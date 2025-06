Némi közjáték zavarta meg a péntek esti svéd–magyar focimeccset a 93. percben, mikor is a közvetítésbe behallatszott, ahogy Hajdú B. István, a mérkőzés kommentátora kiosztott egy lelátón lévő szurkolót.

Mint arról beszámoltunk, hiába kezdett jól, végül 2–0-s vereséget szenvedett a tartalékos svéd labdarúgó-válogatottól a magyar csapat pénteken.

A meccs kommentálását a 93. percben egy apró közjáték zavarta meg, ugyanis Hajdú B. István, bár elhajolt a mikrofontól, de a közvetítésbe így is behallatszott, hogy beszólt valakinek a lelátón, szúrta ki a 444.

„Mekkora paraszt vagy, öreg! Édesanyádat, azt locsolgasd!” – szólt oda az illetőnek a kommentátor, majd pár pillanattal később az is hallatszott, ahogy másokra is ráförmed: „Maguk meg minek állnak itt?”. Mindezek után Hajdú B. István visszahajolt a mikrofonhoz, és úgy folytatta a mérkőzés közvetítését, mintha mi sem történt volt.

Szombaton reggel Hajdú. B. István az M4 Sport online felületén közleményben reagált a történtekre.

„A 93. percben csodálattal adóztam egy, az agrárszektorban a hírek szerint kiváló munkát végző, számomra ismeretlen szurkolótársam előtt, majd felhívtam a figyelmét, hogy gyorsan elrepül az a tíz hónap, ami a következő húsvétig hátravan, amikor is a régi hagyományokkal szakító locsolási szokásait – ne habozz fél liter sört önteni az alattad lévő nyakába, lehetőleg úgy, hogy a többmilliós technikai berendezés is az árpalében fürdőzzön – akár a felmenőjén is gyakorolhatja” – írta nem kis szarkazmussal.

Természetesen az ügyben nem érintettektől ezúton is elnézést kérek. Az esetet a magam részéről lezártnak tekintem, hacsak a VAR (videóbíró – a szerk.) tovább nem vizsgálja...

– tette még hozzá a kommentátor.