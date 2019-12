Öregek, fiatalok, szegények és gazdagok ezzel töltik az idejüket

A korábban csak kocsmasportnak tartott darts mára bőven túlnőtt az angol pubok világán, és a sportág világbajnokságát világszerte milliók követik figyelemmel, a legnagyobb versenyeket pedig hatalmas, több ezres arénákban rendezik meg. Magyarországon már legalább száz éve ismerték a dartsot, de hosszú ideig mégsem sikerült meghonosodnia.

Az esküvői kellék, ami meghódította Londont

Ma ismert formájában a darts a XIX. század végén született Angliában, majd néhány évtizeddel később Európa keleti végeire is eljutott a híre. Magyarországon a játékról eleinte nem is a sportlapok, hanem a bulvárújságok írtak, mint afféle angol hóbortról. 1938 januárjában a Tolna Világlapjában egy hosszabb írás mutatta be a játékot, ami még az esküvők egyik kellékévé is vált.

“A diaboló, a jojó és a römi nagy sikerének mintájára most Angliát valósággal lázba ejtette egy új társasjáték, aminek darts a neve. Alig van lakás, ahol ne találnák meg ezt a játékot, amivel nem is a gyerekek, hanem a felnőttek játszanak. A játék rejtélyes varázsa a nehezen lelkesedő angolokat magával ragadta... A célba dobás bizonyos ügyességet követel s így nem hazárd a játék. Talán ez az egyik oka is a sikernek.

Népszerűségére jellemző, hogy a darts már esküvői kellékké emelkedett. A fiatal menyasszonyok, közvetlenül mielőtt a szertartásra indulnának, a koszorúslányok társaságában célba dobással próbálják jövendő boldogságuk fokát kiszámítani. Nagy az öröm, ha telitalálat bizonyítja, hogy a házasság nagyon boldog lesz.”

Ugyanebben az évben, a Színházi Élet című folyóiratban is megjelent egy cikk a dartsról, ami az egyik legnagyobb divat lett a londoni társaságokban.

Klubokban, nyilvános helyeken és magánlakásokban, öregek, fiatalok, szegények és gazdagok mostanában jórészt ezzel töltik a szabad idejüket.

„A játékon egyébként ne mosolyogjanak és ne legyintsenek, hogy ilyen naiv dologgal Pesten senki sem lenne hajlandó az idejét tölteni, mert a darts bizony rendkívül nehéz, óriási ügyességet és gyakorlatot igénylő játék, csak nagyon hosszú tréning után lehet egy átlag-játékos színvonalát elérni és tudáson, meg tapasztalaton kívül rendkívüli türelmet is igényel.

London tele van darts-bajnokokkal és dartstanoncokkal, Iskolák nyíltak, ahol olcsón és gyorsan megtanítják jól dartsozni a jelentkezőket, mert ha valaki nem játssza ezt a játékot, az már-már kezd társasági fogyatékosságnak számítani. Könyvek is jelentek meg az új játékról, ezeket a darts-iskolák a gyakorlati oktatás mellett elméleti tankönyvekül használják.

Öreg és tekintélyes urak hazajönnek a napi munkájukból, aztán odaállnak az ajtó elé és elkezdenek szorgalmasan nyilakat hajigálni. – Égünk már a kíváncsiságtól és a vágytól, hogy minél előbb kezünkbe kapjuk itthon is az első szárnyas nyilacskát.″

Egy kupadöntő margójára 1968-ban a Ferencváros labdarúgócsapata négy éven belül másodszor jutott be a vásárvárosok kupája-döntőbe, ahol ezúttal a kor angol sztárcsapata, a Leeds United volt az ellenfelük. A döntő első mérkőzést augusztus 7-én a Leeds otthonában, az Elland Roadon játszották le, és 1-0-s hazai győzelemmel végződött. A meccsről és a Fradi angliai útjáról Szepesi György írt riportot a Hétfői Hírek című hetilapnak, amiben említést tett Alberték kikapcsolódásáról is: „Robin Hood nyila sem repült egykor jobban, mint a Ferencváros-játékosoké, akik a Darts nevű ősi játék modern változatában jeleskedtek Harrogate-ban. A szálló társalgójának falára helyezett céltáblára mesterlövészeket megközelítően repítették a kézzel irányított kis szárnyas nyilakat. Ha szeptember 11-én a Népstadionban Sprake kapus „lőtáblájára” is hasonló pontosan céloznak a zöld-fehér csatárok, a leedsi 0-1 után Budapesten marad a vásárkupa” – a visszavágó azonban nem így alakult, a Fradi nem tudta bevenni az angolok kapuját, a 0-0-s végeredménnyel a Leeds nyerte meg a vásárvárosok kupáját.

