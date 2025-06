Nem szokványos eset a sportban, de a jövőben akár példaértékű is lehet: évtizedes focistamúlttal a háta mögött lett atlétikai világbajnoki szereplő Enyingi Patrikból, aki a 400 síkon már csúcsbeállítással is büszkélkedhet. Edzője szerint ennél is több van benne.

Gödöllői büszkeség

Igazolt focistaként több mint tíz éven át labdát vezetve is feltűnően gyors volt, igazi nagyágyú mégsem lett Enyingi Patrikból, aki akkor hozta meg sportpályafutása legjobb döntését, amikor a Budakalászt, a Vasas Akadémiát, a Mészöly Focisulit, a III. kerületi TVE együttesét, végül az ASR Gázgyár csapatát is megjárva „átigazolt” az atlétákhoz. Hat évvel a váltás után a MATE-GEAC24 esztendős futója a madridi csapat Európa-bajnokságon a 400 méteres síkfutás országos csúcsának beállításával, egyúttal a világbajnoki szerepléshez szükséges szintidő teljesítésével ismét azt bizonyította, hogy nem csak újabb válogatottságokra érdemes, hanem az olimpiai szereplésre is, legközelebb három év múlva Los Angelesben.

Összejött minden

Az atlétakorában hétpróbázó Körmendy Katalinnak, Enyingi Patrik edzőnőjének nem esett le az álla a meglepetéstől, amikor a tanítványa 44.84 másodperces idővel ért Madridban a célba.

„Két éve dolgozok a MATE-GEAC-ban Patrikkal, mindig pontosan tudom, hogy mire lehet számítani. Ezért is bíztattam most azzal, hogy akár az országos rekord közelébe is kerülhet – nyilatkozta az edzőnő az SzPress Hírszolgálatnak. – Arra a különleges napra vártunk, amikor a kiemelkedő teljesítményhez minden együtt van. A jó állapota, a gyors pálya és az erős ellenfelek, de ide sorolom a nagy meleget is, amit a futók izmai nagyon „kedvelnek”. Bevallom, amikor a bemelegítésnél a nagy hőségben Patrik kapkodta a levegőt, elég sokáig lihegett is, kicsit féltem, hogy a kánikulai időjárás rajta is kifog. Nem így történt: hatni kezdett az adrenalinlöket. a versenyt már profi atléta módjára vívta meg, az erejét jól osztotta be, így a hajrájára sem lehetett panasz. Azért is örülünk ennek a bravúrnak, mert Patriknak a sérülése és a műtétje után ki kellett hagynia a 2023-as budapesti világbajnokságot, azóta csavarok vannak az így megerősített bokájában.”

Enyingi az idén fedettpályás Európa-bajnokságot nyert és ugyancsak „tető alatt” a 4x400-as váltó tagjaként világbajnoki bronzérmes Molnár Attila szabadtéri országos rekordját állította be, aki a sérülése miatt Madridban nem állhatott a válogatott rendelkezésére.

Nem számít, hogy ki az ellenfél

„Minden valamirevaló atléta a legtöbbet akarja kihozni magából, amikor csak lehet, győzni is szeretne, és ez akkor is így van, ha az ellenfele az egyik válogatott csapattársa. Patrik most beérte az eredményével Attilát, de szeretné egyszer már legyőzni is, ami ugyan nem lesz könnyű feladat, de azt teljesíthetetlennek semmiképpen sem nevezném” – folytatta az edzőnő, aki nemrégiben még annak örülhetett, hogy Kriszt Sarolta, aki Enyingihez hasonlóan az ő tanítványa, 24 éves U20-as országos rekordot javított meg a hétpróbában.

„Számomra Saroltának a Götzisben, a többpróbaversenyek Wimbledonjában elért teljesítménye azért emlékeket ébresztő, mert az eddigi rekordot 1990-től egészen mostanáig Ináncsi Rita tartotta, akivel annak idején együtt versenyeztem, ahogy az Európa-bajnoki ezüstérmes tízpróbázó Szabó Dezsővel is.”

Hogyan tovább Kató néni?

Körmendy Katalin végül arról is beszámolt az SzPress Hírszolgálatnak, hogy milyen célok megvalósítására készülnek a közelebbi és a távolabb jövőben.

„Ahhoz, hogy a 44.84 másodperces futás ne egynapos csoda maradjon, mindenekelőtt a 45 másodperc körüli formát szeretnénk tartósítani. Hatalmas motivációt jelent a számunka, hogy Patrik a tokiói világbajnokságon is ott lehet, noha tudjuk, hogy az első kör valószínűleg a végállomást jelentheti a számára. A Tokió felé vezető úton nagy kihívást jelent az országos bajnokság és a Gyulai István Memorial nemzetközi verseny, ugyanakkor nem döntöttünk még arról, hogy elengedjük-e a németországi Universiadét, vagy élünk ennek a versenynek a lehetőségével is. Amikor pénteken este a remek futása után Patrik átölelt és köszönetet mondott, megkérdezte, hogy akkor most hogyan tovább Kató néni? Azonnal rávágtam: hajrá Patrik, csak előre, idén a világbajnokságon, jövőre az Európa-bajnokságon, aztán majd az olimpián!”