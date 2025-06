Indul a visszaszámlálás: közel 600 hajót várnak az idei Kékszalagra

Ismét a vitorlázásé a főszerep a Balatonon: 2025. július 10-én 9 órakor rajtol el Balatonfüredről Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. A legendás sportesemény nem csak egy rangos verseny, hanem egy igazi közösségi ünnep is, a magyar vitorlázás kiemelt eseménye, amely vitorlázók és nézők tízezreit vonzza a magyar tengerhez személyesen és az élő közvetítésen keresztül.

Holczhauser András, a szövetség főtitkára elmondta: a versenyre 550-600 hajót várnak. A közönséget csütörtöktől három napon keresztül számos program várja, július 11-én pénteken délután 15 órakor rajtol a leggyorsabb hajók Audi Speed Challenge versenye a balatonfüredi móló elől, a díjkiosztó ünnepséget pedig július 13-án szombaton 18 órakor a balatonfüredi Gyógy téren tartják.

Hangolnak a főszereplők

Litkey Farkas, 13-szoros Kékszalag-győztes, a Process Solution kormányosa elmondta: a felkészülés finisében járnak. Télen is sokat vitorlázott a csapatuk, amitől azt várja, hogy összeszokottságuk segít majd a Kékszalagon is, számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Józsa Márton, ötszörös győztes, a Kékszalagon rekorder és címvédő MLS Raiffeisen Fifty-Fifty kormányosa jelezte: komoly fejlesztésen vannak túl, az elmúlt három évben teljesen újjáépült a hajójuk. Időben elkezdték a felkészülést, de a tavaly előtti alig több, mint öt órás rekordon ideális körülmények között legfeljebb fél órát lehet javítani.

Kalocsay Zsolt, kétszeres győztes, a Sailing Team RSM kormányosa kiemelte: télen elkészült a legnagyobb fejlesztésük, teljesen új testet és vitorlázatot kapott a hajó. Ami nem változott: a csapatuk, amely hét éve egységes.

Petrányi Zoltán, a szintén Kékszalag-győztes Audax Django kormányosa elmondta: tengeren is sokat versenyeztek, és reményeit fejezte ki, hogy a megszerzett tapasztalatokat a Balatonon is tudják kamatoztatni.

Oroszlán Péter, a Kékszalag egytestű rekorder Principessa kormányosa szerint egytestű hajónak már szinte nulla az esélye a győzelemre a katamaránok miatt. Elmondta: hajójukon tizenhatan vitorláznak, és mindenkinek megvan a maga feladata.

„Vitorlázónak lenni életforma”

Több mint fél évszázados története során a Kékszalag neve összeforrt a Balatonnal és a vitorlázással, emelte ki hírlevelében a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ). Hozzátették: generációk számára jelenti a sportág iránti szenvedélyt és a tó szeretetét, míg a szervezet számára kiemelt fontosságú, saját rendezésű esemény egyszerre szól a hagyományok ápolásáról és hivatott bemutatni a sportág folyamatos fejlődését és sokszínűségét is. A rajtnál megtalálható lesz szinte minden hajóosztály, a szélsebes katamaránokól kezdve a legendás klasszikusokon át a családi hajókig.

„Valljuk, hogy vitorlázónak lenni életforma és a Kékszalag tökéletesen megtestesíti ezt a filozófiát. Egy olyan közösségi sportesemény, amelyen együtt versenyeznek a legmodernebb technológiát képviselő, rekorddöntésre is esélyes katamaránok és a több mint 100 éves klasszikus hajók. Profik és amatőrök, idősek és fiatalok. Szeretnénk a Kékszalag erejét a vitorlázás népszerűsítésére használni, bízunk benne, hogy a nagy figyelem hatására még több fiatal kezdi el ezt az általunk oly annyira szeretett sportot” – mondta Gellér László, a szövetség elnöke a nagydíj szerdai sajtóeseményén.

A verseny névadó szponzora immár hetedik éve a Raiffeisen Bank, amely elkötelezetten támogatja a magyar vitorlássport és a Kékszalag sikerét.

