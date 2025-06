Eddigi legnagyobb fejlesztése részeként megújult a Hungaroring célegyenesének aszfaltburkolata. A régi kopóréteget már eltávolították, és a napokban egy speciális, versenypályákra kifejlesztett aszfaltkeverékkel új, egyenletes burkolatot építettek be, amely már az idei futamra készen áll.

Az elmúlt két évben eddigi történetének legnagyobb változásait hozó felújításán megy keresztül a Hungaroring, Magyarország egyetlen Formula 1-es versenypályája. A nagyszabású fejlesztések részeként 2026-ra többek között teljesen megújul a főépólet és a főlelátó – adta hírül a Magyar Építők.

A beruházás kivitelezését a Market Építő Zrt. és a Bayer Construct Zrt. által alkotott konzorcium valósítja meg, míg az új kopóréteg beépítését a SWIETELSKY Magyarország Kft. végzi.

A fejlesztési munkák egyik legfontosabb szakaszaként a célegyenes aszfaltburkolatát is lecserélték. A friss burkolatot három, egymással párhuzamosan haladó aszfaltterítő gép építette be, mintegy 620 méter hosszan és összesen 8866 négyzetméteren.

A portál közölte, hogy a pálya hagyományos vonalvezetése nem változik, de a célegyenes új aszfaltburkolatot kap, már az idei futamra, hogy akár csak az eddigi években is, a versenypálya továbbra is megfeleljen a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak – erről a Hungaroring Sport Zrt. számolt be. Elmondták, hogy három napon belül elkészült az új burkolat, a régi kopóréteg eltávolítása pedig két napot vett igénybe, míg maga az aszfaltozás egyetlen nap alatt lezajlott.

Az új kopóréteg beépítéséhez speciális, magas lágyuláspontú bitumenalapú aszfaltkeveréket használtak, összesen 860 tonnát. A burkolatot két beschiker, vagyis anyagfeltöltő gép látta el keverékkel, hogy a felület simasága és textúrája egyenletes maradjon. A keverék pontos összetételét a SWIETELSKY szakértői már korábban kidolgozták, és egy nagy felületű próbabeépítés is megelőzte a mostani munkálatokat.

Az olasz Dromo szakemberei – akik korábban már részt vettek az alagutak feletti szakasz felújításában – ezúttal is műszaki tanácsadással segítették a folyamatot.

A különleges követelmények miatt elsődleges szempont volt, hogy az aszfaltozás a lehető leggyorsabban, egy ütemben történjen meg. Az új célegyenes először a GT Open mezőnyének ad lehetőséget a kipróbálásra, ezt követően pedig a Formula–1-es Magyar Nagydíj során a királykategória pilótái és a betétfutamok résztvevői is pályára gördülhetnek rajta.