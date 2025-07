Molnár Martin szenzációs előzései szolgáltatták a show-t Silverstone-ban

Molnár Martin szenzációs előzései szolgáltatták a show-t a Formula–1-es Brit Nagydíj szombati napját lezáró Formula–4-es betétfutamon. A magyar versenyző azon a helyen is előzött egyet külső íven, ahol Max Verstappen és Lewis Hamilton emlékezetes módon összeakadt a 2021-es silverstone-i versenyen.

Molnár Martin a szombat reggeli időmérő edzésen a 3. legjobb időt érte el, de mivel a második legjobb körök rangsorában 9. lett, erről a helyről kezdhette az aznapi versenyt, számolt be összefoglalójában a MOTAM. A rajt után a 10. helyért csatázott a McLaren-junior Ella Llyoyddal, az Aintree-kanyarban a két autó összeért, amitől Lloyd a bukótérbe pördült, a Virtuosi Racing pilótája azonban szerencsére sérülés nélkül megúszta az esetet és továbbment.

Ezután Molnár Martin már az első kör végén bemutatott egy remek előzést, amikor a Stowe-kanyar külső ívén fordult el Ary Bansal mellett, majd a Vale-kanyarban befejezte a manővert és kifékezte a riválisát, de a java még csak ezután következett.

A Rowan Campbell-Pilling kicsúszása miatt életbe léptetett biztonsági autós fázist követően a magyar versenyzőnek ismét meg kellett küzdenie a gumik felmelegítésével, így Bansal és Leo Robinson is megelőzte, ám amint elkezdtek működni az abroncsai, begyújtotta a rakétákat.

Az újraindítás utáni második kör elején bebújt Bansal mellé a Village-kanyar külső ívén, majd félig a pályán, félig a bukótérben haladva ott tartotta az autóját, hogy aztán az azt követő balosban már ő legyen kedvezőbb helyzetben. Bansal ezután a Brooklands-kanyar felé vezető Hangar-egyenesben szélárnyékből visszajött és megelőzte Molnár Martint, de ő némi üldözőverseny után a Stowe-ban ezúttal belülről ment be az indiai mellé. Ekkor a két autó összeért, de a magyar elment, és átvette a 10. helyet.

A következő körben James Piszcyk következett, akit Molnár Martin ismét szépségdíjas megoldással hagyott le a Stowe külső ívén, majd rögtön ezután Robinsont próbálta körbe autózni a The Loop-kanyarban, de a Hitech versenyzője nem hagyott helyet. Molnár Martin azonban nem tágított és a Copse-ban is kívülről próbálkozott, de ott még nem tudott előzni, viszont a Maggotts felé szélárnyékot fogott és a pálya leggyorsabb kanyarkombinációjának elején végül elment riválisa mellett. Ezután a kör végén már Adam al-Azharit tolta szinte le a pályáról.

A Rodin Motorsport pilótáját a Hangar-egyenesben támadta először, miközben jobb oldali kerekeivel a füvet súrolta, végül pedig az összes közül talán a legszebb előzéssel autózta őt körbe a Copse-ban, ahol 2021-ben Lewis Hamilton és Max Verstappen emlékezetes ütközése történt.

A remek felzárkózás 7. helyet ért Martinnak, de Kiss Pál Tamás szerint fontosabb az eredménynél az, amit a pályán láttunk a magyar versenyzőtől.

Azzal, hogy ekkorát csatázott és elképesztően látványos előzésekkel vissza tudott kapaszkodni, sokkal inkább meg tudta mutatni a tudását, mintha mondjuk végig a negyedik helyen autózott volna és nem történt volna vele semmi

– mondta a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője, aki kitért a hétvége kívülről nem látszó nehézségeire is.

„Martin és a többi pilóta is megszokta, hogy az időmérő alatt is folyamatos rádiókapcsolatban van a csapattal, ezen a hétvégén viszont az F1, F2 és F3 miatt olyan sok a csapat és annyi a különböző rádió, hogy folyamatosan megszakadt a rádiókapcsolat. Emellett a megszokottól eltérően most az élő GPS-es nyomkövetés sem volt elérhető, Martin és a többiek emiatt nem kapták meg azokat az információkat, amiket máskor igen, és így leginkább a szerencsén múlt, hogy ki, hogyan helyezkedett és kinek fért bele még egy mért kör a végén.”

„Martin csapattársának szerencséje volt és tudott menni még egy kört, így lett két nagyon hasonló köre, amivel az első futamra megszerezte a pole-t. Eközben Martin az időmérő végén forgalomba került, elvette a gázt, és végül néhány másodperccel maradt le arról, hogy legyen ideje még egy gyorsköre. Amennyiben rendesen működik a kommunikáció, a csapat tudott volna szólni neki, hogy ne lassítson vissza, és akkor az első futamra is összejött volna egy 3-4. rajthely.”

„Összességében viszont úgy gondolom, hogy mindennek úgy kellett lennie, ahogy lett, és így volt a legjobb, mert Martin egy ilyen komoly, nagy presztízsű versenyen megmutatta, hogy mit tud. Nyilván fontos az eredmény és hogy lássák a tempóját, de ennél fontosabb, hogy meg tudja mutatni a képességeit és a tudását a pályán. Az az időmérőn és a versenyen is látszott, hogy Martin tempója megvan, de emellett azt is demonstrálta, hogy a kerék a kerék elleni csatákban kivételes” – mutatott rá Kiss Pál Tamás.

„Jó napunk volt, a tempónk végig megvolt – értékelt Molnár Martin, a Hungarian Motorsport Academy (HMA) pilótája. – Az időmérőn akár a pole is összejöhetett volna, de így sem lehetünk elégedetlenek. A futamon kezdetben nem volt elég tapadásom, a gumik nem voltak üzemi hőfokon, de amint féltávtól életre kelt az autó, el tudtam kezdeni menetelni előre. Az utolsó tíz perc eléggé produktívra sikerült, a Piszcyk és az al-Azhari elleni külső íves előzés különösen tetszett. Tudjuk, min lehet javítani holnap, szerintem jó versenyünk lesz.”

Molnár Martin a magyar idő szerint vasárnap reggel 9 óra 20 perckor kezdődő második futam rajtját eredetileg a 3. rajtkockából várhatta volna, ám az Ella Lloyddal történt ütközésért a sportfelügyelők három rajthelyes büntetéssel sújtották, így a 6. helyről kezdhet. Ez azonban egyáltalán nem frusztrálja.

Úgy fogom fel a dolgot, hogy így hárommal több autót kell megelőzzek. Nagyon jól kezeltük a gumikat, úgyhogy amennyiben ott tudok maradni az élmezőnyben, lesz esélyem előbbre lépni.

Borítókép: MOTAM Kommunikáció