáfolták, hogy az Első Lépések Mozgássérült Gyermekeket segítő Alapítvány felvételi kérelmét azért fogadták el, mert a gyerekek közelében van egy baseballpálya.

Amikor megkérdeztük, nem volt-e szabályellenes úgy felvenni a klubokat, hogy a Baseball Five nincs benne a szövetség alapszabályában, Tordai azt felelte, ez ügyben tájékoztatási kérelemmel fordultak a WBSC-hez, ahonnan részletes választ adtak a Baseball Five-ról, amely alapján határozott véleményük szerint nem feltétlenül szükséges módosítani az alapszabályt ilyen jellegű döntés meghozatala előtt.

A másik oldal szerint szó sem volt politikai nyomásgyakorlásról; duplájára emelkedett az állami támogatás mértéke

Ezután arra kértük őket, reagáljanak a HM Sportért Felelős Államtitkársága kabinetfőnökének az első közgyűlésen elhangzott mondataira, amit a másik oldal politikai nyomásgyakorlásként élt meg. Erre az volt a válasz, hogy egyszerűen elhangzott egy köszönőbeszéd, amibe bele akartak hallani valami mást, és azt politikai nyomásgyakorlásnak bélyegezték, holott szó sem volt ilyenről. Majd arról beszéltek, hogy néhány év alatt a szövetség korábbi 200 millió forintos adóságállományát Morua Roberto elnöksége alatt körülbelül 10 milliósra csökkentették, amit nagyon üdvözölt az államtitkárság.

A mi szövetségünk az alsó kategóriába tartozik az olimpia sportágak között, de igaz, hogy a korábbi 10 millió forintról idén csaknem 25 millió forintra nőtt a számunkra járó állami támogatás

– jelezte Tordai, amikor a normatív támogatások kiosztásáról döntő államtitkárságra terelődött a szó.

„A szövetség működése belterjes volt, felesleges viták alakultak ki, amelyek meglátásom szerint személyes ellentétekből fakadtak. Úgy éreztem, »vérfrissítésre« van szükség, ennek jót tett az új tagok felvétele. Olimpiai ciklusokban kell gondolkozni, nekünk reálisan a 2032-es olimpiára lehet esélyünk kijutni. Hogy ez megvalósulhasson, fejleszteni kell az utánpótlás-nevelést. Ez nem azt jelenti, hogy a felnőttválogatott teljesen háttérbe szorul, de most a hangsúly a fiatalokon van. Ehhez viszont tömegbázist kell építeni, a Baseball Five erre alkalmas szakág a sportágunkon belül. Minden mindennel összefügg. Ebben vártam volna a szakmai segítséget a kluboktól. Le akartam ülni mindenkivel beszélgetni, de csak egy-két emberrel tudtam kontaktálni. Aztán jött egy levél, hogy a klubok egy része visszalép a versenyrendszertől, minden korosztályban. Ezek a csapatok nulla kommunikációval fordítottak hátat a szövetségnek. Azért zártuk ki őket, mert semmiféle megkeresésre nem akartak válaszolni, és visszaléptek a teljes versenyrendszertől, tönkretéve ezzel a teljes bajnokságot” – emlékezett vissza a tavalyi eseményekre Tordai. Megtudtuk tőle azt, hogy most Haragos Árpád főtitkár gyakorolja a felfüggesztett elnökség azon jogköreit a megbízásukból, amelyek a versenyrendszer zavartalan működtetéséhez szükségesek, szerinte az ő személyét a másik oldal is elfogadja.

A szövetségi kapitány azt állítja, a mostani nehéz helyzetet is megoldják

A rutinos jogász azt is leszögezte, ők nem akarnak senkit elgáncsolni. Megítélése szerint a magyar klubok és magyar versenyzők külföldi szerepléséhez a szakszövetség hozzájárulására van szükség. A jogi álláspontjukat a WBSC irányába is jelezték. Azzal folytatta, ők engedélyezték volna a magyar játékosoknak, hogy külföldön játszanak, de a velük szemben álló klubok részéről egyetlen kérelem sem futott be hozzájuk. Majd szóba került a felnőttválogatott.

„A szövetség baseballválogatottakról tud beszélni, amibe az utánpótláscsapatok is beletartoznak. Ami az A válogatottat érinti, igen, nem könnyű a helyzet, de megoldjuk. Sportszakmailag viszont nem tudom elfogadni, hogy nagyobb hangsúlyt kell adni a felnőttválogatottnak. Most beszélhetnék arról hosszasan, milyen sikereket értünk el utánpótlásszinten. A válogatottban nyitva áll mindenki előtt a lehetőség. A korábbi válogatott játékosok írtak nekem egy levelet, hogy miért nem keresem őket. Hát azért, mert nem láttam őket játszani, nem tudom, ki milyen formában, erőállapotban van. A válogatottban való szereplés feltétele, hogy valaki részt vegyen a szövetség égisze alá tartozó hivatalos versenyrendszerben. A honlapunkon szereplő bejegyzés nem felhívás volt a játékosoknak, hanem állásfoglalás arról, hogy találják meg a jogi lehetőségét annak, miként szerepelhetnek a magyar válogatottban. Nem zárkózunk el attól, hogy külföldi csapatból hívjunk be magyar játékost. A mai napig nem tudjuk, hányan értenek egyet azzal, amit a klubjuk csinál. Nekünk nincs bajunk a játékosokkal, ez csak egy lehetőség, hogy átmehetnek a Jánossomorjába és az Óbudába, ha fontos nekik a válogatott” – közölte a jelenlegi szövetségi kapitány, Morua Roberto.

Tordai ezt azzal egészítette ki, hogy becsülendőnek tartja a klubhűséget, ezzel neki semmi baja. „De ha felvállalunk egy döntést, akkor ahhoz ragaszkodjunk következetesen, és ne csináljunk belőle propagandát helytelenül. Mi várunk vissza mindenkit a versenyrendszerbe” – üzent a játékosoknak.

Elévülés miatt nem indult fegyelmi eljárás a volt elnök ellen

Tordai azt is mondta, egy dolgot nem tűr, az pedig a becsületsértés. Miután a négy csapatot kizárták a szövetségből, Illés e-mail-címéről a csapatok küldtek egy levelet az európai szövetségnek (WBSC Europe) a zágrábi tisztújító előtt, amiben Tordai állítása szerint őt etikátlan ügyvédnek titulálták, és azt igyekeztek a tisztségviselőkkel számára magyarázni, hogy közpénzeket akarnak „a megfelelő irányba mozgatni Miskolczi segítségével”. Tordai ennek nyomán becsületsértés és rágalmazás miatt feljelentést tett Illés ellen, mivel a levelet az e-mail-címéről küldték el a WBSC Europe-nak. Az ügyben még nem született döntés a bíróságon.

Visszahoztuk a régiek által felemlegetett esetet, ami miatt azt akarják, hogy fegyelmi eljárás induljon Morua Roberto ellen. Tordai azt mondta, az ügy, amivel előhozakodtak, már elévült, ezért nem indult vizsgálat Morua Roberto ellen. Egyébként neki úgy rémlik, hogy a volt elnök nem zárkózott el határozottan attól, hogy a fegyelmi bizottság elé álljon a tette miatt. Az is rémlik neki, hogy Illésnek is volt konfliktusa, de az is elévült, így ott sem indult fegyelmi eljárás.

Tordai a debreceniek panaszára is reagált, miszerint szerettek volna pályázni az U12-es Eb-re. Mint mondta, Horváth Dóra főtitkárhelyettes október hetedikén küldött levelet a kluboknak arról, hogy október 12-ig várják a pályázatokat a torna lebonyolításával kapcsolatban, mivel időt akartak hagyni a pályázatok kiértékelésére, megküldésére. A hivatalos leadási határidő november 1. volt, ezt az európai szövetség határozta meg. Október közepéig csak a Jánossomorja jelentkezett (az Óbuda visszalépett a rendezéstől). A Debrecen Tigers október 31-én küldte be a pályázatát, akkor pedig már fel volt függesztve az elnökség, amely október 24-én vette át az erről szóló bírói határozatot. Tordai szerint így esély sem volt arra, hogy versenyeztessék a két pályázatot. A debreceniek egyébként az európai szövetségnek is elküldték a beadványukat, azonban azt visszautasította a szervezet, mert nem volt rajta a szövetség hivatalos pecsétje.

A cikk megjelenése előtt Tordai eljuttatott a szerkesztőségünkhöz egy friss közleményt, amit változtatás nélkül közlünk:

A Fővárosi Törvényszék a kizárt csapatokkal szembeni határozatok végrehajtását a 2025. 04. 24. napján tartott tárgyaláson felfüggesztette, ezért jelenleg újra tagnak tekintendők. Erre tekintettel a szövetség arról kívánta őket nyilatkoztatni, hogy kívánnak-e nevezni a bajnokságba, mert ebben az esetben újranyitja a nevezést. A kizárt csapatok azonban – noha jogi levelezésbe kívántak bocsátkozni a szövetséggel – nem fejezték ki szándékukat arra, hogy a magyar sportrendszerben részt vesznek.

A szövetség álláspontja e körben az: rendre azt kommunikálják, hogy a MOBSSz tönkretette a bajnokságot. Ezzel szemben 2024. 08. 09. napján ők jelentették be, hogy mindenből visszalépnek, nem kommunikáltak, és semmilyen szándékukban nem állt és jelenleg sem áll a sport, a magyar sportolók érdekében eljárni. Saját hibájukat másra hárítják, felelősségüket bagatellizálják, és valótlan állításokkal kívánják a közvéleményt és a nemzetközi illetve magyar hivatalos szervezeteket a szövetség ellen hangolni. Ettől a MOBSSz elhatárolódik, és nem bocsátkozik vitába olyan egyesületekkel, amelyek egyértelműen nem a sport és a sportolók, hanem kizárólag a saját vélt érdekük előremozdításáért cselekszenek.

Itt tartunk most, a MOBSSz 2025. június 7-én (szombaton) 10 órától rendkívüli közgyűlést tart a Budapesti Sportszékházban, a friss fejleményekről igyekszünk majd beszámolni az Index felületén.