Jön a kézi-Eb, ahol már az 5. hely abszolút rekord

A magyar csapatnak szombaton kezdődik Horvátországban a 13. férfi kézilabda Európa-bajnokság. A csapatsportok közül talán nincs még egy olyan sorozat, amelyben ennyire gyengén szerepelt volna a magyar válogatott. Az 1994-ban indult sorozatban még sosem sikerült a dobogóra érni, de még annak közelében sem nagyon.

A legjobb helyezés egy hatodik hely 1998-ból, emellett egyszer hetedikek, háromszor nyolcadikok voltunk. Egy 9., egy 10., egy 12., egy 13. és egy 14. hely jött még. 2000-ben és 2002-ben pedig elbuktuk a kvalifikációt.

Év Helyszín A magyarok szereplése Győzelem Döntetlen Vereség Helyezés 1994 Portugália 3 0 3 7 1996 Spanyolország 1 1 4 10 1998 Olaszország 3 0 3 6 2000 Horvátország A magyar válogatott nem jutott ki 2002 Svédország A magyar válogatott nem jutott ki 2004 Szlovénia 2 2 2 9 2006 Svájc 1 0 2 13 2008 Norvégia 3 1 2 8 2010 Ausztria 0 1 2 14 2012 Szerbia 1 3 2 8 2014 Dánia 1 2 3 8

Eddig tíz nemzet osztozott az összesen 36 érmen. A svédek négyszer nyertek, a franciák háromszor, 2-2 dán és német első hely mellett az oroszoknak van még egy aranyuk. Érdekesség, hogy a spanyolok eddig négy döntőt játszottak, de mind a négyszer kikaptak, ahogy a horvátoknak sem sikerült még döntőt nyerni, kettőből egyszer sem.

Nagy bravúrokról tehát nem, csak kisebb, részsikerekről lehet beszélni, ha a magyar csapat Eb-történelmét elevenítjük fel. A történet az európai szövetség alakulásával kezdődött. 1991-ben jött létre az EHF, majd három évvel később rendezték az első Eb-t, amelyet az a Portugália kapott, amelynek csapata korábban egyetlen világversenyen sem szerepelt. Az Eb-ket azóta kétévente rendezik, a világbajnokság közti évben.

A magyar válogatott a világbajnoki 11. helye után vágott neki az 1994-es Eb-selejtezőknek és Szlovéniát, Norvégiát, Litvániát és Grúziát megelőzve csoportelsőként jutott ki az első tornára. Ott azonban nem volt túl sikeres Kaló Sándor csapata.

A spanyolok már 8 góllal is vezetve, végül 25-20-ra győzték le a mieinket, Zsigmond György és Pásztor István volt csapatunk legjobbja a történelmi meccsen. A svédek ellen jött az újabb csapás, csak a jó hajrával sikerült négygólos vereségre csökkenteni a különbséget. Történelmi első győzelmünket a házigazda portugálok ellen értük el. A félidőben még a hazaiak vezettek, de aztán az utolsó tíz percre biztos előnnyel fordultunk, végül minimális egygólos, 19-18-as győzelem lett a vége.

A szlovénok elleni meccsnek az adott különös jelentőséget, hogy a győzelemmel a világbajnoki részvételt is sikerült kiharcolni, de a dánok elleni újabb vereséggel, csak a hetedik helyért játszandó meccs maradt nekünk. Ezen a fehéroroszok ellen elért 28-24-gyel végül győzelemmel búcsúzott csapatunk az első Európa-bajnokságtól.

Két évvel később a csehek mögött jutottunk ki az Eb-re, ahol azonban nem sikerült megismételni a portugáliai eredményt. A mieink a szlovénokat még legyőzték, a németekkel bravúros döntetlent játszottunk, de kikaptunk a jugoszlávoktól és a horvátoktól, az oroszoktól pedig súlyos, 33-21-es vereséget szenvedtünk. Csak két csapatot sikerült megelőzni a 12-ből.

