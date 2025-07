A Fifty-Fifty nemcsak a mentőmellény hiányával adott támadási felületet a Fehérszalagon

Hivatalosan a támogató, más néven kísérőmotorosban lévő személyzet szabálysértése miatt – mentőmellény mellőzése – zárták ki szombaton a Fehérszalag vitorlásversenyen elsőként célba érkezett MLS Raiffeisen Fifty-Fiftyt, volt azonban másik óvási alap is a Kerekes Kázmér elnökletével vezetett bizottság előtt a versenyirodában.

Az Index információi szerint a Kékszalag címvédőjénél ugyancsak a kísérőmotorossal adódtak problémák, amely a kenesei forduló után jócskán eltávolodott a katamarántól, ami ugyancsak szabályellenes. Amennyiben igazak a sportágon belül szárnyra kapott találgatások, miszerint a déli parthoz tartott szélerősséget nézni, akkor rendkívül sportszerűtlen is.

Az eset nagy visszhangot váltott ki a vasárnapi Horváth Boldizsár-emlékverseny előtt, amelyen a Fifty-Fifty ismeretlen víz alatti tárggyal ütközött, és napokkal a Kékszalag rajtja előtt így javításra szorul. A szövetség hírlevelének tájékoztatása szerint a sérülés korrigálható, az nem veszélyezteti a Kékszalagon rekorder katamarán indulását az idei versenyen, amely csütörtökön 9 órakor rajtol. (A mostani előrejelzések alapján várhatón igen erős szélerősség mellett.) Nem úgy, mint más hajók esetében a hétfői nagy vihar, ami az erőviszonyokat is átírhatja akár néhány hajóosztályban.

Már 2024-ben is óvtak

Tavaly a mentőmellény mellőzésével a győztes Fifty-Fifty már magas labdát biztosított az óvásra a riválisok számára, ám akkor a második helyezett, a 155 kilométeres verseny során mindössze pár méteres hátránnyal másodikként célba érkezett Prospex-Delta csapatánál addig hezitáltak az óváson, és vártak inkább a versenybírók saját hatáskörben meghozott döntésére, amíg kicsúsztak a megadott határidőből. A lendületben lévő, utóbbi hetekben több versenyen (Mihálkovics-kupa, Ezüstszalag, Fehérszalag, Horváth Boldizsár-emlékverseny) is első

RSM Sailing Teamnél viszont nem mérlegeltek, óvtak – mindjárt két okból is.

Az Index megkeresésére a magyar szövetség azt a tájékoztatást adta, hogy miután már az első óvási alap, a mentőmellény hiánya megállta a helyét, amit az érintett Fifty-Fifty sem reklamált, a kizárás rögvest érvényre emelkedett. Ezek alapján aztán nem volt indokolt a bizottság részéről a második óvási alap tárgyalása. Az aktualitását veszítette, tekintve, hogy egy hajót nem lehet kétszer kizárni ugyanarról a versenyről.

A Fifty-Fifty közösségi oldalán a következőképpen kommunikálta a szombaton történteket.

„Módosítjuk ezt a posztot, mert az Sailing Team RSM Hungary óvást adott be a MLS Raiffeisen 5050 Fifty-Fifty kísérő motoros szabálytalansága miatt, ezért a versenyből óvástárgyalás után kizártak minket - a verseny alatt nem hordtunk végig mentőmellényt a motorosban. A csapat és a hajó teljesítménye ettől még látványos volt a gyenge szélben, nagyon szép taktikával előzte meg riválisait és ez az indok biztosan nem befolyásolta a végeredményt.”

Ilyen felütést követően a Horváth Boldizsár-emlékversenyre készülve a csapat szimpatizánsai természetesen nem is maradtak adósak a támogató posztokkal.

„Ne vegye el a kedvetek az RSM sportszerűtlensége, nyerjétek meg” – írta egyikük. Másikuk a hivatalos indoklást emelte be kommentjébe, némi fehérneműs kiegészítéssel: „...a kísérő motoroson nem volt mindenkin mentő mellény. Meg azért mert a büfében a felszolgáló kislány bugyi nélkül volt...”

A kísérőmotoros egyéb tevékenységéről nincs szó. Tekintve, hogy a hivatalos indoklásban sem szerepelt. Így persze még sportágon belül is a legtöbben úgy könyvelhették el, hogy a mentőmellény hiánya miatt került kizárásra a Fifty-Fifty. Pedig nagy valószínűség szerint a mentőmellény használata mellett is a kizárás sorsára jutott volna.

