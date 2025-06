Történelmi magyar siker az akrobatikus Rock and Roll Európa-bajnokságon

A budapesti világ- és Európa-bajnokságon, amelyet az Akrobatikus Rock and Roll Világszövetség (WRRC) rendezett, toronymagasan az újbudai Rock and Magic Sportegyesület lett a legsikeresebb klub: két Európa-bajnoki aranyérem, egy bronz, egy világbajnoki ezüst és egy világkupa bronz került a magyar csapathoz.

A felnőtt női formációs mezőnyben a Szupergirls csapat nyerte az Európa-bajnoki aranyat látványos „Óz, a csodák csodája” koreográfiájával, míg a Party Team a „Vámpírok bálja” című produkcióval állhatott fel a dobogó harmadik fokára, írja hírlevelében a Rock and Magic SE.

A junior kategóriában is taroltak a magyarok: a Party Girls csapata ismét Európa legjobbjai közé táncolta magát, a Queen csapat pedig ezüstérmet nyert a „Mamma Mia” témájú műsorával.

Fotó: Rock and Magic SE

A junior páros formációk világbajnokságán a Disco Fever csapat ezüstérmes lett sodró lendületű, zsizsegő koreográfiájával. A junior világkupa páros kategóriájában Pór Zselinszky Zalán és Tóth Dorina – a Rock and Magic és a 4M közös párosa – bronzérmet szerzett első nemzetközi fellépésén.

A felnőtt páros mezőnyben, a Main Class Contact Style kategóriában Borek Dávid és Fojt Anna lettek a legjobb magyar páros, a 4. helyen végeztek az Európa-bajnokságon. A fantasztikus eredmények mögött álló edzői csapat tagja volt Lengyel Veronika, Tóth Bence, Telek Virginia, Rovó Orsolya és Fojt Norbert.

A Rock and Magic Sportegyesület ismét megmutatta, hogy a magyar akrobatikus rock and roll élvonalbeli – és most már Európa csúcsán táncol.

(Ajánlókép: Rock and Magic SE)