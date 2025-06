Döbbenetes üzlet volt a 2024-es olimpia Franciaországnak, megtriplázódtak a várakozások

Mintegy 76 millió euró, átszámolva 30,5 milliárd forint költségvetési többlettel zárult a 2024-es párizsi olimpia – közölte hétfőn a francia Le Monde és az olimpiai hírekkel foglalkozó Inside The Games. Tony Estanguet, a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékok párizsi szervezőbizottságának (Paris Organising Committee for the 2024 Olympic and Paralympic Games – COJOP) elnöke közölte, hogy a többletbevételt visszaforgatják a sportba.

A COJOP a 76 milliós többlettel a korábbi előrejelzéseket háromszorosára növelte, és a tisztviselők jelezték, az összeg kissé még emelkedhet a végleges elszámolás lezárása előtt, amely június 17-én, hétfőn várható. „Ez a fejlemény lehetővé teszi számunkra, hogy javított kilátásokat mutassunk be, mintegy 76 millió eurós konszolidált többlettel a 2024-es párizsi olimpiára” – nyilatkozta Tony Estanguet.

A COJOP pénzügyi igazgatója, Fabrice Lacroix szerint a végleges bevételek összesen 4,49 milliárd eurót tettek ki, míg a kiadások 4,41 milliárd euróra rúgtak, ami jelentősen meghaladja a pályázatban eredetileg javasolt 3,2 milliárd eurót.

A várható kiadások összegét 2018-ra 3,8 milliárd euróra módosították, tükrözve a projekt folyamatos bővülését és növekvő igényeit a rendezvény közeledtével. Megjegyzik, hogy a COJOP bevételeinek szinte teljes egészét magánforrásokból fedezik, amelyben megjelennek a szponzorok, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozzájárulásai, valamint a jegyértékesítésből származó bevételek.

Visszaforgatják a francia sportba

Az elsősorban infrastruktúrára fordított állami finanszírozás a 2025-ös nemzeti költségvetésben 2,46 milliárd euróval szerepel, márciusban Pierre Moscovici, a francia számvevőszék elnöke azt jelezte, hogy a tényleges állami költségek 3 és 5 milliárd euró között mozoghatnak. Párizsban az olimpiai többlet több, mint egy könyvelési tétel.

Az újraelosztási terv szerint:

az összeg 60 százaléka a 2024-es párizsi olimpiai alapba kerül, amelyet a Francia Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság (CNOSF), a Paralimpiai Bizottság, Párizs városa és az Île-de-France régió közösen kezel;

20 százaléka közvetlenül a CNOSF-hez kerül;

míg a maradék 20 százalékot a NOB-nak juttatják.

További 5 millió eurót különítettek el arra, hogy a következő három nyáron szimbolikus gesztusként visszahelyezzék az olimpiai lángot a Tuileries-kertbe.

„Ez kiváló hír, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy néhány nap múlva megoszthatjuk ezt az igazgatótanácsunk tagjaival. Ez a pénz a sportra fordítódik, ami rendkívül fontos örökség a sport számára, melynek költségvetési helyzete, mint tudjuk, kihívásokkal teli” – nyilatkozta Tony Estanguet, a COJOP vezetője. 2024 decemberében Estanguet, a háromszoros olimpiai kenubajnok bejelentette, hogy a COJOP legalább 26,8 millió euró többletet ért el, hat hónappal később az összeg szinte megháromszorozódott.

(Borítókép: Az olimpia nyitóünnepsége 2024. július 26-án. Fotó: Lars Baron / Getty Images)