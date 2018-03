Két olimpiai aranyat és egy ezüstöt dobott el ugyanúgy

Az olimpián ellenállhatatlanul vívott, lélektanásza segítette, hogy ne legyen rajta teher, elbírjon a szimuláló olaszokkal is. Kárpáti Róbert még asszózott is a bajnokkal, a vuduzás viszont vicc volt.

Matthew Emmons sikeres sportlövő volt, négy olimpián járt, három érmet (aranyat, ezüstöt és bronzot is) nyert, de ha a neve felmerül, mégsem ezekről beszélnek, hanem az elszalasztott lehetőségeiről. Visszatérő hibája a a sportpszichológiai tanulmányok iskolapéldája lett.

Emmons a 2004-es athéni olimpián a sportpuska összetettjében (álló, térdelő és fekvő testhelyzetben is lőnek a versenyzők 50 méterről) az utolsó lövés előtt elég sokkal, három ponttal vezetett. Egy gyengébb, 8 kör alatti lövés is belefért volna tehát neki az aranyhoz. Célzott, lőtt: 8,1. Meg is szerezte ezzel a nyolcadik helyet: Emmons teljesen beszűkült, a saját lőtáblája helyett a mellette álló Christian Planerére lőtt. Így tíz kör helyett nullát írtak be neki.

Négy évvel később, a pekingi olimpián újabb nagy lehetőség előtt állt Emmons az összetettben. Az utolsó lövése előtt megint kényelmes előnye volt, 3,3-mal vezetett, már 6,7 körrel is ő lehetett volna az olimpiai bajnok. A sportlövészetben a 6,7 sétagalopp, elvileg már egy 8,0 alatti kör is rontott lövésnek, amatőrizmusnak számít. Emmons sokkal rosszabbul nem is lőhetett volna, az ujja megcsúszott a ravaszon, 4,4-es lett utolsó találata, és ezzel még a dobogója is elúszott, negyedik helyen zárt.

2012-ben Londonban is eljutott az olimpiai döntőig összetettben, újabb lehetőséget kapott az éremszerzésre. Jött a döntő és a már elég sok rossz emlékkel megpakolt utolsó lövés. Egy 9,3-as körrel övé lehetett volna az ezüst. Átlaga alapján volt erre esélye, a megelőző kilenc lövéséből nyolc legalább ilyen pontos volt. Talán már ő sem lepődött meg, hogy csak 7,6-ot lőtt. Amivel azért még megszerezte a bronzot.

Sok kudarc érte Emmonst, de azért nem lehet elégedetlen, fekvő testhelyzetben 2004-ben olimpiai bajnok volt, majd négy évvel később ezüstérmes. Az elveszett érmei miatt sem sajnálkozott. „Erősebb sportolóvá és jobb emberré tettek. Szerettem volna megszerezni azokat az érmeket, de a hibáimat nem adnám oda semmiért, mert azok tettek azzá, aki vagyok" – nyilatkozta a riói olimpián, ahol már csak 19. lett.

Lehet csodálni Emmonst pozitív hozzáállásáért, aki azt is megjegyezte, hogy bizonyára okkal hibázott kétszer is fatálisan. Ő leginkább ezoterikus magyarázatokat keresett, hogy ezért ismerhette meg a feleségét, vagy tudta legyőzni később a pajzsmirigyrákot. Pedig sokkal földhözragadtabb oka van, hogy újra hibázott:

sosem javította ki az első hibáját.

Bill Cole sportpszichológus szerint a sportlövő kudarcszindrómában szenved. „Hívták már őt Tévút Emmonsnak vagy Kereszttűz Mattnak is. Minden egyes sajtótájékoztatóján felhozzák ezt, és valamennyire újra megszenvedi ezt. A legfontosabb, hogy elhagyja ezt a félelmet. 'A fickó, aki háromszor érmet bukott, pedig egy hüvelyknyire volt tőle' - ez egy olyan nyomás, amivel meg kell küzdenie."

A sportlövő dolgozott ugyan sportpszichológussal, de a kudarcai azt jelzik, hogy nem sikerült igazi megoldást találni a problémájára.

Egy jó mentáltréninggel Emmonsnak túl kellett volna lépnie sikertelenségén és az utolsó lövés terhén. A sportpszichológusok a mentális lenyomatot próbálják meg eltüntetni a sportolóikkal. Emmonsnak is oda kellett volna eljutnia, hogy el kellett volna képzelnie, hogy hibátlanul lőtt első olimpiai döntőjében, majd a későbbi versenyeken ezt a kijavított képet hívja elő.

A sportlövő a sportpszichológussal megnézte a pekingi döntőt felvételeit, akkor jöttek rá, hogy miért bukott el: Emmons megváltoztatta a versenyrutinját, sietni kezdett, ahelyett, hogy bízott volna a korábban begyakorolt lassú tempójában.

Ha nem is tudatosult Emmonsban, hogy későbbi kudarcai az első nagy bukására vezethetőek vissza, egy 2015-ös cikke azért elég pontosan megragadja, milyen állapotban kéne lenni versenyhelyzetben. „Maradj a pillanatban. Ha jó volt, ha rossz volt, már elmúlt. Nem változtathatod meg.

Ha nagyszerű volt a múlt, egy pillanatig élvezd, de menj tovább. Ha rossz volt, tanulj belőle, és haladj tovább.

A jövőt tudod megalkotni. Minden jövőbeni pillanat a mostanit jelenti. Élvezd, és csináld meg a legjobb jelenlegi pillanatot, a jövő pillanatai pedig jönnek vele. A mostani lövésed legyen a lehető legjobb, élvezd, és ismételd meg."

(Borítókép: Emmons a 2012-es londoni olimpián - fotó: Lars Baron / Getty Images Hungary)