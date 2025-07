A Prospex-Delta Sailing Team vitorláscsapat négy hónappal ezelőtt jelentette be megszűnését, az elmúlt években több fejlesztésen átesett, a Kékszalagon többször is dobogós, a szezon eddigi részében viszont dologtalan AC45-ös katamaránjuk azonban mégis ott lesz jövő héten az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon. A hajóval az Audax Django csapat indul majd, a 2019-ben Kékszalag-győztes gárda bő egy héttel a jövő csütörtöki rajt előtt vált saját, Decision 35 katamaránjáról nagyobbra.

A váltást szerda délelőtt a Prospex-Delta közösségi oldalán élő adásban jelentette be Lichtenberger Attila, a csapat egyik tulajdonosa – és tavalyi lemondásáig volt vezetője –, valamint Petrányi Zoltán, a Racing Django tulajdonosa és kormányosa.

A tavalyi óvásról új fejleményeket nem tudhattunk meg Lichtenberger Attilától, aki azonban végérvényesen sem zárta le a történeket. Azt meghagyta a jövőre vonatkozólag, és inkább kitért a jelenre. Lichtenberger elmondta: az ő gondolata volt, hogyha már így alakult a csapat sorsa, a katamarán ne álljon a konténerben elpakolva, és próbálják meg hasznosítani, ha már ennyi energiát, időt és pénzt áldoztak rá.

Felvetődött bennem, hogy Petrányi Zoltántól megkérdezem: ha odaadom nekik kölcsönbe a hajót, szeretnének-e együtt utazni velünk?

Az Audax Django tulajdonosa és kormányosa azzal kezdte mondandóját, hogy mostantól 50 százalékban Prospex-csapat lettek, az idei Kékszalagra felajánlott versenyzési lehetőséget 24 óra gondolkodás után fogadták el. A Prospex csapatából csatlakozik hozzájuk Munka Márton orrvitorla-trimmer, aki több társához hasonlóan az új csapattagok segítségére lesz, hogy hajó bevitorlázásában, használatában átadja 1,5-2 éves tapasztalatát.

„Minket a vitorlázás érdekel leginkább ebben az egészben, hogy a lehető legjobban vitorlázzuk le a Kékszalagot. Hét nap rövid idő, és biztosan nem elég arra, hogy kihozzuk a maximumot. Ha 85 százalékot tud a hajó, a hiányzó 15 százalékot kell nekünk hozzátennünk, hogy a lehetőségeink szerint leginkább versenyképesek legyünk és sikerre vigyük.”

Azt mindkét csapat képviselője kiemelte, hogy a távolabbi jövőt illetően nem egyeztettek, a felajánlás egyelőre csak az idei Kékszalagra szól.

Petrányi Zoltán arra is kitért még, hogy az AC45-ös katamaránt abszolút képesnek tartja akár a végső sikerre is, és mindenképpen esélyesebbnek gondolja saját hajójuknál, amelynél 3 méterrel hosszabb a hajótest és 4 méterrel hosszabb az árbóc, ami plusz vitorlafelülettel is bír.

Mi már sokkal lazább csukóval és hidegebb vérrel döntünk annak érdekében, hogy sikerre vigyük a hajót.

Hozzátette: már a hétvégi Fehérszalagon is az új hajóval indulnak, mert a versenynyomás a legjobb a tanulási lehetőség.

Lichtenberger Attila zárszavában kiemelte: meseszerű történet lenne, ha hajójuk az új csapattal megnyerné a Kékszalagot, az akár folytatása, második része is lehetne korábbi filmjüknek.

A Prospex-Delta az elmúlt években a hazai versenyvitorlázás egyik meghatározó szereplője volt, a csapat kommunikációjában pedig idehaza teljesen újszerű elemeket épített be, mozifilm is készült a felkészülésükről, a Kékszalagig vezető útjukról, versenyek közben rendszeresen jelentkeztek a Balatonról élő közvetítésben, sokszor szakértői kommentálással. A Prospexnél mindezek érdekében igen komoly áldozatokat hoztak az áhított cél, a Kékszalag elhódítása érdekében.

A csapat ehhez tavaly állt a legközelebb, amikor minden idők legszorosabb, legizgalmasabb befutója után dőlt el a győzelem. Akkor az élen egymást váltó triót Keszthelynél még több mint húsz kilométeres hátránnyal követte az MLS Raiffeisen Fifty-Fitfy (k. Józsa Márton), az ötszörös győztes, legutóbbi három versenyen első, 2023-ban óriási rekordidővel diadalmaskodó katamarán azonban a verseny utolsó harmadában csökkentette a különbséget, majd Tihanynál utolérte, onnantól pedig sorra hajrázta az addig végig előtte haladó riválisait. A Process Solutions (k.: Litkey Farkas), a Sailing Team RSM (k.: Vándor Róbert), majd legvégül a cél előtti métereken a Prospex-Delta (k.: Kaiser Kristóf) katamaránját.

Utóbbi végül nagy visszhangot váltott ki, a Prospex-Delta ugyanis óvási alappal bírt – a győztes Fifty-Fitfyn a szabályokkal ellentétben nem viseltek végig mentőmellényt –, de miután kifutott a megadott óvási határidőből, a verseny végeredményét nem változtatták meg.

A sportágon belül már akkor érezni lehetett, hogy a csapatnál megtört valami, elveszett a hit, történetükre pedig március elején pont is került.

Akkor közösségi oldalukon jelentették be: „Egy korszak véget ér – Búcsú a Prospex-Delta csapattól... Nehéz szívvel, de itt az idő, hogy lezárjunk egy fejezetet: a Prospex-Delta vitorlás csapat megszűnik.”

A 2025-ös vitorlás szezon a Balatonon már javában tart – közepes vagy annál nagyobb szélben idén sincs ellenfele a Fifty-Fitfynek, de gyengébb széljárás mellett az utóbbi két nagyobb versenyt már az RSM nyerte meg , sőt, az Ezüstszalagon a Kürt Team Kaáli (k.: Virág Flóra) is a Kékszalag címvédője elé került –, a Prospex AC45-ös katamaránja azonban sokáig nem adott magáról „életjelet”.

Az elmúlt napokban azonban már mozgolódás volt látható a Prospex csapat balatonfüredi főhadiszállásán, a Hajógyári kikötőben.

Sportágon belül rögtön megindult a találgatás, hogy vajon visszatér a hajó, és amennyiben igen, milyen konstrukcióban? A régi csapattal vagy talán egy új beszállóval?

Ezeknek vetett véget szerda délelőtt Lichtenberger Attila és Petrányi Zoltán közös bejelentése.

(Borítókép: Kékszalag 2023. július 6-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)