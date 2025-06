A szombathelyiek 19 éves Katzberg-hasonmása már most Halász Bence skalpjára vadászik

Tizenkilenc évével tejfölösszájú kölyöknek számít a kalapácsvetők elit klubjában Szabados Ármin, pedig az ifjú titán már most is a naprakész világrangsor tizedik helyezettje. Ugyanúgy szombathelyi, mint az olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes Halász Bence, a magyar atlétika jelenkori zászlóshajósa, de nem a Dobó SE, hanem a helyi rivális Haladás VSE büszkesége. Szabados Ármin is megjárta a „dobópápa” Németh Pál nevével fémjelzett híres-neves zsenikeltetőt, de nem volt ott maradása, igaz, érte sem rajongtak az ott dolgozó mesteremberek. Soha nem volt egyszerű eset, talán soha nem is lesz az.

A Los Angeles-i olimpiáról álmodozó dobóatléta különös ismertetőjele a pályán, hogy majdnem úgy – mármint olyan gyorsan – forog a dobókörben, ahogyan azt az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai csodapók, Ethan Katzberg teszi. Ráadásul Szabados Árminnak is előnyt jelent az alkati adottsága, neki is igencsak hosszú a karja. A konditeremben viszont alaposan bele kell húznia, mert legkevesebb öt kilogramm minőségi izmot kell(ene) mielőbb magára pakolnia.

Még forrófejű tiniként

Az akkoriban még meglehetősen forrófejű Szabados Ármint tavaly egy hazai versenyen nem engedték elindulni, mert késve érkezett a jelentkeztető helyre. A versenybíró pontosan úgy tette a dolgát, ahogy a szabálykönyv előírja, ezért aztán kapott hideget-meleget, csak a fejét nem harapta le a felbőszült dobóóriás. Voltak olyanok, akik akkor azt mondták, illetve úgy mentegették, hogy a sport kivételes talentumai nem csak a tehetségükkel és az eredményeikkel tűnnek ki, hanem olykor a vulkáni erejű kitöréseikkel, máskor meg a szélsőséges megnyilvánulásaikkal.

Azóta a fiatal titán egyszer sem ragadtatta el magát. Talán azért nem, mert sárga lapos figyelmeztetést kapott, bár az is lehet, hogy alapos önvizsgálatot tartott mentora tanácsára. Aki nem más, mint Szabados Ottó, az édesapja, egy személyben a tanácsadója, istápolója, gyermekkora óta mindenben a segítőtársa, sőt alkalomadtán még a kisegítő edzője is. Hatással volt a tavalyi U20-as világbajnokságon bronzérmet nyert kalapácsvetőre Lezsák Balázs, az „igazi” mestere is, aki hozzá hasonlóan kalapácsvető volt, nem nagyágyú, annál inkább főszereplő a veterán atléták világversenyein.

Már hidegvérű profiként

Bizonyítva, hogy újabban már tényleg nehéz kihozni a sodrából, Szabados Ármin akkor sem borította az asztalt senkire, és még fel sem emelte a hangját, amikor megtudta, hogy a legutóbbi, szombathelyi versenyen hiába javította 82,93-ról tekintélyt parancsoló 85,21 méterre az U20-as egyéni csúcsát, azt korosztályos Európa-csúcsként nem fogják hitelesíteni. Azon – a leírni is rossz – oknál fogva, hogy a vasi eseményt nem sikerült időben bejegyeztetni a nemzetközi szövetség globális versenynaptárába...

A történtek után, amit magyarázat és felelősségvállalás nem követett, Szabados már csak abban bízhat, hogy a korosztályos országos csúcsának elfogadását legalább a MASZ illetékesei nem fogják elutasítani. A szenzációsnak is mondható 85,21 méteres teljesítményét, aminél 6 kilós kalapáccsal eddig csak a katari Asraf el-Szefi dobott nagyobbat, ám ő is mindössze 36 centiméterrel.

Elvettek tőlem valamit, még elnézést sem kértek. Bosszant a dolog, miért is ne bosszantana, csak azért nem lázadozok, mert tudom, hogy hamarosan újra nagyot fogok dobni. Nagyon nagyot

– kommentálta a történteket meglepően hidegvérűen a 19 éves válogatott atléta, pedig a furcsa baki után akár még káromkodhatott is volna egy nagyot.

Csodatevésre készülve

Szabados Ármin nagyon bízik önmagában és a szorgalmáról híres edzőjében is. Ameddig a 20 éven aluliak között is versenyezhet, élve a lehetőséggel két hangszeren játszik, feltéve, hogy a 6 és a 7,26 kilós kalapácsot hangszerekhez lehet hasonlítani, a dobókat pedig előadóművészeknek nevezni. Ékesen bizonyítva, hogy a pályafutása meredeken ível felfelé, idén két olyan U20-as országos rekordot is sikerült megdöntenie, amelyek 2016-tól egészen mostanáig Halász Bence nevéhez fűződtek. Csak jóra lehet következtetni abból is, hogy a nagyágyúk elitklubjába idén úgy rontott be, mintha hozzájuk képest nem egy tejfölösszájú kölyök, hanem egy odavárt rivális volna. A felnőtt kalapáccsal elért 78,06 méteres egyéni rekordjára, amelynek köszönhetően a világrangsorban a tizedik helyet foglalta el, Halász Bence kivételével minden magyar kalapácsvető irigy lehet. Így a méterekkel mögötte következő párizsi olimpiai szereplő Rába Dániel és Varga Donát is...

