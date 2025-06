A nulláról jutott Európa legjobbai közé a magyar klub

Néhány év alatt a nulláról építették fel, napjainkban pedig már Európa egyik legnagyobb freediving klubjának számít a nOxygen Apnea Club, amelynek elnöke, Bacskó László a szabadtüdős búvárkodás nemzetközi szervezeteiben is kulcspozíciókat tölt be. Ennek, illetve a magyar szabadtüdős búvárok kiemelkedő eredményeinek köszönhetően a klubot bízták meg a jövő évi AIDA medencés világbajnokság rendezésével, ami újabb mérföldkövet jelent a sportág hazai történetében.

Magyarországon ugyan a freediving, azaz a szabadtüdős búvárkodás még nem annyira elterjedt, de a nOxygen Apnea Clubnak már így is közel száz tagja van – ez a szám pedig egyre csak növekszik. A kezdetekről, a lépésről lépésre történő építkezésről és a hogyan továbbról Bacskó László mellett Sopronyi András csapatvezetőt kérdeztük, aki jelenleg az összes medencés szám nemzeti rekordere. Beszélgetésünkre azt követően került sor, hogy találkoztunk, és interjút készítettünk Törőcsik Zsófiával, a klub nemzetközi szinten jegyzett klasszisával, aki idén közel került a világcsúcs megdöntéséhez – és kvalifikált a világjátékokra.

Mindenekelőtt Bacskó és Sopronyi arról mesélt, hogy történetük még a 2010-es években kezdődött a Freediving Hungary keretei között, Engyel Ákos vezetésével. Ekkor már 8-10 freediver edzett együtt rekreációs jelleggel, baráti társaságként. 2019-ben létrehozták a nOxygen Apnea Clubot, amely a kezdeti időkben mindössze néhány tagot számlált. Ráadásul a klub alapításával szinte párhuzamosan betört a koronavírus-járvány, amely lényegesen visszaszorította a lehetőségeiket az edzésekre, valamint a közösség építésére.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Bacskó László

„A nehézségek ellenére nem adtuk fel, mindvégig az volt a célunk, hogy itthon népszerűbbé tegyük a sportágat, és minél többen próbálják ki magukat a szabadtüdős búvárkodásban. A járvány ideje alatt a háttérben zajlott a szervezeti fejlődés, a kapcsolatépítés és kommunikáció a nemzetközi szövetségekkel. Majd Bacskó Lászlót 2021-ben a Magyar Búvár Szakszövetség Apnea Bizottságának elnökévé nevezték ki” – mondta Sopronyi András.

A nOxygen sikere a két vezető hatékony együttműködéséből fakad. Amíg András vezetésével folyamatosan nőtt a sportolói létszám, addig László a klub nemzetközi kapcsolatait építette. A növekedéssel párhuzamosan pedig megérkezett az első igazi nemzetközi siker is.

Klubunk egyik kiválósága, Mayer András a kuvaiti világbajnokságon szerzett ezüstérmével elérte első hazai dobogós helyezését világbajnokságon – valahol itt kezdődött a magyar freediving felemelkedése. Nem kellett sokat várni az újabb szenzációra: a harmadik nOxyCupon Mayer András – a sportág hazai történetében először – világcsúcsot állított be uszony nélküli (nofin) kategóriában

– részletezte Sopronyi, aki saját sportkarrierjén felül folyamatosan edzéseket és képzéseket tart, mivel célja, hogy nemcsak minél több sportolója, de szakembere is legyen itthon a freedivingnak, ezzel is erősítve a sportág jövőjét, sikerességét. Ennek kapcsán azt mondta: „Nálunk nincs rivalizálás, ugyanis nem konkurenciaként tekintünk a másikra, hanem közös a célunk, ezért tartunk képzéseket is az edzések mellett, hogy minél több szakembere legyen itthon a szabadtüdős búvárkodásnak.”

Milyen készségek kellenek a freedivinghoz? Mint az a Törőcsik Zsófiával készült interjúból is kiderült, különösebb készség nem szükséges ahhoz, hogy kipróbáljuk a szabadtüdős merülést. A legfontosabb az – Zsófi véleménye szerint is –, hogy meg kell tanulni nagyon koncentrálni a semmire. A koncentráció és a kitartás két olyan elengedhetetlen tulajdonság, amire szükség van a freeedivingban. Mivel az ember saját határait feszegeti, és csökken a koncentrációja a víz alatt, könnyen elájulhat, és kísérlete érvénytelenné válik. A nOxygen Apnea Club nemrégiben indította el hivatalos weboldalát – ide kattintva –, ahol minden további információt elolvashatnak az érdeklődők. Legyen szó tanfolyamról, rendszeres edzésről, utazásokról vagy aktív klubéletről.

A klub dominanciáját nemcsak a kiemelkedő eredmények és a nemzetközi versenyek sikeres szervezése mutatta meg, hanem az is, hogy 2024 márciusában Bacskó Lászlót az AIDA International (Nemzetközi Egyesület az Apnea fejlesztéséért) Fegyelmi Bizottságának tagjává választották, majd szeptemberben a szövetség magyar képviseletének vezetésével is megbízták. Ennek köszönhetően a nOxygen Apnea Clubnak egyre nagyobb befolyása lett nemzetközi színtéren, miközben sportolóik tovább írták a történelmet.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Sopronyi András

A klub alapítói büszkén meséltek a 2024-es évről, amely során több kiemelt sikert értek el nemzetközi versenyeken. Hihetetlen, de Törőcsik Zsófia alig két éve kezdte el a sportágat, amikor a 2024-es AIDA-világbajnokságon két ezüstéremmel az összetett második helyezést is megszerezte. Ezzel a teljesítménnyel Zsófi egészen a világranglista negyedik helyére lépett elő. Ugyanezen a versenyen edzője és a klub vezetője, Sopronyi András szintén dobogóra állhatott.

Még ebben az évben a rangos CMAS-világbajnokságán Mayer András ismét remekelt, ezúttal bronzérmet nyert. Ezek után készülhettünk saját versenyünkre, a negyedik nOxyCupra, amelyre már 25 országból 86 sportoló érkezett, és amely a legnagyobbak közé emelte eseményünket

– folytatta Sopronyi, aki kiemelte, hogy a tavaly novemberi, Duna Arénában rendezett kupán Mayer András újabb világcsúcsot döntött nofin kategóriában. Ekkor már arról beszéltek a klub vezetői, hogy terveik szerint megpályázzák a 2026-os AIDA-világbajnokság rendezésének jogát, amelyet végül idén januárban oda is ítélt nekik a nemzetközi szövetség.

Ennek kapcsán Bacskó elmondta: „Már nemzetközi szinten is elismerik munkánkat, ezért minket bíztak meg a jövő évi világbajnokság lebonyolításával. Mondani sem kell, mekkora mérföldkő ez a sportág hazai történetében, már most készülünk arra, hogy minden korábbinál színvonalasabb versenyt rendezzünk.”

2025-ben nem csupán a világbajnokság rendezésének elnyerését ünneplik, Törőcsik Zsófi valósággal berobbant a világelitbe: márciusban fölényes győzelmet aratott a kínai válogatóversenyen, amivel elnyerte az indulás jogát a világjátékokra, amit a nem olimpiai sportágak olimpiájaként tartanak nyilván. Még ugyanebben a hónapban a Belgrádban megrendezett világkupán Törőcsik Zsófia és Sopronyi András is aranyérmet szerzett összetettben.

A belgrádi világkupán klubunk három indulója a fizikailag lehetséges maximális mennyiségű érmet hozta el. A Törőcsik, Sopronyi, Mayer trió három versenyszámban összesen kilenc érmet szerzett, miközben a teljes versenyen 18 érem került kiosztásra. Elmondhatjuk, a magyar szabadtüdős búvárok most már ott vannak a világ élmezőnyében

– mondták a freediving klub vezetői.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Bacskó László

Hozzátették, maguk is meglepődtek, hogy ilyen gyorsan sikerült áttörést elérniük, de nem elégszenek meg ennyivel, és tovább emelik a tétet. A közelgő hazai világbajnokságon és még az azt megelőző versenyeken is tovább szeretnék írni a szabadtüdős búvársport hazai történetét. Ehhez elengedhetetlen, hogy egyre több erőforrásuk legyen, szponzorok álljanak be mögéjük, de reményeik szerint hamarosan egyre többen meglátják az ebben rejlő lehetőségeket.

A cél az, hogy a freediving Magyarországon ne csupán egy különleges hobbi maradjon, hanem egyre többen próbálják ki, ismerjék meg, és akár komolyabb szinten is belekóstoljanak – legyen szó amatőrökről vagy élsportolókról. Hiszünk abban, hogy egyre több embert tudunk megszólítani. Nem lett volna elég kettőnk erőfeszítése, ha a Magyar Búvár Szakszövetség nem támogatja a tevékenységünket az elmúlt évek során. Az MBSZ anyagi és erkölcsi támogatásával a kezdetektől segíti klubunk munkáját

– hangsúlyozta Bacskó László. A klub a jövőben még több nyílt eseményt, bemutatót és közösségi programot tervez, miközben gőzerővel készülnek a 2026-os világbajnokságra. És hogy miről is szól pontosan a nOxyCup 2025-ös versenye? Az alábbi videóban bepillantást kaphatunk a részletekbe.

(Borítókép: Index / Szollár Zsófi)