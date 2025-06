Három érem és rengeteg küzdelem: sikeresen szerepelt a muaythai-válogatott a 2025-ös világbajnokságon – számolt be a Career Brand Management szerkesztőségünknek is megküldött közleménye a magyar csapat teljesítményéről.

Eredményes tornát zárt a felnőtt muaythai-válogatott a törökországi U23-as és felnőtt világbajnokságon. A 75 résztvevő ország közül Magyarország a 16. helyet szerezte meg az éremtáblázaton, három dobogós helyezéssel és több értékes teljesítménnyel, amelyek jól mutatják: a magyar muaythai ma már komolyan vehető tényező a nemzetközi porondon is.

A válogatott szövetségi kapitánya, Jászka Krisztián elégedetten értékelt a torna után:

„Nagy izgalommal vártuk a tornát. Nem vagyunk muaythai nagyhatalom, de nevelőegyesületeink kiváló munkáját tükrözi, hogy folyamatosan tűnnek fel olyan magyar versenyzők, akik az amatőr Muaythai élvonalába tartoznak. Hét fiatal, sikerre éhes sportolóval utaztunk ki, és úgy éreztük, reális esélyünk van akár két-három érem megszerzésére is – ami ezen a szinten óriási teljesítmény lenne. Végül három éremmel zártunk, és ez nemcsak statisztika: minden egyes dobogós hely mögött emberfeletti munka, küzdelem és elhivatottság áll.”





A magyar csapat legeredményesebb versenyzője Tóth Dzsesszika volt, aki az U23 -67 kg-os kategóriában világbajnoki címet szerzett.

„Minden megmérettetésre azzal az elvárással indulok el, hogy kihozzam magamból a száztíz százalékot – mondta a friss világbajnok. – Ha ez azt jelenti, hogy a szorítóban kell meghalnom, akkor örömmel megteszem. Ez most különösen nehéz felkészülés volt, több tényező is megnehezítette a munkát, de edzőm segítségével néhány nap alatt fejben is összeszedtem magam. Az ellenfelek erősek voltak, de minden menetet sikerült elhoznom – még az oroszok kétszeres világbajnoka ellen is. Hálás vagyok, hogy hazámat képviselhetem. Ez csak egy állomás volt, menetelünk tovább.”

A második érmét Nyári László szerezte, aki mindössze 17 évesen az idősebbek, az U23-as korosztály -81 kg-os kategóriájában egészen az ezüstéremig jutott. Klubja, a Bányász Gym így két történelmi eredménynek is örülhetett: Dzsesszika lett az első női U23-as világbajnokuk, Nyári pedig kiemelkedő korosztályváltóként állhatott dobogóra.

A harmadik magyar érem Hornyik Mira nevéhez fűződik: a DVTK 19 éves sportolója az Elit -67 kg kategóriában bronzérmet szerzett, amellyel a szakosztályának történetében, saját nevelésű sportolóként a legjobb eredményt érte el.

A csapat többi tagja is bizonyított: Ajtai Benjámin három mérkőzésen keresztül küzdötte fel magát az 5. helyre, Melis Bálint, Székely Anna és Kurdy István is a legjobb 16 közé jutott, értékes nemzetközi tapasztalatokat szerezve.

„Visszatekintve nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Lehet, hogy néhány szituációból szerencsésebben kijőve még eredményesebbek is lehettünk volna, de maradva a realitás talaján: boldog és büszke vagyok” – fogalmazott Jászka Krisztián. „Többen sporttörténelmet írtak saját klubjukban is. A csapat sikerének kulcsa nemcsak a versenyzők felkészültsége volt, hanem az is, hogy egységes, összetartó közösséget alkottunk. A rutinosabb versenyzők tanácsai, Rebrei József szövetségi edző, valamint Dudok Károly elnök és Vojvoda György ITO bíró szakmai támogatása mind hozzájárultak ezekhez az eredményekhez.”

A kapitány szerint a jövő egyik kulcsa az, hogy a sportolók még jobban alkalmazkodjanak a nemzetközi pontozási rendszerhez és hatékonyabban kezeljék a ringben adódó nehéz pillanatokat: „Mindig van min javítani. Ha elhagyjuk a közhelyeket, talán a ringbeli nehéz szituációk áthidalása volt az, ami lehetett volna még eredményesebb. A jövőbe tekintve azon dolgozunk, hogy egyszerűbben és hatékonyabban alkalmazkodjunk a nemzetközi elvárásokhoz” – tekintett előre.