Abban mindenki messzemenően egyetért, hogy a mentőmellénynek konkrétan magára versenyzésre és az eredményre valóban nincs semmilyen ráhatása. Tényleg nem attól lesz gyorsabb vagy lassabb egy hajó. Viszont a szabály szerves része, amiket azért hoznak, hogy azokhoz igazodjanak, azokat betartsák. Az óvás is valószínű azért korlátozódott erre, mert a mellékelt kép megtekintését követően különösebb mérlegelés után meg lehetett hozni a döntést. A második óváshoz hivatkozási alapként mellékelt videóra így már sor sem került...

Pedig a mentőmellénynél sokkal, de sokkal kényesebb a kísérőmotoros másik esete. A gyenge szeles versenyen a kenesei bóját követően a mezőny „beparkolt”.

A Fifty-Fifty kísérőmotorosa akkor információink szerint mintegy 1-1,5 kilométerre eltávolodott a déli part felé. Pedig a szabályok szerint a bójafordulókat, pályajeleket leszámítva – a kikötőből való kifutásától a kikötőbe érkezéséig – a kísért hajó közvetlen közelében kellene tartózkodnia, hogy „szükség esetén a segítségnyújtást 60 másodpercen belül megkezdhesse”.

Tekintve, hogy elsődleges feladata a mentés, az esetlegesen bajba jutott csapattagok biztonságának a garantálása. „A támogató motorosokon lévő személyek az RRS meghatározásai szerint támogató személynek minősülnek. Amennyiben nem megfelelő a tevékenységük, ez az általuk biztosított hajó büntetését vonhatja maga után” – áll a szabályban.

Hogy a támogató motoros tényleg a széljárást ment megnézni vagy egyéb okból távolodott el ennyire a hajótól, azt nem tudni. Azt ellenben igen, hogy amíg a folytatásban a katamaránok többsége a minél gyorsabb haladás érdekében a belső részen ment, addig a Kékszalag rekordere a parthoz közeli részt választotta.

Szabály és szabály

Az eset kapcsán lapunk megkeresésére az RSM és a Fifty-Fifty sem kívánta bővebben kommentálni a Fehérszalagon történteket, mindkét hajónál lezártnak tekintik az esetet. Utóbbinál a sérülésre vonatkozóan pedig mindössze annyit közöltek a csapat részéről, hogy a Kékszalag rajtját úgy a hajó, mint a legénység is felkészülten várja.

A magyar vitorlázásban – a sportágban amúgy bevett nemzetközi szokásokkal ellentétben – nem a versenykultúra szerves része az óvás.

A résztvevők éppen ezért kezelik, kezelhetik kicsit lazábban a szabályokat, kicsi az óvás rizikófaktora. Még úgy is, ha azok a szabályok leginkább éppen az ő személyes biztonságukat hivatottak garantálni. Annak be nem tartásával a sporttársaknak vagy éppen az utánpótlásnak mutatnak rossz példát. Ezúttal azonban az RSM nem ment el a történtek mellett, és óvott. Mindjárt két alappal is.

Csak a mostani Fehérszalagra amúgy összesen 15 óvás érkezett, 12 a versenyvezető Verebély Tibortól. Ezekben egy hajó került kizárásra – a Brainstorm volt az óvott, a Móni II. legénysége pedig a tanú –, a többi 11 hajó esetében azonban, amikor a szövetség motoros legénysége volt a tanú, az óvást visszavonták. Az RSM kettőt nyújtott be, mindkettőt a Fifty-Fiftyvel szemben, a Fox23 saját magát óvta, amit aztán orvosolt.

Ilyen előzmények után, a várható erős szél ismeretében különösen izgalmasnak ígérkezik csütörtökön az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. A magyar szövetség idén is garantálja, hogy a teljes verseny alatt elérhető lesz a GPS-alapú, online nyomkövetés, de a leglátványosabb élményt az élő videóközvetítés ígéri. Az Index percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be a Kékszalagról, majd összefoglalóval és képgalériával jelentkezik a történtekről. A rendelkezésre álló információk alapján erős szélre és gyors versenyre van kilátás. A mostani adatok alapján még a 2023-as szezonnál is gyorsabb lehet a mezőny, a győztes – és nem mellékesen címvédő – Fifty-Fifty akkor futotta az 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordját.

