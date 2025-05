Mészáros Krisztofer bronzérmes lett egyéni összetettben a torna Európa-bajnokságon

A tavalyi kontinensviadalon ötödik, az olimpián kilencedik helyezett Mészáros 81,699 pontot kapott és másodikként jutott tovább a keddi selejtezőből, Tomcsányi pedig 77,932 ponttal a 21. helyen végzett két nappal ezelőtt – adta hírül az MTI.

Mint írják, a fináléban Mészáros Krisztofer talajon – amelyen korábban Eb-ezüst- és bronzérmes is volt – remekelt (13,966), lólengésben akadt két apró pontatlansága (13,133), majd gyűrűn is csaknem 13 pontot gyűjtött (12,933), így a finálé felénél a nyolcadik helyen állt. A szépen kivitelezett ugrása (13,833), majd korlátgyakorlata (13.933) végén is volt a leérkezésnél egy kis megbillenése, az utolsó sorozat előtt ezzel együtt a harmadik pozícióba lépett előre.

A finálét nyújtón zárta – amelynek a szerenkénti döntőjében is ott lesz –, és mivel szinte hibátlanul teljesített, 13,366 pontot kapott, kedvező helyzetből várhatta utolsó ellenfelének gyakorlatát. A svájci Noe Seifert a nyújtóról úgy érkezett le, hogy letette a kezét, ezért nem tudta megelőzni a Győri AC tornászát, aki így harmadik lett.

Legutóbb 1992-ben, Budapesten állhatott Eb-dobogóra magyar férfi tornász az egyéni összetett verseny után, akkor Supola Zoltán ezüstérmet nyert. Az aranyérmet ezúttal a török Adem Asil, az ezüstöt pedig a francia Leo Saladino szerezte meg.

Tomcsányi Benedek ugrásban és korláton ugyanannyi pontot kapott (13,233), a nyújtógyakorlatát (12,566) követően pedig a huszadik helyen fordult rá a döntő második felére. Talajon 13,100, lólengésben 13,233 pont került a neve mellé, és ekkor már sejteni lehetett, hogy nagyjából ugyanannyival zár majd, mint a selejtezőben. Gyűrűn 13,066-ot kapott, így rendkívül kiegyensúlyozott teljesítménnyel, 78,431 ponttal végzett a 15. pozícióban.

Az eredmények a következők lettek:

Férfi egyéni összetett, döntő, Európa-bajnok:

Adem Asil (Törökország) 82,398 Leo Saladino (Franciaország) 81,430 Mészáros Krisztofer 81,164

Női egyéni összetett, döntő, Európa-bajnok:

Manila Esposito (Olaszország) 54,965 pont Alba Petisco (Spanyolország) 53,265 Ana Barbosu (Románia) 52,299

Továbbá 15. helyen végzett Tomcsányi Benedek 78,431 ponttal, 14. helyen mayer Gréta 49,999 ponttal és 18. helyen Székely Zója 49,531 ponttal.