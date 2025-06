A kétgyermekes anyuka is a Kékszalag-címvédő elé kormányozta csapatát: Idén többet versenyeztünk, mint edzettünk

A Sailing Team RSM (kormányos Vándor Róbert) katamarán újabb skalpot húzott be a szezonban, miután 8 óra 2 perc 16 másodperces eredménnyel teljesítette a Balatonföldvár–Balatongyörök–Balatonföldvár-versenytávot, és megnyerte az idei IT Klima Service Ezüstszalagot, a Balaton klasszikus éjszakai túraversenyét. Másodikként a Kürt Team Kaáli (k.: Virág Flóra) végzett (8:13:12 óra), míg a harmadik az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty (k.: Józsa Márton) lett (9:02:51 ó). Abszolútban ötödik lett a Quantum Sails Trentasette (k.: Temesfői Zénó), a klasszikus mezőnyben, az egytestű hajók között viszont elsőként ért célba (10:46:42 ó).

Az 51 hajóból álló mezőny szombaton kora este rajtolt el, és amint azt a magyar szövetség tájékoztatója kiemelte: „a szokásosnál kevesebben neveztek, amiben valószínűleg szerepet játszhatott az is, hogy a különféle előrejelzési térképek éppen a verseny éjszakájára gyakorlatilag teljes szélcsendet ígértek”.

Hozzátették: uralkodó szélirány ugyan nem volt, végül azért volt „teljes szélnélküliség”, és aki szemfülesen elkapta a déli part közelében a meleg nyári nap után törvényszerűen megjelenő parti szelet, nem csábult el tartósan az északias, de nagyon hamar leálló frissülésektől, valamint volt ereje koncentrálni és pillanatról pillanatra alkalmazkodni a változó körülményekhez, az szinte folyamatosan tudott haladni.

A gyenge szeles versenyben lubickolt az RSM

A Kékszalaghoz hasonló, szakaszokra osztott rajtvonalon a négy nagy katamarán rajtolt a parthoz közel, és a mezőnyhöz képest legalábbis meglepő sebességgel lendültek neki a versenytávnak. A relatív rohanás azonban nem tartott túl sokáig. A rajt után két órával még mindig csak Öszödnél állt az élboly. Éjjel háromnegyed tizenegy körül szinte újra rajtolt az élboly, fej fej mellett három katamarán. Fonyód előtt 50-100 méterre volt egymástól az RSM, a Fifty-Fifty és a Team Kaáli. A Kaáli lement délre, a Fifty északabbra próbálkozott, az RSM középen, gyakorlatilag mindhárman egy vonalban Györökhöz, a fordítóbójához viszonyítva. Akkor egy kicsit megfrissült a szél, jobb tempóval mentek a katamaránok, ahogyan az az RSM-re már évek óta jellemző, éppen ezért tökélyre begyakorolt taktikai fogásként huzamosabb ideig egy talpon haladt a Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond alkotta csapat Vándor Róbert kormányzása mellett.

Tizenegy után kilenc perccel kerülte meg az első hajó, az RSM a györöki bóját, másodiknak fordult – kevesebb mint két perccel lemaradva – a Kaáli, később a Team Suzuki (k.: Váradi Szabó János), negyedikként a Fifty-Fifty. Onnantól kezdve már senki nem tud a másikról semmit, vak sötét van, nincs még fenn a Hold. A déli parton visszafelé vitorlázók jártak jól, mert ugyan a parti szél lassan leállt, de valahonnan bejött egy viszonylag működőképes délies fuvallat. Éjfél előtt néhány perccel az első egytestű is elérte Györököt, a Quantum Sails Trentasette az ötödik helyen fordult.

Az RSM végül hajnali két óra után elsőként futott be a balatonföldvári célba, amíg lehetett, a déli part mellett jött visszafelé a parti széllel, az utolsó pillanatban fordult csak rá a parttól távolabb kitűzött célvonalra. A versenyen végig a déli parti takkokat pereferálták, nem csábította el őket egy-egy északról megjelenő csík, ellenfeleik közül, akik egy-egy alkalommal északra nyitottak, sokszor rosszul jártak.

A regatta nyolcéves története során az RSM 2018 és 2024 után harmadik alkalommal diadalmaskodott az Ezüstszalagon.

Másodikként érkezett a Kürt Team Kaáli, amely 2022-ben már nyert Ezüstszalagot. A csapat közösségi oldalán úgy fogalmaztak: „Az extrém gyenge szeles verseny fantasztikus küzdelmeket hozott, minden pillanatát élveztük. Ismét nagyon sokat tanultunk, és megerősítést kaptunk, hogy jó úton halad a Kékszalag-felkészülésünk.”

