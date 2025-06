Mérföldkő a sportág magyar történetében, Törőcsik Zsófia világrekordot döntött Japánban

Még május elején mutattuk be olvasóinknak Törőcsik Zsófiát, a szabadtüdős búvárkodás nemzetközi szinten jegyzett klasszisát, aki 2023 elején ismerkedett meg a sportággal, és első versenyén – áprilisban – rögtön nemzeti rekordot döntött uszonyos úszásban. Majd betört a világelitbe, és nagyon közel járt a világrekord megdöntéséhez.

Zsófi klubja, a nOxygen Apnea Club beszámolója szerint június 28-án, szombaton újabb mérföldkőhöz érkeztünk a magyar freediving történetében, mivel a japán Wakayamában zajló AIDA világbajnokságon a magyar szabadtüdős búvár megdöntötte az uszonyos úszás (bifin) világrekordját a szervezet világversenyén.

TÖRŐCSIK ZSÓFIA EGY LEVEGŐVÉTELLEL 259 MÉTERT ÚSZOTT A VÍZ ALATT, AMELY JÓCSKÁN TÚLSZÁRNYALtA AZ EDDIGI REKORDER MAGDALENA SOLICH-TALANDA 243 MÉTERES TELJESÍTMÉNYÉT, AMIT MÉG A 2022-ES AIDA VILÁGBAJNOKSÁGON ÁLLÍTOTT FEL.

Fotó: Bacskó László/nOxygen Apnea Club Törőcsik Zsófia

Az abszolút világrekord ugyan még mindig a lengyel szabadtüdős búvár nevéhez tartozik (263 méter, CMAS-vb), de az AIDA szerveztében immár a magyar sportoló számít rekordernek. A történet érdekessége, hogy Zsófiának nem a bifin a fő száma, inkább monofinban, tehát egy nagy uszonnyal vannak kiemelkedő eredményei, így annak a versenyszámnak a világcsúcsát is ostromolja – jelenlegi legjobbja négy méterrel marad el a rekordtól.

Törőcsik Zsófia – aki a világjátékokra is kvalifikálta magát – Japánban elért AIDA-világrekordja új fejezetet nyitott a magyar szabadtüdős búvárkodás történetében, és edzőjével, Sopronyi Andrással tovább folytatják a munkát, hogy néhány nap múlt, monofin versenyszámban is hasonló eredményekről számolhassanak be. Mindemellett Törőcsiék köszönetet mondtak a Magyar Búvár Szakszövetségnek is a folyamatos támogatásért.

Milyen készségek kellenek a freedivinghoz? Mint az a Törőcsik Zsófiával készült interjúból is kiderült, különösebb készség nem szükséges ahhoz, hogy kipróbáljuk a szabadtüdős merülést. A legfontosabb az – Zsófi véleménye szerint is –, hogy meg kell tanulni nagyon koncentrálni a semmire. A koncentráció és a kitartás két olyan elengedhetetlen tulajdonság, amire szükség van a freeedivingban. Mivel az ember saját határait feszegeti, és csökken a koncentrációja a víz alatt, akkor könnyen elájulhat, és kísérlete érvénytelenné válik. A nOxygen Apnea Club nemrégiben indította el hivatalos weboldalát – ide kattintva – ahol minden további információt elolvashatnak az érdeklődők. Legyen szó tanfolyamról, rendszeres edzésről, utazásokról vagy aktív klubéletről.

(Borítókép: Sopronyi András és Törőcsik Zsófia)