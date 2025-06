Összeesett a kispadon, és soha többé nem kelt fel – ötvenezren nézték, ahogy meghal az MTK egykori edzője

1981. május 31-én, Szalonikiben ötvenezres tömeg üvöltött a PAOK–Olympiakosz rangadón, amikor hirtelen elcsendesedett a lelátó. Mintha egy láthatatlan karmester intett volna – mindenki a kispadot nézte. Ott feküdt mozdulatlanul Lóránt Gyula, az Aranycsapat egykori középhátvédje, a PAOK edzője. Az akkor 31 éves Panajotisz Kermanidisz, az MTK egykori csatára ott állt a pályán, és végignézte, ahogy 58 esztendős edzője meghal. Most, 44 év után mesélte el részletesen azt a traumatikus napot.

Kermanidisz, aki ma is tökéletes magyarsággal beszél, élénken emlékszik a történtekre.

Itt van előttem, ahogy ziccert rontunk, majd a következő pillanatban elcsendesedik a lelátó, mintha valami karmester intene, és mindenki a kispadunkat nézi. A földön fekvő, mozdulatlan Lóránt Gyulát

– idézte fel a drámai pillanatokat.

Mint azt az egykori csatár elmesélte, az esemény váratlanul történt. „Pillanatok alatt történt minden, az élettelen edzőnket felnyalábolták, és vitték be az öltözőbe” – emlékezett vissza Kermanidisz. A legmegrázóbb pillanatként azonban azt élte meg, ami ezután következett: „Megdöbbentő, de folytatódott a meccs, mintha mi sem történt volna” – emlékezett.

Tovább kellett játszani

Az ötvenezres tömeg előtt tovább kellett játszaniuk, miközben az öltözőben az orvosok hiába küzdöttek Lóránt Gyula életéért.

A szünetben rémülten és tanácstalanul álltunk az öltözőben, a vezetőink pedig azt mondták nekünk, hogy nincs semmi gond, Lóránt Gyula jobban van, kórházba vitték, ti csak játsszatok és győzzetek!

– mesélte a Blikknek Kermanidisz.

A PAOK végül 1–0-ra győzött az Olympiakosz ellen, de a siker íze keserű volt. „Nyertünk is 1–0-ra, és csak a találkozó után tudtuk meg, hogy az edzőnk már meghalt akkor, amikor összeesett, csak ezt nem akarták velünk közölni” – vallotta be az egykori futballista.

Ez a pillanat vésődött be legmélyebben az akkor 31 éves futballista emlékezetébe. Nem véletlenül: Lóránt Gyula különleges jelentőséggel bírt számára. „Velem mindig magyarul beszélt, és sokszor találkoztunk a pályán kívül is” – emlékezett az edzőjére Kermanidisz, aki 1973-ban érkezett az MTK-ból a görög csapathoz. Az Aranycsapat egykori középhátvédje 1975-ben került a PAOK-hoz, és máris történelmet írt.

Profi volt, a szó legnemesebb értelmében. Remekül bánt a játékosokkal, és tökéletes taktikát dolgozott ki. Az első évben máris bajnoki címig vezette csapatunkat, ez volt a PAOK történetének első aranyünnepe

– jellemezte egykori edzőjét.

Visszatérés és tragédia

Lóránt Gyula később távozott a klubtól, de a rosszabb idényeket követően visszahívták. Éppen akkor volt újra a csapat élén, amikor 1981. május 31-én végleg elhagyta a földi világot.

Kermanidisz soha nem felejtette el azt a napot. Olyan pillanat volt ez, amely egy fiatal futballista számára szinte feldolgozhatatlan: látni, ahogy az edző, aki mintegy második apa volt számára, összerogy és meghal, miközben körülötte folytatódik a játék, mintha mi sem történt volna. A ma 75 esztendős Kermanidisz 2000-ben alapította meg saját futballiskoláját Szalonikiben, és máig aktív az utánpótlás-nevelésben. A traumatikus élmény azonban örökre vele maradt.

Soha nem felejtem el azt a napot

– vallotta be az egykori futballista, aki legutóbb márciusban járt Magyarországon. Még most, 44 év távlatából is élénken él benne az a nap, amikor edzője utoljára ült le a kispadra.