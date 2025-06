Dávid balatoni megtestesítőjénél úgy készülnek, idén a tó dönti el, hogy ki nyeri a Kékszalagot

Mindezt annak köszönhetően, hogy a balatonföldvári verseny második napján az időjárás abszolút nekik kedvezett, de még úgy is csupán minimális különbség döntött a javukra, hogy végig a maximumon teljesítettek.

„Körülbelül másfél méterrel értünk be előbb a Fifty-Fiftynél, miközben szombaton nem is érdemes méterekben kifejezni, hogy mekkora hátránnyal lettünk mögöttük másodikok, mert inkább kilométereznünk kellene... A versenykiírás értelmében viszont a pálmát a javuló eredményt elérő csapat vitte el, és azok mi voltunk, függetlenül a méterben és percben kifejezett különbségektől” – nyilatkozta az Indexnek Kalocsai Zsolt.

Az RSM szóvivője elmondta, hogy a szezon korábbi nagyobb versenyein, az évadnyitó, majd a pünkösdi regattán ott voltak a legnagyobb riválisuk mögött, de ahogy azokon, úgy a Mihálkovics-kupa első napján is bebizonyosodott: közepes erősségű szélben a Balatonon nincs ellenfele a hozzájuk, valamint a mezőny nagyobb katamaránjaihoz képest is dupla vitorlázattal bíró Fifty-Fiftynek.

„Mi a többiekkel csatázva ilyen körülmények között a második helyért megyünk, tőlünk ez a maximum. Ahogy gyengül a szél, számunkra azzal arányosan nő az esély a jobb eredményre, de ahogy a Mihálkovics-kupa második napja mutatta, még akkor is végig a maximumra van szükség tőlünk, hogy minimális előnyt kovácsoljunk magunknak. Az időjárási előrejelzésekből látható volt, hogy szelesebb szombatot szélcsendes vasárnap követi majd, így mi igazából arra koncentráltunk. Az időjárás és a szél nekünk kedvezett, abból kellett kihoznunk a legtöbbet. Mi északi, nagy ellenfelünk déli taktikával ment, de az egyéb szakmai tanulságok mellett igazából azt vihetjük magunkkal a szezon további részére, hogyha legalább középszél fúj, akkor ott a legnagyobb igyekezetünk ellenére továbbra sem tudunk labdába rúgni, ha gyenge szél jön, akkor viszont marad sansz, bár akkor sem túl sok, és ráadásként egy dolog biztos: nem hibázhatunk.”

Most szombaton a klasszikus éjszakai verseny, az Ezüstszalag vár a mezőnyre, amely azt követően ráfordul az idény fő eseményére, az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra, ami július 10-én 9 órakor rajtol, és szokás szerint ezúttal is mintegy 550-600 hajót várnak a szervezők. A főpróbát hagyományosan közvetlen előtte hétvégén, július 5-én tartják, akkor rendezik ugyanis idén a Fehér Szalag Nagydíj – Izsák Szabolcs Emlékversenyt. A Sailing Team RSM csapata úgy készül: az Ezüstszalagon 4-8 csomós szélben ismét lehet keresnivalójuk.

A legnagyobb erősségünk, hogy más hajókkal ellentétben nálunk összeszokott a legénység, nyolc éve ugyanabban a felállásban vitorlázunk. Az idei szezont pedig különösen vártuk, mert kisebb változtatásokat ugyan minden évben eszközöltünk, de még soha nem volt akkor invesztíciónk, mint idénre.

Kalocsai Zsolt felidézte: a Fifty-Fifty a 2012-es és 2014-es Kékszalag-győzelme után hét évig nem tudott nyerni, 2020-ban és 2021-ben pont ők győztek, viszont az elmúlt három évben, különösen 2022-ben és 2023-ban a favorit számára kedvező volt az időjárás.

Kiemelte, hogy a tavalyi verseny is a táv utolsó harmadában dőlt el, amikor az addig egymással az élen éles versenyt vívó másik két riválisukhoz hasonlóan Badacsonynál „kifogyott a vitorlákból a szél”. A technikában csúcson lévő és vitorlázásban is jó címvédő viszont Keszthelynél kapott egy frissülő szelet, amivel ledolgozta a több mint húsz kilométeres hátrányát. Sorra előzte meg hármukat, az utolsó egységet közvetlen a cél előtt. Ilyen szél tízévente csak egyszer van, bár ahogy látjuk, most egymás után három évben is legalább jött a közepes erősség, de azért ez aligha lesz mostantól mindörökre így.

Mielőtt azonban nagyon beleélnénk magunkat, hogy akkor most eljön majd a mi időnk, egy sporttársam ide vonatkozó gondolatát tudnám idézni, aki úgy fogalmazott: majd a tó eldönti, hogy ki nyerje a Kékszalagot.

(Borítókép: Sailing Team RSM Hungary)