„A vitorlázás és a csapatversenyek értékei: a céltudatosság, a fókusz, az összetartás és a megbízhatóság nemcsak a sportban, az üzleti életben is elengedhetetlenek a sikerhez. Ha pedig mindezt a digitalizáció erősíti, akkor kiemelkedő teljesítményre vagyunk képesek – így évről évre többet tudunk nyújtani az ügyfeleinknek, ahogy többet nyújt az induló csapatoknak és a közönségnek a vitorlássport. A Raiffeisen Banknál támogatóként a legjobbra törekvő csapatok és sportágak mellett állunk, ezért tartjuk a Kékszalag versenyét példaértékűnek és ezért szurkolunk büszke szponzorként már hetedik éve a sportrajongókkal közösen” – mondta Yalczinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációsigazgatója.

Kiváló, televíziós minőségben követhetik idén az érdeklődők az nagydíj eseményeit. A rendező szövetség a Magyar Telekommal, mint digitális partnerrel együttműködve biztosítja a verseny teljes online közvetítését.

„A Telekom a vitorlás szövetséggel évek óta tartó digitális partnerségét idén új szintre emeli. Az 57. Kékszalagra is dedikált campushálózatot alakítunk ki, amelyen keresztül folyamatosan közvetítjük, streameljük a verseny történéseit, továbbá a tavaly debütált GPS-alapú vitorláskövető rendszerünket partnerünkkel, a Győri Széchenyi István Egyetemmel továbbfejlesztettük. Ezzel a tracking megoldással a hajók legénysége, a szervezők, a versenybírók, valamint az eseményt a helyszínen vagy online követők is több valós idejű információhoz juthatnak, ezáltal pedig igazi digitális élményben lehet részük” – mondta Fegyver Csaba, a telekommunikációs cég stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatója.

A versenyre nevező vitorlázók idén is a világszerte elismert Nautica márka minőségi technikai felsőjét kapják a Dockyard jóvoltából.

„A fedélzeti kényelem egyik legfontosabb része a megfelelő ruházat, ami egy hosszú távú verseny alatt kiemelten fontos. A versenypólóval Dockyard immáron harmadik éve hozzátesz az esemény színvonalához és a résztvevő több ezer hajós komfortérzetéhez. Idén a szövetséggel közösen egy hosszú ujjú UV szűrős prémium Nautica felsőre esett a választásunk, amit minden induló megkap majd. Együttműködésünk átfogó lett, hiszen a merchandising termékek értékesítéséből a vitorlás utánpótlást is támogatjuk” – mondta Kun Álmos, a cég marketing vezetője.

A Kékszalag egyik leglátványosabb és legizgalmasabb kísérőeseménye az Audi Speed Challenge gyorsasági verseny lesz, amelyet hagyományosan a Porsche Hungaria támogat.

„A márkánk filozófiájához szervesen illeszkedik a vitorlázás világa. Mindkettőt ugyanaz a szellemiség hatja át: a csúcsteljesítmény iránti elkötelezettség, a formába öntött technológia, a természet ritmusához való alkalmazkodás-és nem utolsósorban a csendes, mégis határozott előrehaladás. Audi Speed Challenge idén is lehetőséget teremt a mezőny leggyorsabb hajóinak, hogy bizonyítsák: a dinamizmus és a precizitás nem csak az autóiparban, hanem a sportban is érték” – nyilatkozta Bognár Tamás, a cég kommunikációs igazgatója:

A Kékszalag nemcsak a sportteljesítményről, hanem a fair versenyszellemről is szól. A KPMG Magyarország ötödik éve ismeri el Fair Play-díjjal azokat a cselekedeteket, amelyek a sportszerűség és az egymás iránti tisztelet jegyében történnek a vízen.

„Immár ötödik éve hirdetjük meg a Kékszalag KPMG Fair Play-díjat, mert töretlenül hiszünk abban, hogy az igazi verseny szellemiségének alapja az integritás, a bizalom és az együttműködés. Azt a személyt vagy csapatot ismerjük el az 500 ezer forintos pénzdíjjal, aki megmutatja, hogy verseny közben sem feledkezhetünk el egymás segítéséről és a tiszteletéről. A KPMG Fair Play-díjra javasolt jelöléseket a verseny ideje alatt, szombat délelőtt tíz óráig várjuk, a Hunsail hivatalos email címére” – mondta Rózsai Rezső, a cég magyarországi vezérigazgatója.