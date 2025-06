Ennél jobban aligha sikerülhetett volna az olimpiát követő első nagy világverseny! Férfi kardcsapatunk imponáló magabiztossággal védte meg Európa-bajnoki címét Genovában, a fináléban a házigazda olaszokat ráadásul tíz tussal sikerült felülmúlni. Az Eb-n visszatért a csapatba a háromszoros olimpiai bajnok Szilágy Áron, ám közel egy évtized után így sem ő volt a fejezőember, hanem Rabb Krisztián. A Vasas olimpiai ezüstérmes tehetségével a megtisztelő pozíció jelentette plusz nyomásról is beszélgettünk az MTK világbajnoka, a csapatban szintén remek teljesítményt nyújtó Szatmári András társaságában.

A Sportcast 182. epizódjában az Európa-bajnoki címvédő férfi kardcsapat két főszereplője, Szatmári András és Rabb Krisztián mesélt az Eb-siker hátteréről, illetve a júliusi világbajnokság esélyeiről.

Emlékezetes, az egyéniben másodikként végző Szilágyi Áron, a vele együtt csapatban tavaly olimpiai ezüstérmes Szatmári és Rabb, valamint Iliász Nikolász alkotta együttes kiemeltként a negyeddöntőben kezdett, ahol visszafogott első kör után fordított, és végül négy tussal nyert a georgiai különítmény ellen (45:41)

Az elődöntőben a semleges színekben szereplő oroszokkal kerültek szembe a magyarok, és ekkor már lényegesen kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottak, nagyon könnyen – a végére 19 találatnyi különbséget kialakítva – győztek (45:26).

Az aranyért az esélyesebb franciákat kiejtő olaszokkal kellett megküzdeni. A döntő első három asszója magyar sikerrel zárult, Rabb Michele Gallót, Szilágyi Luca Curatolit, Szatmári Matteo Nerit verte meg. A második kör 15:9-es magyar vezetésnél kezdődött, de itt jött egy megtorpanás, Szilágyi nem igazán találta a ritmust Gallóval szemben. Általában a pást közepén kapta a tusokat és az olasz vívó 17:17-nél egyenlített. A háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis azonban – aki szeptemberi Achilles-ín-műtétje után csak május elején tért vissza a nemzetközi porondra – 5:9-re tudta menteni az asszót, és kéttusos vezetéssel adta át a helyet Rabbnak (20:18).

Négy magyar részsiker következett, a Neri helyére beálló Pietro Torre sem tudott a mérkőzés menetén változtatni. A kilencedik párban Rabb és Curatoli állt egymással szemben. Az olasz 40:30-ról sorozatban négy tust adott, közben kifordult a bokája, majd a fiatal magyar kardozó is eredményesen zárt le egy akciót. Aztán 42:35-nél Rabb videót kért Curatoli támadása után, mert ellenfele megtorpant, és a mérkőzésvezető meg is fordította az ítéletet, ráadásul a reklamáló olasznak piros lapot mutatott fel, ami újabb magyar pontot eredményezett. Ezzel 44:35-re alakult az állás, pár pillanattal később pedig – 5:5-ös részeredménnyel – Rabb le is zárta a mérkőzést (45:35).

Egy éve Szilágyi, Rabb, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban győzött a magyar válogatott.

Az adásban szóba került még...

A párizsi olimpia után m ennyire volt nehéz megújulni és új motivációt találni?

ennyire volt nehéz megújulni és új motivációt találni? Mekkora változást jelentett számukra, hogy a Nemzetközi Vívószövetség döntése értelmében ezen az Eb-n, noha semleges színekben, már ismét ott lehetett az orosz csapat is?

Miért indult olyan döcögősen a negyeddöntő?

Az elődöntő és a döntő közt eltelt több mint ötórás szünetet mivel töltötték? Mekkora kihívást jelentett átmenteni a formát, vagy épp újra felpörögni az olaszok elleni fináléra?

Aggódtak-e bármikor a döntőben?

Mit hozhat a világbajnokság egyéniben és csapatban? – Ezúttal fordul a kocka, Gémesi Csanád lesz a csapat tagja, Szatmári indul egyéniben, Genovában pont fordított volt a leosztás...

Hogy áll az utánpótlás? Mekkora az esélye annak, hogy a most forgó öt név küzdi végig az olimpiai ciklust, és közülük kerül ki az négy, aki csapatban Los Angelesben is vívhat egy sikeres kvalifikáció után?

Vívás, Európa-bajnokság, férfi kard, csapatverseny

negyeddöntő:

Magyarország–Georgia 45:41

elődöntő:

Magyarország–Oroszország (semleges színekben) 45:26

Olaszország–Franciaország 45:42

a 3. helyért:

Oroszország–Franciaország 45:42

döntő:

Magyarország–Olaszország 45:35

(Borítókép: Szatmári András és Rabb Krisztián. Fotó: Papajcsik Péter / Index )