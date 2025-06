Mozdulj velünk! – olimpiai bajnokainkkal sportoltunk hétfőn a Városligetben

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a rendezvény megnyitóján emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddig 544 érmet nyert az olimpiákon, és hozzátette:

büszkék lehetünk arra, hogy ezzel népességarányosan az előkelő hatodik helyen állunk a világon.

Kitért a sikeres Los Angeles-i szereplés érdekében kidolgozott LA10 programra, amelynek célja, hogy Magyarország olimpiai eredményessége ne törjön meg, és minél hamarabb érje el a 200 aranyérmet. Felhívta a figyelmet az államtikárság Sportoló Nemzet Programjára is. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a sportolni vágyók számos sportlétesítményben jelentős kedvezményben részesülnek.

Azért indítottuk el a Sportoló Nemzet Programot, mert fontos, hogy a fiatalok minél többet sportoljanak, minél több mozgást végezzenek

– hangsúlyozta az államtitkár.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke emlékeztetett arra, hogy 1894-ben ezen a napon alakult a meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), amelynek alapító tagjai között ott volt Magyarország is.

Az ötletgazda Pierre de Coubertin báró már akkor felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok keveset mozognak. Gyulay hozzátette, ez a megállapítás ma is igaz, hiszen egy nemzetközi kutatás szerint a felnőtteknek csak egyharmada mozog eleget, a fiataloknak pedig 81 százaléka nem tölt elég időt sportolással.

Kiemelte:

a NOB ezért indította el „Let’s move” (Mozdulj velünk!) kampányát, amelyben ösztönzi a fiatalokat, középkorúakat és időseket, tegyék jobbá a világot azáltal, hogy sportolnak, közösséget alkotnak és egészégesebben élnek.

A kampányhoz azonnal csatlakozott az idén 130 éves MOB is, ezért olimpikontársaival arra buzdított mindenkit, hogy kézilabdázzanak, focizzanak, fussanak, már csak azért is, mert a mozgás jó hatással van a közérzetre és az egészségre.

Az egész napos program részét képezte többek között a 2025 méteres MVM közösségi futás is, amely három különböző időpontban rajtolt, illetve rajtol el a nap folyamán. Ezenfelül megtartották az immár hagyományosnak tekinthető Streetball All Star-gálát a sportolók és sportiskolás gyerekek között, így Gergely István, Baji Balázs vagy például Kovács „Kokó” István is pattogtatott a 10-12 év körüli gyermekek elleni jó hangulatú mérkőzésen.

Ezenfelül megrendezték a MOL-Új Európa Alapítvány kispályás futballtornát, a Szerencsejáték kosárlabda-bajnokságot és az MBH Bank röplabda-bajnokságot is a MOB partnerei és olimpikonok részvételével.

A gyerekeket nemcsak a közösségi futásra várták, hanem az Olimpiai Értékek Iskolai Program keretében szellemi és fizikai vetélkedőt is szerveztek az öt karika jegyében, aminek egyes állomásain olimpiai bajnokok várták a résztvevőket elméleti és gyakorlati feladatokkal.

Különböző sporttémájú előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket is tartottak a nap folyamán. Az esemény résztvevői kipróbálhatták magukat többek között teqballban, asztaliteniszben, sakkban és a falmászásban is. A rendezvényen a MOB tájékoztatása szerint több mint 40 magyar olimpikon vett részt, köztük számos olimpiai bajnok is, írja összefoglalójában az MTI.

