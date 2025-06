Szilágyi Áronék a házigazda olaszokat legyőzve megvédték Európa-bajnoki címüket

Az egyéniben másodikként végző Szilágyi Áron, a vele együtt csapatban tavaly olimpiai ezüstérmes Szatmári András és Rabb Krisztián, valamint Iliász Nikolász alkotta együttes kiemeltként a negyeddöntőben kezdett, ahol visszafogott első kör után fordított és végül négy tussal nyert a georgiaiak ellen (45:41).

Az elődöntőben a semleges színekben szereplő oroszokkal kerültek szembe a magyarok, és ekkor már lényegesen kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottak, nagyon könnyen – a végére 19 találatnyi különbséget kialakítva – győztek (45:26).

Az aranyért az esélyesebb franciákat kiejtő olaszokkal kellett megküzdeni. A döntő első három asszója magyar sikerrel zárult, Rabb Michele Gallót, Szilágyi Luca Curatolit, Szatmári Matteo Nerit verte meg. A második kör 15:9-es magyar vezetésnél kezdődött, de itt jött egy megtorpanás, Szilágyi nem igazán találta a ritmust Gallóval szemben. Általában a pást közepén kapta a tusokat és az olasz vívó 17:17-nél egyenlített. A háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis azonban – aki szeptemberi Achilles-műtétje után csak május elején tért vissza a nemzetközi porondra – 5:9-re tudta menteni az asszót és kéttusos vezetéssel adta át a helyet Rabbnak (20:18).

Négy magyar részsiker következett, a Neri helyére beálló Pietro Torre sem tudott a mérkőzés menetén változtatni. A kilencedik párban Rabb és Curatoli állt egymással szemben. Az olasz 40:30-ról sorozatban négy tust adott, közben kifordult a bokája, majd a fiatal magyar kardozó is eredményesen zárt le egy akciót. Aztán 42:35-nél Rabb videót kért Curatoli támadása után, mert ellenfele megtorpant, és a mérkőzésvezető meg is fordította az ítéletet, ráadásul a reklamáló olasznak piros lapot mutatott fel, ami újabb magyar pontot eredményezett. Ezzel 44:35-re alakult az állás, pár pillanattal később pedig – 5:5-ös részeredménnyel – le is zárta a mérkőzést Rabb (45:35).

Egy éve Szilágyi, Rabb, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban győzött a magyar válogatott.

A férfi kardozók a magyar küldöttség ötödik érmét szerezték Genovában. Korábban egyéniben ezüstöt harcolt ki Szilágyi, illetve bronzot a tőröző Pásztor Flóra, a párbajtőröző Siklósi Gergely és a kardozó Battai Sugár.

Vívás, Európa-bajnokság, férfi kard, csapatverseny

negyeddöntő:

Magyarország–Georgia 45:41

elődöntő:

Magyarország – Oroszország (semleges színekben) 45:26

Oroszország (semleges színekben) 45:26 Olaszország – Franciaország 45:42

a 3. helyért:

Oroszország – Franciaország 45:42

döntő:

Magyarország – Olaszország 45:35

Végeredmény:

Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Iliász Nikolász) Olaszország (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre) Oroszország (Dmitrij Danyilenko, Pavel Graugyin, Anatolij Kosztenko, Kirill Tyuljukov)

A női tőrcsapat az ötödik helyen végzett

Az egyéniben bronzérmes Pásztor Flóra, valamint Kondricz Kata, Lupkovics Dóra és Nekifor Erika alkotta együttes a 16-os táblán simán nyert a görögök ellen, majd a negyeddöntőben kikapott a spanyoloktól, így a folytatásban az ötödik helyet célozhatta meg.

Ehhez elsőre a németeket kellett legyőzni, ami mozgalmas mérkőzésen össze is jött. Az eleje szorosan alakult, aztán Kondricz 8:2-re nyert Luca Sarah Holland-Cunz ellen, a helyzeti előnyt azonban nem sikerült kihasználni, mert Nekifor ezt követően 11:5-re kikapott Anne Kleibrinktől. Megint magyar sikerek következtek, de a nyolcadik párban Kondricz 9:4-re alulmaradt Carlotta Morandival szemben. Pásztor 39:38-as vezetésnél ment fel a pástra és az utolsó asszóban 6:4-re győzte le Kleibrinket.

A helyosztón az ukránokkal vívtak a magyarok. Gyakorlatilag végig vezettek, volt, hogy jelentősebb különbséget is ki tudtak alakítani, de az ellenfél szívósan küzdött. A végén Pásztornak 27:24-ről Alina Polozjukkal szemben kellett megőriznie háromtusos előnyt. Előbb növelte a különbséget, majd az asszó vége felé, amikor már nagyon kellett jönnie az eredményért az ukrán vívónak, elkapta a fonalat, és végül 13:5-tel zárta le a párharcát.

Tavaly Pásztor, Kondricz, Lupkovics, Mohamed Aida összeállításban bronzérmes volt a magyar együttes.

Nem vagyok elégedett, nyilván éremért jöttünk. Tavaly érmesek voltunk, és idén ez még jobban benne volt a pakliban, mert a mezőny szerintem egy picikét gyengébb volt

– nyilatkozott az M4 Sport helyszíni stábjának Pásztor Flóra.

„Azért büszke vagyok a csapatra, hogy felálltunk és az utolsó két meccset megnyertük viszonylag simán” – tette hozzá.

női tőr, csapatverseny:

a 16 között:

Magyarország–Görögország 44:29

negyeddöntő:

Spanyolország–Magyarország 45:33

az 5–8. helyért:

Magyarország–Németország 45:42

az 5. helyért:

Magyarország–Ukrajna 40:29

elődöntő:

Franciaország–Lengyelország 45:41

Olaszország–Spanyolország 45:29

bronzmérkőzés:

Spanyolország–Lengyelország 45:30

döntő:

Olaszország–Franciaország 38:37

Végeredmény:

1. Olaszország (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Alice Volpi)

2. Franciaország (Anita Blaze, Eva Lacheray, Morgane Patru, Pauline Ranvier)

3. Spanyolország (Andrea Breteau, Maria Teresa Diaz, Maria Marino, Ariadna Tucker)

...5. Magyarország (Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Nekifor Erika)

(Borítókép: Szilagyi Áron 2024. július 31-én, Párizsban, Franciaországban. Fotó: Elsa / Getty Images)