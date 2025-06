Bravúrokban és éremszerzésben bízik a magyar válogatott az Európa-liga négyes döntőjében

A magyarok a hatfordulós alapszakaszban több bravúros győzelmet aratva, 5/1-es mutatóval a negyedik helyen zártak: a bakui nyitóhétvégén az azerieket legyőzték és a szlovénoktól kikaptak, a romániai Balázsfalván a házigazdák és a görögök ellen is nehéz helyzetből fordítva arattak 3:2-es sikert, majd a kaposvári záráson Montenegrót és Portugáliát egyformán 3:1-re győzték le.

A játékosok a végjátékba jutást követően három szabadnapot kaptak, majd Kaposváron, azután pedig Telkiben zajlott a közvetlen felkészülés a négyes döntőre.

– mondta az MTI-nek a nemzeti csapat olasz szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini.

Az 56 éves tréner – aki szerdán szerződést hosszabbított 2028-ig – kiemelte: már a sorozat előtt azt kérte játékosaitól, legyenek álmaik és próbálják azokat megvalósítani, és az elődöntő előtt ezt ismételte el tanítványainak.

Papíron nálunk erősebb együttesekkel fogunk találkozni Svédországban, de az alapszakaszban már többször is megmutattuk, milyen erős karakterünk van. Egy-két dolgon próbáltunk javítani az elmúlt egy hétben, a blokkvédekezésünk stabilitása és a labdák megfelelő elosztása mellett az lesz a kulcs, hogy mennyire tudunk majd koncentráltan, ugyanakkor felszabadultan röplabdázni

– elemezte a remélt siker receptjét a tréner, aki stábjával a másik két csapatból, a svédből és az ukránból is felkészült már.

A lengyel élvonalba igazolt feladó, Petrenkó Brigitta arról beszélt: neki személy szerint azért is nagyon nehéz volt az alapszakasz, mert sérülés után kellett visszatérnie, ugyanakkor úgy érzi, hétről hétre egyre jobban játékba lendült, rátalált a mérkőzések tempójára, és a csapattársai mellett a stáb is végig támogatta.

Szeretnénk érmet hazahozni, ez az álmunk, de egyébként én is csak azt tudom mondani, amit Alessandro: szeretnénk felszabadultan, igazi örömröplabdával előrukkolni, mert már az is hatalmas dolog, hogy bejutottunk az elődöntőbe. Az biztos, hogy egymásért a végsőkig küzdeni fogunk, pont úgy, ahogy eddig is tettük