Győzni és porrá égni - F1-pilóták a Dakaron

A kétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta, Fernando Alonso kipróbálta az Indycart és Le Mans-t, utóbbit meg is nyerte, kétszer is. Ezúttal nagyobbat ugrott, a Dakar-ralin teszi próbára magát egy Toyota Hilux terepjáróval. Bár semmilyen ralis tapasztalata nincs, eddig jól megy, általában percekkel marad csak el a leggyorsabbaktól a szakaszokon. Egy kisebb balesete már akadt, sziklának hajtott, amely után órákat görnyedt a kocsi alatt, míg navigátorával sikerült rendbe hoznia a futóművet. A sztárpilóta azt mondta, még azt is élvezte, álma pedig, hogy megnyerjen egy szakaszt a versenyen.

Korábban jó pár Forma-1-es pilóta elindult a Dakaron, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Kevesen, de vannak, akik itt is, ott is sikeresek tudtak lenni, vagy legalább megmutatták magukat az F1-ben, mielőtt sikereket értek el a homokban.

A Dakar 1979 óta íródó sztorijában Alonso a 22. F1-versenyző, aki a bemutatkozott. Az eddigi 21 emberből négyen végeztek dobogós helyen az összesítésben a világ legkeményebb ralifutamán.

Jacky Ickx: sztár itt is, ott is

A belga a hatvanas-hetvenes évek egyik legismertebb pilótája volt a Forma-1-ben, győzelmei mellett különc egyénisége miatt is. Lázadó volt, aki mindig szembe ment az árral, és a legneccesebb helyzeteket is bevállalta. Nyolc futamot nyert meg az F1-ben, vb-címet nem tudott szerezni, de kétszer második lett az összesítésben. Indult a Tyrrellnél, a Ferrarinál és a Lotusnál is. Amikor 1979-ben kiszállt az F1-ből, hamar a Dakar felé vette az irányt. 1981-ben nevezett először, és 1992-ig megszakítás nélkül ott volt a startnál. Ickx az F1 mellett és után is aktívan részt vett hosszú távú pályaversenyeken - Le Mans-ban hatszor nyert -, és 1983-ban a Dakaron is csúcsra jutott. Egy G osztályos Mercedes terepjáróval győzött, navigátora jó barátja, a híres francia színész, Claude Brasseur volt. Többen emlékezhetnek Ickxre viszont a következő évekből, amikor Porschéval indult Dakarba. Le Mans-ban ő volt a cég egyik menője, így őt tették a németek a Dakar-projekt élére is.

Bármennyire is furcsa, a világ egyik legjobb sportkocsimárkája nem épített terepjárót, inkább a 911-es (hivatalosan 953-as), majd a 959-es modelljét alakította át terepre. Ickx 84-ben a 911-essel 9 szakaszt nyert meg, mégis csak hatodik lett, majd 1986-ban a 959-essel lett második. 87-ben és 88-ban Ladát vezetett a sivatagban, míg 1989-ben Peugeot-val ért be ismét másodikként. 90-ben a Ladával egy szakaszgyőzelem újra összejött neki, ahogy 91-ben a Citroënnel is. Utóbbi évben a sokszoros Dakar-nyertes ralivilágbajnok, Ari Vatanen csapattársaként indult, másodikként haladt, amikor autója porrá égett a sivatag közepén. Ickx összesen 29 szakaszt nyert a ralin, joggal tarják őt Dakar-legendának.

Schlesser: F1 helyett a Dakaron találta meg a helyét

Jean-Louis Schlesser egyetlen Forma-1-es futamon indult életében. 40 évesen mutatkozott be a sorozatban az 1988-as Olasz GP-n, amikor a gyengélkedő Nigel Mansell helyére ugrott be Monzában a Williamsbe. Nem volt egy szerencsés vendégszereplés, bár a 23. helyről feljött a 11.-re, alig három körrel a vége előtt lekörözöttként koccant a vezető Ayrton Sennával, a brazil miatta esett ki. A McLaren így 16-ból „csak” 15 futamot nyert abban az évben, a Ferrari viszont kettős győzelemnek örülhetett hazai pályán alig egy hónappal Enzo Ferrari halála után. Schlesser pedig végleg a rali felé fordult, 1989-től rendszeres résztvevő lett a Dakaron, bár már 1984-ben is ott volt a rajtnál.

1992-ben keltett először feltűnést, amikor saját építésű buggyjával vágott neki a távnak. A különc kocsival kezdett projektje 1999-ben ért a csúcsra, amikor győzött, majd 2000-ben újra elsőként érkezett Dakarba, pontosabban Kairóba, mert akkor Párizs-Dakar-Kairó útvonalat teljesítettek. Majdnem összejött neki a triplázás is, de 2001-ben egy óra büntetést kapott, mert feltartotta egyik riválisát, így bukta az újabb győzelmet. 2007-ben, az utolsó afrikai Dakaron indult legutóbb, harmadikként futott be. A verseny utána évekre Dél-Amerikába költözött, Schlesser oda már nem ment el.

A Schlesser Buggy

Tambay: futamgyőzelem az F1-ben, dobogó Dakarban

Patrick Tambay a hetvenes évek utolsó éveiben jutott el a Forma-1-be, és 1986-ig folyamatosan indult a világbajnokságon. A Ferrariból emlékezhetnek rá, 82-ben és 83-ban is megnyert egy-egy nagydíjat, dobogón összesen tizenegyszer állt. Visszavonulása után ő is Dakar felé vette az irányt, és ugyan összesítésben nem nyert, de az élmezőnyben futott. 1988-ban és 1989-ben is harmadik lett, előbb egy Range Roverrel, majd az egyik legendás modellel, a Mitsubishi Pajeróval.

Patrick Tambay/Dominique Lemoyne, 1988 Rallye Paris-Alger-Dakar. Range Rover Proto V8. Finished 3rd. 2 SS wins. pic.twitter.com/KyJUdp3cA2 — Rainer Nyberg (@RainerNyberg1) 2016. január 14.

Heyer, a kamu F1-es kamionos

A német versenyző Forma-1-es karrierje egészen egyedi, ugyanis egyetlen futamon sem indult - mármint hivatalosan. 1977-ben hazája nagydíjára nevezett, de nem sikerült magát kvalifikálnia az indulók közé, egyetlen hellyel maradt le. Ő lett így a tartalék, ha bárki bedobta a törülközőt a rajt előtt, Heyer megörökölhette a helyét. Senki sem tette, ám Heyer mindenképp ott akart lenni a startnál, és meg is oldotta: jóban volt a pályabírókkal, akik felengedték a rajtrácsra az autóját a többiek után. Heyer utolsó, illetve plusz egyként csatlakozott a mezőnyhöz, és el is rajtolt. 10 kör után váltóhibával kiállt, de azért feltűnt, hogy ott volt, így utólag hivatalosan kizárták a Német GP-ről.

Heyer - legálisan - próbálkozott Le Mans-ban is, de tizennégy startból egyszer sem ért célba, majd megcélozta a Dakart. 1986-ban sikerrel tette, másodikként ért a szenegáli fővárosba - a kamionos kategóriában, egy MAN-nel.

Ickx már 75, Heyer 76, Schlesser 71, Tambay 70 éves, közel 15 éve, hogy volt F1-pilóta felmutatott valamit a Dakaron, így ideje lenne, hogy Alonsónak összejöjjön valami. Természetesen a már említett szakaszgyőzelem is óriási eredmény lenne tőle.

Az eddigi F1- és Dakar-pilóták: