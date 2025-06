A közel-keleti konfliktus miatt elhalasztották a zsidó sportolók legnagyobb seregszemléjét

A zsidó olimpiának is nevezett multisportesemény júliusban lett volna, de a hivatalos bejelentés szerint az idén nem tartható meg az Izrael és Irán között kirobbant háború miatt.

A Maccabi Játékokat rendre a nyári olimpiákat követő esztendőben rendezik meg. Az idei eseményre a világ 55 országából több mint 8000 résztvevőt vártak, akik 45 sportágban versenyeztek volna Izrael több városában, így Jeruzsálemben, Tel-Aviv-Jaffában, Haifában és Szderótban.

Jusztin Ádám volt, a Maccabi VAC sportegyesület elnöke, a magyar Maccabi-delegáció egyik főszervezője az Index megkeresésére elmondta: 13 sportágban mintegy 50 fős magyar különítménnyel készültek részt venni az idei játékokon, költségeik pedig elérik a százmillió forintot.

Másfél éve dolgozunk ennek az utazásnak a szervezésén, és már eddig is fokozott biztonsági helyzettel találtuk szembe magunkat, ami sokat elvett, de valahol közben meg vissza is adott az erőnkhöz, azért ez az Iránnal való ilyen súlyos konfliktus nem volt képben. Ami a költségeinket illeti, a szükséges felszereléseket már beszereztük, azoknak most raktárt keresünk, és jók lesznek majd jövőre is, míg az utazást és a szállást biztosítókkal felvesszük a kapcsolatot, és tekintve a vis major helyzetre, jó reményeink lehetnek egy átütemezésre.