Arra azonban még évtizedeket kellett várni, hogy nálunk is szervezett keretek között elindulhasson a sportág fejlődése. A II. világháborút követő időszakban a magyar sportsajtóban szinte alig jelent meg bármi is a dartsról, vagy ha mégis, akkor csak néhány sor erejéig.

A brit tudósok felfedezték a dartsot

Szepesi beszámolója után egészen 1973-ig még ennyi szó sem esett a dartsról a magyar sajtóban, amikor is az Esti Hírlap január 23-i számában egy négysoros hír jelent meg a brit tudósok újabb felfedezéséről.

Aki angol, dartsozik, London Az angolok nem szeretik a mozgássportokat — derül ki egy brit tudományos kutatóintézet adataiból. A szigetországban a labdarúgás a legnépszerűbb sport — már ami a szurkolást illeti. A tribünön túl más a kép: a felnőtt korú angoloknak mindössze 5 százaléka játssza csak a futballt. Az aktív sportolásban a darts nevű dobójáték vezet, nem sokkal utána a tenisz következik

Ehhez képest meglepő, hogy a darts brit szervezete, a British Darts Organiztaion (BDO) is csak 1973-ban jött létre, az első, BDO-világbajnokságnak nevezett versenyt pedig csak 1978-ban rendezték meg először.

Néhány évvel később, 1982 júliusában a Magyar Nemzetben jelent meg az első valódi, magyar nyelvű riport egy dartsversenyről. Az edinburgh-i Playhouse színházban a skótok akkori kedvence, Jocky Wilson lépett színpadra, a körítés pedig már szinte a mai versenyeket idézte, néhány apróságot leszámítva.

„A nézőtér elcsendesedik. Feszült figyelem. Minden szempár a színpadra mered. És megszólal a bemondó: „Hölgyeim és uraim, most pedig következik (kis hatásszünet)... Jockyyy Willsoonnn!” óriási tombolás. Szinte repedeznek a színfalak a hangerőtől. Elérkezett a nagy pillanat. Az edinburgh-i Playhouse Theatre ilyen ünneplést ritkán ér meg. Pedig a világ majdnem minden valamirevaló együttese fellépett már, vagy most is rendszeres vendégszereplő itt... De most valaki más lép fel, illetve majdhogynem begurul a színpadra, mint egy söröshordó. Csak a kéz, a láb és a fej különbözteti meg tőle. Ez sem sokban, hiszen egyik kezében söröskancsó, a másikban három kis nyíl és cigaretta. Ő Jocky Wilson, aki miatt elszabadult a pokol.”

És hogy mi a darts népszerűségének a titka? A verseny főrendezője elárulta:

A BBC boldog, mert olcsón kapja a műsort. A finanszírozó boldog, mert olcsón jut reklámhoz. A játékos boldog, mert sok pénzt keres. A tévénéző boldog, mert érdekes és izgalmas műsort láthat.

A magyarok nyilaitól

Magyarországra végérvényesen a rendszerváltás után tört be a darts, és a műholdas külföldi sportcsatornák rendszeresen közvetítettek dartsversenyeket is. Az egyik első hazai versenyt, amiről már az újságok is beszámoltak, a Váci utcai Medix Fortuna Clubban tartották 1991. novemberében.

Az év végén az OTSH (Országos Testnevelési és Sporthivatal) hozzájárulásával megalakult a Magyar Darts Szövetség is, aminek alapítói az addig működő két egyesület, a Fortuna Darts Klub és a Magyar Darts Klub tagjai voltak. A kilencvenes évek elején még családias légkörben, néhány tucat dartsos között zajlottak a versenyek, néhány évvel később viszont már 155-en indultak az országos bajnokságon.

A darts két szakága, a steel és a soft közül az utóbbi terjedt el előbb, így az első magyar eredmények is a gépi táblás játékban születtek. 1992-ben már hét versenyt is rendeztek Magyarországon, egy évvel később pedig a Molnár Nelli ás Béres Andrea páros bronzérmet nyert a svájci softdarts-vb-n.

A magyar darts eddig legnagyobb sikerét a jászladányi Bezzeg Nándor érte el, amikor 2008-ban megnyerte a kelet-európai versenyzőknek rendezett prágai selejtezőt, és kijutott a PDC-dartsvilágbajnokságra.

A következő év fontos mérföldkő lehet a magyar darts történetében: május 8. és 10. között a PDC darts European Tour-sorozat egyik állomását Magyarországon, az érdi sportcsarnokban rendezik majd. A házigazda jogán négy magyar játékos is jogosult lesz az indulásra, akik a világ legjobbjaival mérhetik majd össze a tudásukat.

A korabeli újságok forrása az Arcanum adatbázisa volt.