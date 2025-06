Kétszer is megmászta a legmagasabb csúcsokat egy nepáli hegymászó, most harmadjára is erre készül

Több olyan hegymászó is van, akik legalább egyszer megmászták a világ óriás hegyeit, vagyis a 8000 méternél magasabb csúcsokat, de olyan, aki kétszer is, csak egyetlen. Sanu Sherpa. A nepáli hegymászó ráadásul most arra készül, hogy az összes 8000 méternél magasabb hegycsúcsot meghódítsa – harmadjára is.

A 14 legmagasabb csúcs közül tíz a Himalájában, négy pedig a hozzá szorosan kapcsolódó Karakorum-hegységben magasodik. Ezek a Mount Everest (8849 m), a K2 (8611 m), a Kancsendzönga (8586 m), a Lhoce (8516 m), a Makalu (8463 m), a Cso Oju (8188 m), a Dhaulagiri (8167 m), a Manaszlu (8163 m), a Nanga Parbat (8125 m), a legveszélyesebbnek tartott Annapurna (8091 m), a Gasherbrum I (8068 m), a Broad Peak (8047 m), a Gasherbrum II (8035 m) és a Sisapangma (8027 m).

Az Everest Chronicle egy korábbi cikke szerint Sanu Sherpa először 2019-re teljesítette a 14 csúcsból álló kihívást, majd 2022-re újrázott. Most mindössze néhány csúcsnyira van attól, hogy teljesítse a harmadik kört, és ezzel újabb rekordot döntsön meg.

Sanu 1975-ben született egy nepáli faluban, 2005-ben hordárként dolgozott Katmanduban. Egy évvel később már hegymászóként csapattársaival megmászta a Cho oyu- t. Ugyanebben az évben felkapaszkodott a Shishapangmára is. Ettől kezdve különféle expedíciókat vezetett a világ legmagasabb csúcsaira. 2019-ben kezdte a 8000 méternél magasabb hegyek megmászását, az Everesttel – amihez a híres anekdota kapcsolódik, mi szerint az egyik első mászója, az 1921-es expedíció tagja, George Mallory azt mondta, azért kell megmászni, mert ott van.

Valószínűleg Sanu Sherpa a legmegbízhatóbb hegyi vezető is ezt válaszolná, az életveszélyes kihívások vágyát máshogy nem lehet megmagyarázni. Idén befejezi a 8000 pluszos csúcsok tripla mászását, mindemellett pedig expedíciók csapatait is irányította.