Nem látom értelmét annak, hogy ne azt mondjam, amit gondolok, és kishitűen olyan alacsonyra állítsam a mércét magam előtt, amit aztán könnyű lesz átvinni

– ezzel a kijelentéssel adta meg az alaphangot az Indexnek adott nyilatkozatában Szabados Ármin, aki meglepő bátorsággal folytatta a mondandóját.

„Három év múlva is csak huszonkét éves leszek, de reményeim szerint már kellőképpen tapasztalt atléta ahhoz, hogy az olimpiai döntőben dobogós helyet pályázhassak meg. Tudnék ennél nagyobbat is mondani, de az édesapám azzal szokott lehűteni, hogy lassan a testtel, az olimpia még a világbajnokságnál is nehezebb batyut helyez az újoncok vállára. Szerintem nem leszek lámpalázas, de ehhez az is kell, hogy jövőre utolérjem Halász Bencét. Befogjam, és meg is előzzem. Azt is komolyan gondolom, hogy Tamperéből, az utolsó U20-as Európa-bajnokságomról aranyérmesként fogok hazatérni, addig, vagy éppen ott, a korosztályos világcsúcsot is szeretném megjavítani. Jelenleg mindössze 14 centiméter hiányzik ahhoz, hogy teljesítsem az idei tokiói világbajnokság nevezési szintjét. Három-négy olyan nemzetközi versenyre van szükségem, amelyeken erősíteni tudom a pozíciómat, Babinyecz József, a menedzserem, éppen ezen dolgozik.”

Gyanakodás és meglepő hasonlóságok

Feltűnően gyors fejlődésével is magyarázható, hogy a megrögzött kételkedők oknyomozásba kezdtek, tiltott eszközök vagy módszerek használatára gyanakodva. Fogást nem találtak azonban a fiatal szombathelyi dobóatlétán, aki tavaly hat, idén pedig már három doppingellenőrzésen esett át, eddig megismert eredményei kivétel nélkül negatívok voltak.

Az viszont igaz, hogy túllőne a célon, és aztán valószínűleg nagyot koppanna, ha a hasonlóságokból kiindulva a kalapácsvetés jelenlegi abszolút első helyezettjéhez hasonlítaná magát. Ezért aztán inkább csak megemlíti, hogy nem csupán az átlagon felüli forgási sebessége és a hosszú karja emlékeztet a 23 esztendős Ethan Katzbergre. A kanadai óriásra, aki két éve a budapesti világbajnokságon állva hagyta az egész mezőnyt, megelőzve többek között a címvédőt és az olimpiai bajnokot is.

„Katzbergnél jelenleg nincs jobb kalapácsvető – jelentette ki Szabados Ármin. – Nem tudom, hogy ki mit olvas ki belőle, de miközben ő 201 centiméter magas és 107 kiló a versenysúlya, én jelenleg már 202 centis vagyok, a súlyom pedig 110 kiló, ami az intenzív erősítőmunkával növekedni fog. Neki három év leforgása alatt sikerült 69,75 méterről a bámulatos 84,38 méterre javítani az egyéni csúcsát. Jómagam 2023-ban, amikor Katzberg először került 80 méter fölé és lett minden idők legfiatalabb kalapácsvető világbajnoka, még csak 64,77 méternél tartottam. Tavaly aztán sikerült 69,15-re javítani a legjobbamat, idén pedig feljöttem 78,06 méterre. Aminél 2025-ben csak kilencen dobtak nagyobbat. Érzem magamban a további fejlődés lehetőségét, ezért bátorkodok sikeres jövőt jósolni magamnak” – mondta befejezésül Szabados Ármin, aki június 10-én Franciaországban, pályafutása első WA bronzkategóriás versenyén szeretné megmutatni, hogy tényleg számolni kell vele a közelgő nagy erőpróbákon.

A WA top 10-es listája (a 2025. június 5-i állás szerint):

1. Ethan Katzberg (kanadai, 23 éves), 82,73 méter

2. Yann Chaussinard (francia, 27), 81,91 m

3. Rudy Winkler (amerikai, 30), 81,08 m

4. Halász Bence (magyar, 27), 80,97 m

5. Mihajlo Kohan (ukrán, 24), 80,73 m

6. Merlin Hummel (német, 23), 80,11 m

7. Angelosz Mancuranisz (görög, 21), 78,61 m

8. Tyler Williams (amerikai, 32), 78,30 m

9. Patrik Hajek (cseh, 26), 78,20 m

10. Szabados Ármin (magyar, 19), 78,06 m

...31. Rába Dániel (magyar, 27) 75.93 m

...51. Varga Donát (magyar, 25), 74.30 m

A felsorolásban nem szerepel az orosz Valerij Pronkin (78,67 m), országának jelenlegi státusa miatt.

(Borítókép: Szabados Ármin klubja erősítőtermében. Fotó: Haladás VSE)