A kormányos édesanya először töltötte távol az éjszakát iker fiaitól

A csapatba visszatért Virág Flóra, aki tavaly az anyaságra készülve nem vállalta a Kékszalagot. A magyar mezőny egyetlen női katamarán kormányosának decemberben iker fiai születtek, és múlt szombaton a férje, valamint további családtagok segítségével az anyuka először volt távol egy teljes éjszakát a gyermekeitől.

Virág Flóra már az Index megkeresésére elárulta: úgy tervezték a család életét, hogy szülés után a következő szezonra visszatér a vitorlázáshoz. Akadt már olyan versenye az idényben, ahol körülbelül ilyen sok időt volt távol, csak akkor reggel hétkor indult és este hétre ért haza. Olyan viszont most először fordult elő a család életében, hogy nélküle aludtak el a fiai.

„Általában május elején kezdjük a szezont, idén egy kicsit szerettük volna hamarabb kezdeni, hogy az új hajóval összeszokjunk. A korábbi Decision 35-ös katamaránt nagyobbra cseréltük, egy AC45-ösre, de az átállás nem ment simán, mert fejlesztettünk. Így nemhogy korábban, hanem egyenesen később tudtunk csak kezdeni, és az év elejére tervezett két versenyen el sem tudtunk indulni. A Pünkösdi Regatta volt az első alkalom, ahol rajthoz álltunk. Másfél napos felkészülés után a harmadik helyen végeztünk. Egyáltalán nem túlzó, amikor úgy fogalmazok: idén eddig több napon versenyeztünk, mint edzettünk. Ehhez képest valóban nem állunk rosszul, de a hajó további fejlesztéseit már nem vállaljuk be az idei Kékszalag előtt. Ezekre majd a későbbiekben kerül sor, ahogyan az időnk és az anyagi lehetőségeink engedik.”

Azzal kapcsolatban, hogy kormányosként mi a különbség a 35 és a 45 láb hosszú katamarán között, egyelőre még nem kristályosodott ki teljesen a véleménye.

„Nehéz ilyen rövid idő alatt pontosan meghatározni, mi is a különbség a 35 és a 45 lábas katamarán között. Anno a Decision 35 katamaránra úgy ültem fel, hogy előttem a hajót már bevitorlázták, használatra kész volt, és egy beszokott csapat vitorlázott vele. A Kaáli AC45 lábas hajónk sok fejlesztésen ment keresztül már az előző tulajdonosánál is, de mi is bátran nyúltunk hozzá, főleg a súlycsökkentés terén. Az összhanghoz, a hajó ideális működéséhez még idő kell, azonban az biztosan elmondható, hogy versenyről versenyre, napról napra, óráról órára fejlődünk. Mindent megteszünk, hogy a Kékszalagra összeálljon minden!”

A féléves anyaság legnagyobb tanulságának azt tartja, hogy arra lehetetlen felkészülni, azt meg kell élni, és személyesen gyűjteni tapasztalatokat.

„Lelkiismeretesen próbáltam felkészülni arra, hogy mi vár rám, olvastam a szakirodalmat a napi rutinról, az ikrek kicsit speciális figyelmet igénylő neveléséről. De hiába állt össze fejben a rend, minden napnak az a vége, hogy ők diktálnak” – mondta tréfásan a kormányos.

„Reggelente azzal az elhatározással kelek fel, és kezdem a napot, hogy ma igenis meglesz az összhang! Aztán eddig valahogy valahol mindig porszem került a gépezetbe. Amikor az egyik éhes, a másik még biztosan nem, amikor az egyik már alszik, a másik még biztosan nem, és onnantól a szépen eltervezett napi keretnek annyi, improvizálni kell. De nagyon igyekszem, hogyha a ma nem is jött össze, akkor majd a holnap biztosan jó lesz.”

A Kékszalagon címvédő és rekorder Fifty-Fifty – amely szombaton napközben már részt vett egy balatonfüredi versenyen, a Sennebogen Tramontana-kupán, amit megnyert – harmadik, a Team Suzuki negyedik lett. Mögöttük abszolútban Quantum Sails Trentasette (10:46.42 óra), Tantál (12:39.03 óra; k.: Fazekas Gábor), Orpheus (13:38.18 óra; k.: Herkó Dezső) lett a sorrend, az egytestűek képzeletbeli dobogós fokain.

Az Ezüstszalag után a sportág jeles képviselői már megkezdték a közvetlen felkészülést az év legnagyobb hazai rendezésű sporteseményére, az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra, ami július 10-én 9 órakor rajtol, és szokás szerint ezúttal is mintegy 550-600 hajót várnak a szervezők. A főpróbát hagyományosan közvetlen előtte hétvégén, július 5-én tartják, akkor rendezik ugyanis idén a Fehér Szalag Nagydíj – Izsák Szabolcs Emlékversenyt.

Ajánlókép: Kürt-Team Kaáli Facebook-oldala