Év Helyszín Az Európa-bajnokság végeredménye Arany Ezüst Bronz 1994 Portugália Svédország Oroszország Horvátország 1996 Spanyolország Oroszország Spanyolország Jugoszlávia 1998 Olaszország Svédország Spanyolország Németország 2000 Horvátország Svédország Oroszország Spanyolország 2002 Svédország Svédország Németország Dánia 2004 Szlovénia Németország Szlovénia Dánia 2006 Svájc Franciaország Spanyolország Dánia 2008 Norvégia Dánia Horvátország Franciaország 2010 Ausztria Franciaország Horvátország Izland 2012 Szerbia Dánia Szerbia Horvátország 2014 Dánia Franciaország Dánia Spanyolország 2016 Lengyelország Németország Spanyolország Horvátország

Az eddigi legsikeresebb Európa-bajnokságunkat 1998-ban játszottuk. Már a selejtező is jól sikerült, hiszen a svédeket és a dánokat is magunk mögé utasítottuk. Aztán egy gyenge kezdés után végül 29-20-ra vertük Macedóniát az Eb nyitómeccsén, amiről az is sokat elárul, hogy a magyar kapus, Szathmári János volt a meccs hőse.

Aztán antijátékkal, tíz góllal kaptunk ki a spanyoloktól, míg az oroszoktól egy hatgólos hátrányt majdnem ledolgozva, de végül három góllal szenvedtünk vereséget. A csehek elleni 27-25-tel élt még a remény, az Eb-5., azaz világbajnokságot érő helyért. A horvátokat fantasztikus meccsen győztük le 28-27-re, de a jugoszlávoktól 32-24-re kaptunk ki a legvégén. Így maradt hatodik hely és a világbajnoki selejtező.

2000-ben a szlovénok elleni ki-ki-meccsel maradtunk le az Eb-ről, két évvel később pedig Svájccal szemben jött az újabb bukás. Hajdu János csapatának egygólos hátrányt ugyan sikerült ledolgoznia, de a svájciak hárommal több gólt lőttek idegenben, így búcsú lett a kaland vége.

2004-től, már 16 csapattal futó Eb-ről aztán már egyszer sem hiányoztunk, de komoly eredményt azóta sem sikerült elérni. 2004-ben a cseheket és Izlandot is legyőzve biztatóan kezdtünk, de aztán a középdöntőben két vereség (Franciaország 21-29, Németország 23-28) mellett a szerbekkel elért döntetlennel is csak a 9. helyen végeztünk. 2006-ban jött a mélypont, az orosz, a horvát és a norvég csapat is legyőzte a mieinket, a középdöntőbe sem sikerült jutnia Skaliczki László csapatának.

A 2008-as Eb egy hatalmas sikerrel kezdődött, a magyar csapat 35-28-ra győzte le Spanyolországot, elsősorban kiváló védekezése, Puljezevics Nenad bravúros védései és Nagy László és Ilyés Ferenc 7-7 góljának köszönhetően. A folytatásban a németek elleni vereség, majd a fehéroroszok elleni győzelem végül csoportelsőséget hozott. A középdöntőben a svédek elleni döntetlennel még az elődöntő is meglehetett volna, de aztán vereséget (28-36) szenvedtünk Izlandtól, a svédek megverték a spanyolokat, így nekünk csak a 8. hely jutott.

2010-ban, Ausztriában volt az Eb-k történetének leggyengébb magyar teljesítménye. Legalábbis a 14. helynél hátrább sem előtte, sem utána nem végeztünk. Hiába kezdtünk döntetlennel a franciák ellen, a spanyolok (25-34) és a csehek (26-33) elleni vereséggel bennragadtunk a csoportban. 2012-ben és 2014-ben is a nyolcadik hely jutott a mieinknek.

Megint elég mélyről kell visszakapaszkodni a csapatnak, hiszen a két éve az Eb-n is csak a 12. hely jutott nekünk. A csoportmeccsek során a dánoktól és az oroszoktól is kikaptunk és csak a kieső Montenegrót sikerült legyőzni. Aztán a középdöntőben újabb három vereség következett, így nulla ponttal a csoport utolsó helyén zártuk a lengyelországi tornát.

Könnyebb most sem lesz. Lubomir Vranjes megfiatalított csapatának a dánokkal, a spanyolokkal és a csehekkel kell megküzdeni a csoport három továbbjutó helyének valamelyikéért. A dánokkal az elmúlt négy évben hatszor játszottunk és csak egyszer nyertünk, igaz azt a 2017-es vb-n értük el. A spanyolok ellen az emlékezetes 2008-as meccs óta nem nyertünk, azóta nyolc vereség és egy döntetlen a mérleg. A csehek ellen lehet esély, őket 2016-ban 34-25-re intéztük el, tétmeccsen a 2010-es 26-33 az utolsó fájó emlék.

Forrásként az Arcanum adatbázisát használtuk.