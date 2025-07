Király Dávid az Indexnek felidézte: a hajójuk 2024 elején érkezett Magyarországra, édesapja sportági kapcsolatai révén jutányos áron jutott hozzá, az előző tulajdonos egyetlen feltételének megtartására viszont ígéretet kellett tennie.

„A hajó korábbi, német tulajdonosával nagyon régi és jó barátságban van apukám. Az előző tulaj csapata kiöregedett a versenyvitorlázásból, így úgy döntött, hogy megválik a hajótól. Megkereste apukámat, és megkérdezte tőle: érdekelné őt a hajó? Végül egy jelképesnek mondható egy eurós vételárban állapodtak meg azzal az egyetlen kikötéssel, hogy a hajónak továbbra is benne kell maradnia a versenyvilágban, nem szabad szétszedni, és donorként más hajókba beépíteni a részeit.”

Az új hajó nagyon hasonlít ugyan a Rafficához, viszont jelentős különbségek is vannak, hívta fel a figyelmet a fiatal kormányos. Hozzátette: a leginkább szembetűnő különbség, hogy René Rafficán kisebb az árbóca és van tőkesúlya, hogy a kellő nyomatéka meglegyen. Így sem képesek azonban olyan dőlésszöget és sebességet adni a hajónak, mint a Rafficán. De nem is ez az elsődleges céljuk, hanem a tapasztalatszerzés a hajó kezelését illetően, továbbá a versenyrutin megszerzése.

„Apukám tervei szerint mi lehetnénk a csapaton belüli közvetlen utánpótlást jelentő bázis. Ha a Raffica mondjuk az F1, akkor mi a Renén vagyunk az F2. A fiatalokra amúgy meg nagy szüksége van, illetve lenne a magyar vitorlázásnak. A túraversenyek mellett pályaversenyeket is rendeznek a Balatonon, a fiatalságukból fakadóan fürge vitorlázók főként a nagy hajókról hiányoznak a rendszerből.”

A René Raffica most már 13 fős csapatát 15-20 éves kor közötti fiatalok alkotják, Király Dávid a maga 17 évével hozza az átlagot. A kormányos felelevenítette, közösségi oldalon hirdették, hogy legénységet toboroznak, de ismerős szülők és kortársak között is terjedt a hír: nemcsak fiatalos, hanem kimondottan fiatalokból álló csapat van születőben.

Én ötéves korom óta vitorlázom, 13 évesen mentem először versenyre a Rafficán, ami egy sokkal gyorsabb hajó, mint a René, így a kormányzása is nehezebb. Eddig két Kékszalagom volt Rafficával, az elsőt 15 évesen teljesítettem, és akkor is ott voltam a hajón, amikor 2023-ban a kenesei jelnél felborultunk. Arról a bukfencünkről a legfontosabb sportági tanulságként az maradt meg bennem, hogy egy liberával pont olyan könnyű felborulni, mint az egyszemélyes kishajóval.

A Rene Raffica már az előző évben is indult a Kékszalagon, akkor 18:22:26 órás teljesítménnyel összetettben a 36. helyen végzett, saját osztályában (Yardstick Open csoport) a 13 induló közül a 9. idő volt az övé.

„Nem volt számunkra ideális a szélerősség, és hiába versenyeztünk már előtte, azért még kevés tapasztalattal bírtunk. Ilyen hosszú táv során meg semmilyennel... És ugye azért ez mégiscsak a Kékszalag volt. Viszont így is kint voltunk a vízen több mint 18 órát, ami egyértelműen a hasznunkra vált, arra idén már tudunk alapozni. Ráadásul tavaly óta nemcsak rutinosabbak lettünk, többet vitorláztunk együtt, hanem a létszámunk is bővült. Most már velem együtt 13 főből áll a René Raffica csapata, így idén tavalyinál jobb szereplésben és eredményben reménykedünk a Kékszalagon.”

Most hétvégén rendezik az év legjelentősebb hazai vitorlásversenyének a főpróbáját, a Fehérszalag Nagydíj – Izsák Szabolcs Emlékversenyt. A sportág jeles képviselői közvetlen ráfordulnak az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra, ami július 10-én 9 órakor rajtol, és szokás szerint ezúttal is mintegy 550-600 hajót várnak a szervezők. Közben tekintetüket a különböző időjárási és széljárási előrejelzésekre szegezik, bár a Balatonon az különösen kiszámíthatatlan akár még napokkal korábban is. 2023-ban a Kékszalag előtti hétvégén, a Fehérszalag napján még azzal tervezhettek a résztvevők, hogy napokkal később gyenge szeles verseny vár rájuk, aztán szerda délután már az volt a hír, hogy a másnap éjszakára várható vihar miatt két órával elcsúsztatják a rajtot. Végül aztán olyan szél kerekedett, ami nemcsak győzelemhez, hanem 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordidőhöz is repítette a Fifty–Fiftyt.

(Borítókép: Török Brigi / René Raffica)