Akár a rekord is megdőlhet, elkezdődött az 57. Kékszalag

Holczhauser András a Telekom Stúdiónak adott interjújában elárulta, egy-egy korábbi évvel összehasonlítva most nyugalmasabb versenyre számít. Mivel a szél a tó hossztengelyére párhuzamosan fut, így nem a stratégia, taktika, hanem a sebesség fog dönteni szerinte, és akár az 5 óra 3 perc 56 másodperces rekord is megdőlhet. Az esetleges műszaki mentésre is felkészültek, kb. 50 mentőhajó lesz a vízen, hogy azonnal a bajbajutottak segítségére siethessenek.