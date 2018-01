Csak akkor dob jól a dartsos, ha iszik?

A darts kocsmasportként indult, és hiába próbálnak ettől a címkétől ügyes marketinggel szabadulni, mindig is kapcsolatban marad az ivással. Sok versenyen szondáztatással is fenntartják az alkoholtilalmat, és a tévés meccseken sem látni már magukról nem tudó játékosokat.

A színfalak mögött viszont szinte mindenki ledönt egy-két pohárral. Leginkább azért, hogy jobban dobjon. De a mennyiséget azért nem árt jól belőni, hogy doppingként működjön a szesz.

Ez dopping, kár tagadni. Nyugodtabb leszel, ellenőrzés alatt tartod az idegeid, ha iszol. Én is ittam. Amikor tesztként először nem ittam, remegtem, mint egy nyárfalevél. Szenvedtem, hogy megtartsam a motivációmat és a koncentrációmat."

– mondta két éve a BDO-nál világbajnoki elődöntőig jutó holland Co Stompé.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2018-tól vette le a listájáról az alkoholt, de ezzel a döntéssel nem mindenki ért egyet. A íjászok egy tanulmányra hivatkozva tiltakoztak, szerintük az alkohol jól adagolva megnyugtat és csökkenti a kézremegést, tehát biztosabb célzást biztosít. Pont erre van szükség a dartsban is.

Mielőtt a nagyobb dartsversenyeken betiltották az alkoholt, legalábbis a nyilvános italozást, sokan elég keményen ittak. Néhányan pedig gyaníthatóan most is bedobnak egy-egy pohárral, ha nem látja őket a kamera. Arra, hogy ez hozzájárul-e a jó teljesítményükhöz vagy sem, örök vitatéma.

Paul Gillings, a Darts Performance Center vezetője szerint a játékosok között erősen tartja magát az a nézet, hogy az alkohol megoldja a problémáikat.

Játékosok komolyan hisznek abban, hogy addig nem tudnak játszani, míg nem isznak egyet. A szórás nagy, egytől tíz italig terjed.

„Az alacsony alkoholszint néhány embernél javítja a feladatok teljesítését. Csökkenti a szorongást és az idegességet, tehát ha az idegesség leront téged, javulhat a teljesítményed" – nyilatkozta a BBC-nek Robert Adron Harris, a University of Texas professzora.

Hasonló eredményre jutott egy 1993-as tanulmány is.

A dartsosoknál a kéz-szem-koordináció javulását tapasztalták az első italuk után, de nagyjából 2 ezrelékes véralkoholszint után megfordult a folyamat.

A szervezetben okozott változásoknál azonban sokkal fontosabb tényező lehet az önbizalom megnövekedése. Persze ha valaki nagyon bátorrá issza magát, az is visszaüthet. Ilyen állapotban aligha tud már célozni négyzetmilliméternyi felületekre.

Sört isznak és vizet prédikálnak?

A darstnak szüksége volt a józan és tiszta imidzsre, mert füstös kocsmákban játszó fél- vagy teljesen részeg játékosokkal nem lehetett garantálni a képernyőképességet, az 1990-as években pont ezért koptak ki a dartsközvetítések a brit tévékből. A sportág mai népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy legalábbis látszólag betiltották a nyílt színi ivást, az megmaradt a több ezres őrjöngő tömeg szórakozásának.

A nagy versenyek pódiumán csak vizet ihatnak a játékosok, de a szünetekben, amikor levonulnak, bármit megtehetnek. A BDO-világbajnok Jelle Klaasen szerint a legjobb 32 mezőnyéből, csak 2-3-an lehetnek olyanok, akik nem isznak a meccsük előtt.

Több tornán, például a magyar bajnokságban és kupában is, teljes alkoholtilalom van, a versenykiírás kötelező és véletlenszerű szondáztatást is előír, a legjobbak nem kerülhetik el a kontrollt. A teljes és nem csak látszólagos tisztasághoz így kéne eljárni minden nagy nemzetközi versenyen is.

Varázskóla és 24 sör

Ma már nem látni teljesen szétesett játékosokat a dobólécnél, de nem kell nagyon visszamenni az időben ahhoz, hogy igazi alkoholistákat is találjunk.

Az ivást már csak azért is nehéz elkerülni, mert a legtöbb játékos tényleg először a kocsmában találkozik a sportággal.

A kétszeres PDC-világbajnok Gary Anderson is azt hangsúlyozta, hogy a darts a munkásosztály kocsmasportja.

A fénykorát az 1980-as években élő Jocky Wilsont a darts legnagyobb ivójának tartják, a meccsei előtt állítása szerint hét-nyolc vodkát is bedobott, hogy az idegeit megfelelő állapotban tartsa. Csoda, hogy egyáltalán lábon tudott maradni, nem hogy célozni. De előbbi sem mindig sikerült neki, egyik mecccse végén el is ájult.

A darstkommentátor Sid Waddell egyszer azt mondta róla, hogy négy-öt pint sör után általában megitta az általa csak varázskólának nevezett italt. Nem volt túl bonyolult a receptje. Egy literes kóla felét leitta, a hiányzó részt vodkával pótolta, majd a keveréket is megitta.

Phil Taylor mentora, Eric Bristow is azt mondta, egy jó este 10-12 sört megiszik, önéletrajzi könyvében érzékeltette, általános jelenségről van szó. „A darts ivás. Mindannyian ott lesznek a földszinti bárban, mielőtt kiállnak az Alexandra Palace-ben (ez a vb színhelye). Mindannyian tudnának enélkül is dobni. De nem olyan jól. Ez ellazítja az embert. Akik a legtovább bírják, nem isznak a felső polcról töményeket, maradnak a sörnél. A srácok készen állnak. Profi dartsosok és profik ivók is. Sokukról meg se mondanád, hogy ittak, bár láttam már néhányukat."

Andy Fordham sem aprózta el, a 2004-es BDO-világbajnokság megnyerése előtt 24 sört és némi konyakot ivott meg a közel 200 kilós játékos. Fordham májának 75 százaléka tönkre is ment, több egészségügyi problémával küzdött, egy Phil Taylor elleni meccset fel is adott rosszulléte miatt.

Egyszer azt mondta, sosem volt józan, és csak úgy tudott koncentrálni, ha keményen ivott. A nagyivóknál ez igaz is lehet, mert ha nem jutnak alkoholhoz, az elvonási tünetek miatt idegesek lesznek, izzadnak és remegnek, és ez a dartsban sem jön jól. Abban azonban a BBC több szakértője is egyetértett, hogy Fordham és Wilson nem az alkohol miatt, hanem annak ellenére dobtak jól.

Tapasztalati tény, hogy a sportolók általában abban az állapotukban teljesítenek a legjobban, amelyikben az edzéseiken is készülnek. Tehát ha egy dartsos kocsmázás közben gyakorol, akkor a versenyeken is muszáj innia, ha ugyanúgy akarja dobni mondjuk a kiszállókat, de ha tisztán készül, akkor a tornákon sem kéne sokkal rosszabbnak lenni. Alkohol helyett ma már inkább pszichológust és meditációt ajánlanak stresszkezelésre. Egy pezsgőt pedig még mindig lehet bontani a győzelem után.